Top 10: Die besten In-Ear-Kopfhörer mit ANC aus unseren Tests – Apple vor Bose

Die Angebotsvielfalt an komplett kabellosen In-Ear Kopfhörern ist riesig. Unsere Tests in der Vergangenheit haben gezeigt, dass nicht mehr nur die teuren Geräte sowohl mit guter Geräuschunterdrückung als auch mit kräftigem Sound überzeugen können. Beim Kauf gilt es zu beachten, dass es neben der Soundqualität vor allem beim Handling, der aktiven Geräuschunterdrückung, der Optik, der Bedienung und der Akkulaufzeit große Unterschiede zwischen den Kopfhörern gibt.

Klangqualität

Die Klangqualität ist ein entscheidender Faktor beim Kauf von In-Ear-Kopfhörern mit ANC. Sie wird jedoch nicht nur durch die Hardware der Kopfhörer selbst bestimmt, sondern auch durch die unterstützten Audio-Codecs. Codecs sind Algorithmen, die zur Kompression und Dekompression von Audiodaten verwendet werden. Sie beeinflussen, wie das Audiosignal kabellos übertragen wird und können daher einen erheblichen Einfluss auf die Klangqualität haben.

Verschiedene Codecs bieten unterschiedliche Klangqualitäten und Verbindungsgeschwindigkeiten. Einige der gebräuchlichsten Codecs sind SBC, AAC, aptX, aptX HD und LDAC. SBC ist der Standard-Bluetooth-Codec und bietet eine ausreichende, aber nicht hervorragende Klangqualität. Er ist nicht für höhere Ansprüche geeignet. AAC wird von Apple-Geräten bevorzugt und bietet eine bessere Klangqualität als SBC, insbesondere für höhere Frequenzen. aptX und aptX HD, die von Qualcomm entwickelt wurden, bieten eine noch höhere Klangqualität, wenig Latenz und sind in erster Linie gut für Android-Geräte geeignet. LDAC ist ein von Sony entwickelter Codec, der die höchste Klangqualität der hier beschriebenen Codecs bietet, aber nicht von allen Geräten unterstützt wird.

Die Klangqualität kann nur so gut sein, wie das schwächste Glied in der Kette. Selbst wenn die Kopfhörer einen hochwertigen Codec unterstützen, wird die Klangqualität beeinträchtigt, wenn das Abspielgerät diesen Codec nicht unterstützt. Idealerweise sollte man Kopfhörer wählen, die den besten Codec des Smartphones unterstützen.

Apple Airpods Pro 2 Bild: TechStage.de

ANC

Die aktive Geräuschunterdrückung, auch bekannt als Active Noise Cancelling (ANC), verwendet Mikrofone, um Umgebungsgeräusche zu erfassen und mit gegenphasigen Tönen zu minimieren. Das Ergebnis ist eine deutliche Reduzierung von Hintergrundgeräuschen, was besonders in lauten Umgebungen wie Flugzeugen, Zügen oder belebten Büros nützlich ist. ANC erfordert zusätzliche Energie, was die Akkulaufzeit der Kopfhörer verkürzt.

Die Qualität des ANC kann jedoch zwischen verschiedenen Kopfhörermodellen stark variieren. Einige Modelle bieten auch anpassbare ANC-Stufen, sodass Nutzer die Stärke der Geräuschunterdrückung an ihre Umgebung anpassen können. Darüber hinaus bieten einige Kopfhörer mit ANC auch einen Transparenz- oder Ambient-Modus, der Umgebungsgeräusche digital ins Ohr führt und diese sogar verstärkt. Auch hier gibt es große Unterschiede bei Wirksamkeit und Klangtreue.

Bose Quietcomfort Earbuds II Bild: TechStage.de

Tragekomfort

Ein guter Kopfhörer sollte so bequem sein, dass er auch über längere Zeiträume hinweg ohne Unbehagen getragen werden kann. Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das Design der Ohrstöpsel, das Gewicht der Kopfhörer und die Qualität der verwendeten Materialien.

Einige Kopfhörer verwenden Ohrstöpsel, die tief in den Gehörgang eingeführt werden, während andere im äußeren Gehörgang verbleiben. Beide Designs können bequem sein, aber es hängt von den individuellen Vorlieben und der Form der Ohren ab, welches Design am besten passt. Es ist daher ratsam, Kopfhörer zu wählen, die mit verschiedenen Größen und Arten von Ohrstöpseln geliefert werden, um eine optimale Passform zu finden. Wer mit seinen Standardpolstern unzufrieden ist, sollte sich den Ratgeber Sitz, Abschirmung und Sound für In-Ear-Kopfhörer verbessern ansehen.

Das Gewicht der Kopfhörer kann ebenfalls einen Einfluss auf den Tragekomfort haben. Schwere In-Ears können nach einer Weile unangenehm werden, besonders wenn sie während des Trainings oder beim Laufen getragen werden.

Google Pixel Buds Pro Bild: TechStage.de

Akkulaufzeit

Lange Akkulaufzeiten ermöglichen es, die Kopfhörer über längere Zeiträume hinweg zu nutzen, ohne ständig nach einer Steckdose suchen zu müssen. Dies ist besonders wichtig für Menschen, die viel unterwegs sind oder ihre Kopfhörer über längere Zeiträume hinweg verwenden möchten.

Die Akkulaufzeit kann stark variieren, abhängig von verschiedenen Faktoren wie der Lautstärke, der Nutzung des ANC und der Art der Verbindung. Einige Kopfhörer bieten in Kombination mit dem Ladecase eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden. Einige Ladeschalen unterstützen den Qi-Standard zum kabellosen Laden oder können als Powerbank eingesetzt werden.

Platz 1: Apple Airpods Pro 2

Die Apple Airpods Pro 2 (Testbericht) sind hochpreisige, aber leistungsstarke True-Wireless-Kopfhörer, die eine Reihe von Verbesserungen gegenüber ihrem Vorgänger bieten. Sie liefern einen klaren und ausgewogenen Klang, ein effizientes aktives Noise-Cancelling (ANC) und eine beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden, wenn man das zusätzliche Aufladen durch das Case berücksichtigt. Die Bedienung ist einfach, mit der neuen Möglichkeit, die Lautstärke direkt am Stiel der Ohrhörer zu regulieren.

Trotz ihrer Stärken sind die Airpods Pro 2 nicht ohne Schwächen. Die größte Einschränkung ist ihre Kompatibilität zu Android-Geräten. Während sie technisch mit Android-Smartphones verbunden werden können, sind einige ihrer Funktionen, wie das Umschalten des ANC-Modus, nur mit einem iPhone möglich. Auch ist der AAC-Codec unter iOS besser auf die Airpods Pro 2 abgestimmt als unter Android, sodass sie unter Android minimal schlechter klingen.

Insgesamt sind die Apple Airpods Pro 2 hervorragende Ohrhörer für Nutzer, die bereit sind, einen hohen Preis für Qualität, Komfort und Leistung zu zahlen. Sie sind besonders spannend für diejenigen, die bereits in das Apple-Ökosystem investiert haben. Android-Nutzer sollten jedoch die genannten Einschränkungen berücksichtigen, bevor sie sich für den Kauf entscheiden.

Platz 2: Bose QC Earbuds II

Mit den Quietcomfort Earbuds II (Testbericht) ist Bose ein großer Wurf gelungen. Sie gehören zu den besten In-Ears überhaupt. Gegenüber dem Vorgänger sind sie deutlich geschrumpft. Das zweistufige System mit Wechselaufsätzen sorgt dafür, dass sie in vielen Ohren gut halten und abdichten. Das ist wichtig für das ANC, welches hier hervorragend gelungen ist – sogar besser als in den Apple Airpods Pro 2. Die Earbuds II blenden dabei die hohen Frequenzen besser aus als die meisten anderen Kopfhörer – egal ob In-Ear oder Over-Ear.

Auch der Klang überzeugt und spielt in einer Liga mit den besten In-Ears am Markt. Das Geheimnis liegt dabei nicht beim Treiber oder den genutzten Codes, hier fehlt etwa aptX, Bluetooth LE Audio oder LDAC. Anscheinend erreicht Bose die beeindruckende Geräuschunterdrückung und den brillanten Klang über das Ausmessen des Ohrinnenraums. Das ist nicht neu, gelingt hier aber besonders gut. Ein echter Dämpfer dürfte für viele der hohe Preis von 250 Euro sein. Auch das Fehlen von Bluetooth Multipoint ist ein Minuspunkt.

Platz 3: Sennheiser Momentum True Wireless 3

Wenn man einen neuen Kopfhörer als Vorwand nimmt, um einfach so richtig viele alte Songs neu hören zu können, dann macht der Hersteller etwas richtig. Mit den Momentum True Wireless 3 (Testbericht) schafft Sennheiser dieses Kunststück. Es macht einfach viel Spaß, sich durch alte Playlisten zu hören und dabei neue Details zu entdecken.

Neben dem sensationellen Sound ist auch das ANC ausgezeichnet gelungen. Vor allem die Anti-Wind-Funktion ist großartig – endlich rauscht es nicht mehr unangenehm laut. Dazu kommt eine – selbst bei aktiviertem ANC – sehr gute Akkulaufzeit. Der Tragekomfort im Alltag ist gut, dank der beiliegenden Flügel kann man sie auch beim Sport benutzen.

Wo sind die Nachteile? Zunächst der Preis, 180 Euro ist einfach teuer. Es lohnt sich, auf Rabatt-Aktionen zu warten. Zudem hätten wir gerne eine Option zum Orten der Geräte, entweder in der App oder über Dienstleister wie Tile. Formate wie Atmos for Headphones oder 360 Reality Audio wären ebenfalls nett, wobei der sehr gute Sound von Sennheiser uns diese Features nicht sehr vermissen lässt. Wer damit leben kann, der bekommt exzellente True-Wireless-Kopfhörer für so ziemlich jede Alltagssituation und jede Art von Musik.

Platz 4: Google Pixel Buds Pro

Die Google Pixel Buds Pro (Testbericht) sind gute In-Ear-Kopfhörer, keine Frage. Der hohe Preis von über 200 Euro UVP schickt sie aber in Konkurrenz zu anderen High-End-Geräten, allen voran den Sennheiser Momemtum True Wireless 3 (Testbericht). Und hier fällt dann leider auf, dass Google bei vielen Kleinigkeiten gespart hat. Das fängt bei fehlenden Alternativen zu AAC an (warum kein LDAC oder LHC?), geht über das ANC (in der Preisklasse gibt es inzwischen Anti-Wind-Funktionen) bis hin zum genutzten Bluetooth.

Google hätte sich ruhig mehr trauen können, beispielsweise um die Pixel Buds Pro als Vorzeigekopfhörer für Bluetooth 5.3 und den neuen Audio-Codec LC3 zu platzieren. Das ginge auch schon mit Bluetooth 5.2 – das auch in den neuen Pixel 6 Smartphones (Testbericht) integriert ist. Hier hätte Google mal so richtig seine technischen Spielereien ausspielen und den Kunden echtes Hightech bieten können.

So sind die Google Pixel Buds Pro sehr gute Kopfhörer – die sich aber nicht wirklich von der Konkurrenz in diesem Preissegment absetzen können. Unser Tipp: Wer sie günstig in Kombination mit einem Smartphone bekommt, der kann zuschlagen. Allen anderen empfehlen wir einen Blick in die Themenwelt True-Wireless-Kopfhörer. Denn dort zeigen wir einige spannende Alternativen, etwa die Edifier Neobuds Pro (Testbericht) oder die Nothing Ear 1 (Testbericht), die deutlich günstiger sind, aber ebenfalls ANC und guten Sound bieten.

Platz 5: JBL Reflect Aero

Tatsächlich gibt sich der JBL Reflect Aero (Testbericht) als sportlicher Allrounder kaum eine Blöße und bietet im Segment ab 120 Euro ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Verarbeitung und Tragekomfort stimmen, der Sound und die Akkuleistung sind toll – und auch bei den Features ist fast alles Wünschenswerte dabei. Wären jetzt noch ein aptX- oder LDAC-Codec für Android-Geräte, ein paar mehr Gummi-Aufsätze und vielleicht auch noch Qi-Charging mit an Bord, gäbe es im Grunde wirklich gar nichts mehr zu beanstanden.

Die Preisempfehlung von JBL für den Reflect Aero liegt bei 149 Euro. Auf dem Markt sind sie zum Testzeitpunkt für rund 120 Euro zu finden.

Platz 6: Huawei Freebuds 2 Pro

Huawei kann es immer noch. Die Freebuds 2 Pro (Testbericht) klingen gut und haben tolles ANC. Die App ist ebenfalls gut, hauptsächlich mit der Funktion zum Testen des Sitzes. Nervig ist allerdings, dass Updates der Software nicht einfach über den Playstore laufen. Das gilt auch für die Steuerung. Warum Huawei an der Quetschsteuerung festhält, verstehen wir nicht ganz.

Platz 7: 1More Aero

Tatsächlich überzeugt der 1More Aero im Test weniger durch das angepriesene Oberklassen-Feature namens Spatial Audio, sondern vielmehr durch seine grundsolide Performance, die mit Blick auf das Preissegment in vielen Bereichen überdurchschnittlich ist. Design, Tragekomfort und allen voran ANC sind bemerkenswert gut gelungen. Dazu gesellt sich ein tolles Ausstattungspaket mit AAC-Codec, Bluetooth-Multipoint und eine dynamische EQ-Anpassung an die gewählte Lautstärke. Hier wird viel fürs Geld geboten, auch wenn wir uns – etwas kleinlaut – noch einen hochwertigeren Audio-Codec für Android-Geräte wünschen würden.

Wer sich also einen nahezu perfekten ANC-Allrounder mit gutem Mittelklasse-Sound wünscht, darf getrost zugreifen.

Platz 8: Edifier Neobuds Pro

Es gibt viele True-Wireless-Kopfhörer, die mit gutem ANC, High-Res-Sound und günstigem Preis locken. Die Neobuds Pro von Edifier (Testbericht) halten ihr Versprechen und liefern einen ausgewogenen, guten Klang, der nicht durch überzogenes Dröhnen überdeckt wird. Die ausgezeichnete Geräuschunterdrückung und die brauchbaren Mikrofone machen sie zu guten Alltags-Kopfhörern, mit denen man sich beim Pendeln oder im Büro von der lauten Außenwelt abschotten kann. Das Design ist gefällig, die Laufzeit könnte etwas länger sein. Doch die Schnellladefunktion hilft: Ein paar Minuten in der Ladeschale und die Kopfhörer sind wieder fit.

Insgesamt liefert Edifier gute Bluetooth-Kopfhörer, die man mit unter 100 Euro zu einem günstigen Preis bekommt. Gleichzeitig steigt damit auch die Hürde für andere Hersteller – denn LDAC, AAC und LHDC sorgen einfach für einen tollen Sound. Lediglich für Sportarten wie Joggen oder Radfahren, bei denen es unruhig zugeht, würden wir die Kopfhörer nicht empfehlen. Hier fehlt der feste Sitz.

Platz 9: Huawei Freebuds 5i

Die Huawei Freebuds 5i (Testbericht) überzeugen mit gutem Klang auch ohne Nutzung des LDAC-Codecs. Das kompakte Design, die zuverlässige Touch-Steuerung und der moderate Preis hinterlassen einen positiven Gesamteindruck.

Zwar können die In-Ears bei hoher Lautstärke nicht mit Premium-Modellen mithalten, diese sind allerdings auch doppelt so teuer. Wer True-Wireless-Kopfhörer mit LDAC sucht, bekommt hier ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis geboten.

Platz 10: Bowers & Wilkins Pi7 S2

Der Bowers & Wilkins Pi7 S2 (Testbericht) ist ein hochwertiger und schicker In-Ear-Kopfhörer, den man auch ohne Pause den ganzen Tag tragen könnte, wenn er nicht nach vier Stunden nachgeladen werden müsste. Er erspart mit dem mitgelieferten, aus dem Ladecase-Akku betriebenen Bluetooth-Sender die Anschaffung und Versorgung eines separaten, aptX-tauglichen Bluetooth-Senders. Eine noch höhere Betriebszeit, Lautstärke- oder Transparenzmodus-Steuerung am Ohrhörer vermissen wir allerdings ebenso wie einen Single-Mode.

Vor der Anschaffung sollte man sich also darüber im Klaren sein, ob man ein Earbud-System haben und regelmäßig nutzen will und ob es dann solch eine doch hohe Ausgabe sein muss. Dann allerdings ist man hier goldrichtig: Der Pi7 S2 ist im Büro sogar für Webinare und Videokonferenzen am Desktop-PC geeignet. Die 100 Euro mehr gegenüber dem Pi5 S2 sind gut angelegt für besseren Sound und den eigenen Bluetooth-Sender, der den Kopfhörer auch an Quellen ohne Bluetooth nutzbar macht.

Fazit

Die Klangqualität, das ANC, der Tragekomfort und die Akkulaufzeit sind nur einige der Aspekte, die berücksichtigt werden sollten. Es ist wichtig, ein Modell zu wählen, das den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben entspricht, um die bestmögliche Hörerfahrung zu gewährleisten.

Wer viel Musik hört und geschulte Ohren hat, der muss für das letzte Quäntchen Klangqualität mehr als 150 Euro zahlen. Die besten Modelle bieten neben dem erstklassigen Sound zudem die umfangreichsten Einstellungsmöglichkeiten und ein überdurchschnittlich gutes Handling.

Wer leichte Abstriche beim Sound oder den Bedienmöglichkeiten macht, der bekommt aber auch für um die 100 Euro True-Wireless-Kopfhörer mit ausreichend guter Geräuschunterdrückung und sattem Sound.