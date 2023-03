Top 10: Die besten kleinen Tablets bis 9 Zoll mit Android & iOS ab 75 Euro

Bei Tablets denken die meisten an Geräte zwischen 10 und 11 Zoll zum Streaming auf der Couch. Aber auch kleinere Tablets haben in den vergangenen Jahren an Beliebtheit gewonnen, insbesondere solche mit einer Größe von etwa 8 Zoll. Im Vergleich zu größeren Modellen sind sie handlicher und leichter, was die Mobilität und den Transport erleichtert. Zudem sind sie abgesehen von den Modellen von Apple preisgünstiger als größere Tablets.