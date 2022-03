Top 10: Die besten Kamera-Handys mit optischem Zoom

Seit 2020 gibt es immer mehr Smartphones, die statt eines optischen Teleobjektivs eine Makrokamera aufbieten. Das gilt in erster Linie für günstige Smartphones bis zur Mittelklasse, aber auch Oberklassemodelle wie das Xiaomi Mi 11 (Testbericht) folgten diesem Trend oder etablierten ihn wie das Xiaomi Mi 10 (Testbericht). Der Nutzer hat damit gleich mehrfach das Nachsehen: Einerseits können Hersteller bei weniger Kosten auf dem Datenblatt zusammen mit meist überflüssigen Tiefensensoren mit Triple- oder Quad-Cams protzen, im Alltag dürften Makroaufnahmen zudem deutlich weniger gefragt als Tele-Fotos sein. Die Qualität der meisten Makrokameras ist zusätzlich wegen niedriger Auflösung auch noch ziemlich unbefriedigend.

Makrokameras sind nicht grundsätzlich falsch oder schlecht. Als Ersatz für ein deutlich universeller einsetzbares optisches Teleobjektiv erachten wir Makrolinsen allerdings als falsch. Denn einerseits knipsen gute Smartphone-Kameras hervorragende Makroaufnahmen mit dem Ultraweitwinkel bei leichtem Digitalzoom, eine dedizierte Makrokamera braucht es also gar nicht. Zum anderen werden im Alltag extreme Nahaufnahmen einfach kaum gebraucht. Stattdessen ist es viel sinnvoller, Motive mittels Telelinse verlustfrei näher heranholen zu können, ohne dabei den Standort näher an das Zielobjekt wechseln zu müssen. Denn in vielen Situationen geht das nicht – entweder, weil dadurch die Sicht verdeckt wäre, man einfach nicht näher herankommt oder schlicht, weil etwa ein Tier bei Annäherung weglaufen oder -fliegen würde.

Natürlich können auch Makroaufnahmen spannend sein. Sie erlauben grundsätzlich Einblicke in einen Makrokosmos, den wir mit dem menschlichen Auge so kaum zu sehen bekommen. Ein Insekt mit all seinen Facetten, eine Blütendolde zigfach vergrößert – das alles wirkt faszinierend, weil wir diese Motive normalerweise nicht so nah und detailliert sehen. Allerdings stimmt gerade bei den günstigen Makrokameras in den meisten Smartphones unterhalb der 500-Euro-Klasse die Bildqualität einfach nicht. Denn oftmals handelt es sich dabei um 2-Megapixel-Knipsen, denen es einfach an Auflösung mangelt und selbst bei 5-Megapixel-Makrokameras ist oft das Bildrauschen zu stark ausgeprägt und die Software versucht, die auch bei 5 Millionen Pixel nicht optimale Bildschärfe durch starke Nachbearbeitung auszugleichen. Das Ergebnis sind überwiegend zu matschige, rauschende Aufnahmen, denen die ganze Faszination des Winzigen abhandengekommen ist.

Außerdem werden die meisten Nutzer nach dem ersten Ausprobieren kaum noch zum Makro-Objektiv greifen. Das gilt selbst für Ausnahme-Makrokameras wie im Oppo Find X3 Pro (Testbericht). Die Mikroskopkamera vergrößert nach Angaben des Herstellers Motive 50-fach und damit wesentlich stärker als normale Makrokameras. Doch auch hier kamen wir im Test zum Ergebnis, dass das anfänglich faszinierend ist, im Alltag aber keine Rolle mehr spielt – nicht nur mangels besserer Bildqualität.

Wegen der Unsinnigkeit der Makrokameras, wie sie aktuell in Smartphones eingesetzt werden, muss eine gute Smartphone-Kamera daher aus Haupt-, Tele- und Weitwinkelkamera bestehen. Obendrein haben wir einen optischen Bildstabilisator als Kriterium mit aufgenommen. Diese Features sind aber längst nicht in allen Smartphones zu finden. Wir haben daher die zehn günstigsten aktuellen Modelle herausgesucht, die die aufgezählten Linsen bieten.

Anmerkung: Bei den im Laufe des Artikels als „optische Teleobjektive“ bezeichneten Kameras handelt es sich nicht um Zoomobjektive wie bei einer Systemkamera, sondern um zusätzliche Festbrennweiten-Objektive. Das Motiv kann also nicht stufenlos herangezoomt werden, wodurch diese Art von Teleobjektiv dem Nutzer einen Teil der Flexibilität, der durch die Vergrößerungsmöglichkeit hinzukommt, wieder raubt. Dennoch erachten wir den Zugewinn an Freiheit für den Nutzer als größer als ohne Teleobjektiv. Außerdem setzen die meisten Hersteller als Ausgleich auf sogenannten Hybridzoom, bei dem durch eine Mischung aus optischer und digitaler Vergrößerung Zwischen-Zoomstufen ohne sichtbare Qualitätseinbuße gelingen.

Platz 1: Motorola Edge 20

Unser Platz Eins der günstigsten Smartphones mit Tele- sowie Ultraweitwinkelkamera und optischem Bildstabilisator (OIS) liegt bei Texterstellung das Motorola Edge 20 (Testbericht) für nur 323 Euro. Das Gerät überzeugt trotz des niedrigen Preises mit einem 6,7 Zoll großen OLED-Display mit satten 144 Hz, einer Hauptkamera mit 108 Megapixel und OIS, Weitwinkel mit 16 Megapixel und einem optischen Teleobjektiv mit 8 Megapixel. Als Antrieb dient ein Snapdragon 778G, der zu diesem Preis von 8/128 GByte Speicher flankiert wird.

Platz 2: Samsung Galaxy S20 FE

Das Samsung Galaxy S20 FE (Testbericht) verzichtet auf Pixel Binning, knipst aber dennoch Fotos in hervorragender Bildqualität. Die Fan Edition des S20 setzt auf je 12 Megapixel für Haupt- und Weitwinkel, die Hauptlinse (f/1.8) hat einen OIS, der Weitwinkel nicht. Die Telekamera wird dann wieder per optischem Stabilisator beruhigt und knipst Aufnahmen mit 8 Megapixel bei dreifacher Vergrößerung. Das S20 FE kostet zum Artikelzeitpunkt rund 390 Euro. Der Snapdragon 865 ist deutlich stärker als der Chip im erstplatzierten Motorola-Modell. Im S20 FE gibt es 6/128 GByte Speicher zum genannten Preis.

Platz 3: Samsung Galaxy A72

Rund 479 Euro kostet das zum Testzeitpunkt günstigste Smartphone aus 2021 mit Haupt-, Weitwinkel- und Teleobjektiv: das Samsung Galaxy A72 (Testbericht). Das sind stolze 100 Euro mehr als bei der letzten Aktualisierung des Artikels, normalerweise werden Smartphone günstiger statt teurer. Kamera-technisch bietet das Gerät eine Hauptkamera mit 64 Megapixel, lichtempfindlicher Blende von f/1.8 und optischen Bildstabilisator (OIS), das Weitwinkelobjektiv knipst Aufnahmen mit 12 Megapixel und f/2.2. Dritte Kamera hat eine Telebrennweite mit immerhin noch 8 Megapixel und f/2.4 für dreifache Vergrößerung. Die Makrokamera mit 5 Megapixel erscheint uns überflüssig, immerhin verzichtet Samsung auf einen Tiefensensor, der normalerweise nur auf dem Papier gut aussieht. Ein Snapdragon 720G dient mit 6/128 GByte Speicher für Vortrieb.

Platz 4: Samsung Galaxy S21 FE 5G

Der hohe Preis des S20 FE auf Platz Drei überrascht auch deshalb, weil das neuere Samsung Galaxy S21 FE 5G (Testbericht) mit 489 Euro kaum teurer ist. Gerade bei der Kamera hat sich aber auch nur wenig getan: Erneut gibt es je 12 Megapixel für Haupt- und Weitwinkelkamera, die Telelinse hat wieder 8 Megapixel und ist mit OIS ausgestattet. Schneller ist der Chipsatz Snapdragon 888, der zu diesem Preis in Kombination mit 6/128 GByte Speicher daher kommt.

Platz 5: Motorola Edge 20 Pro

Hauptunterschied des Motorola Edge 20 Pro (Testbericht) auf Platz fünf zum erstplatzierten Modell ohne Pro-Namenszusatz ist der Chipsatz: Im Pro steckt ein deutlich schnellerer Snapdragon 870. Außerdem beherrscht das Pro-Modell 5-fache optische Vergrößerung und für knapp unter 500 Euro bekommen Interessenten satte 12/256 GByte Speicher.

Platz 6: Oppo Reno 6 Pro 5G

Mit 499 Euro nicht viel teurer ist das Oppo Reno 6 Pro 5G. Seine Kamera besteht aus einem Hauptobjektiv mit 50 Megapixel und OIS, einer Weitwinkelkamera mit 16 Megapixel und einem Teleobjektiv mit 13 Megapixel. Die Makrokamera mit 2 Megapixel hätte sich Oppo sparen können. Auch Oppo setzt auf einen Snapdragon 870 und satte 12/256 GByte Speicher.

Platz 7: OnePlus 9 Pro

Den Fokus hat der Hersteller beim OnePlus 9 Pro (Testbericht) zwar nicht auf das Teleobjektiv gesetzt, aber das aktuelle Topmodell hat immerhin eine optische Vergrößerungseinheit. Sie knipst Aufnahmen mit 8 Megapixel, vergrößert um den Faktor 3,3 und wird von einem OIS unterstützt. Beeindruckender sind hingegen Haupt- und Weitwinkelkamera: Sie bannen Aufnahmen mit 48 und sogar 50 Megapixel in den Speicher, die Hauptkamera hat dabei ebenfalls einen optischen Bildberuhiger. Mit den nahezu gleich großen Haupt- und Weitwinkelsensoren gehört das OnePlus 9 Pro für derzeit rund 679 Euro zu den wenigen Modellen, bei denen die Bildqualität von Haupt- und Weitwinkelkamera nahezu identisch ist.

Platz 8: Vivo X60 Pro

Vivo setzt beim X60 Pro auf eine gradlinige Triple-Cam ohne Schnickschnack. Die Hauptkamera bietet 48 Megapixel samt einer extrem lichtempfindlichen Blende von f/1.48 und OIS, Weitwinkel und fünffach vergrößerndes Teleobjektiv haben je 13 Megapixel – beides ohne optische Stabilisation. Eine zusätzliche Makrokamera oder einen Tiefensensor gibt es nicht – recht so! 689 Euro kostet das Modell derzeit und ist preislich schlechter als das OnePlus 9 Pro gealtert, das mit dem Vivo-Modell die Plätze getauscht hat.

Platz 9: Sony Xperia 5 III

Dreimal 12 Megapixel führt das Sony Xperia 5 III (Testbericht) ins Feld – verteilt auf Hauptkamera mit lichtempfindlicher f/1.7-Blende und OIS, Weitwinkel und Tele mit OIS. Schnell ist das Smartphone außerdem, schließlich steckt ein Snapdragon 888 als Antrieb drin, an Speicher gibt es für 730 Euro 8/128 GByte.

Platz 10: Oppo Find X3 Pro

Das Oppo Find X3 Pro (Testbericht) kommt mit 50-Megapixel-Hauptkamera und OIS. Hinzu gesellt sich ein Weitwinkel mit ebenfalls 50 Megapixel, aber ohne OIS und ein Teleobjektiv mit 13 Megapixel für zweifache Vergrößerung, ebenfalls ohne Stabilisierung. Die Makrokamera im Datenblatt ist die eingangs erwähnte Mikroskopkamera mit 50-facher Vergrößerung – faszinierend, aber im Alltag selten zu benutzen. Fast 756 Euro kostet das Modell zum Artikelzeitpunkt, das sind fast 400 Euro weniger als beim letzten Update, in dem das Modell ebenfalls auf dem 10. Platz zu finden war.

Fazit

Ein vollwertiges Kamera-Smartphone besteht für uns aus Haupt-, Weitwinkel- und Teleobjektiv – Punkt. Eine Makrokamera braucht es nicht, diese Funktion wird problemlos von einem Weitwinkel mit entsprechender Vergrößerung abgefangen. Die meisten Hersteller behandeln Zoom aber eher stiefmütterlich, Ausnahmen wie das Samsung Galaxy S22 Ultra (Testbericht) kosten dann leider schnell 1200 Euro und mehr.