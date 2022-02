Top 10: Die besten Handys 2022 bis 200 Euro

High-End-Smartphones kosten heute gut und gerne mehr als 1200 Euro. Sie haben tolle Kameras, erstklassige Bildschirme und unglaublich viele Funktionen. Doch für die meisten Aufgaben – Social Media, Spotify, Netflix, Webbrowser, Navigation und viele andere Apps – reicht auch ein deutlich günstigeres Modell.

Die Zeiten, in denen billige Handys grundsätzlich nichts getaugt haben, sind zum Glück längst vorbei. Einsteigergeräte bringen bereits eine außerordentliche Ausstattung mit und enttäuschen schon lange nicht mehr durch No-Go-Merkmale wie resistive Touchscreens oder miese Display-Auflösung. Dennoch sollten ein paar Dinge berücksichtigt werden, wenn man sich ein günstiges Smartphone kaufen möchte. Wir zeigen, welche das sind.

Alter und Android-Version

Das Alter der Geräte spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Zwar sind ältere Modelle günstiger als noch zum Marktstart, doch selbst hochpreisige Smartphones erhalten normalerweise nach zwei, spätestens aber drei Jahren keine Updates mehr. Bei günstigeren Smartphones ist das häufig noch viel eher der Fall, entsprechend gibt es dann weder neue Android-Versionen noch Patches für Sicherheitslücken.

Eine Ausnahme bilden Smartphones mit Android One (Bestenliste: Top-5), die gewöhnlich eine Update-Garantie von zwei Jahren haben und Sicherheits-Patches drei Jahre lang bekommen. Alle Smartphones in unserer Liste nutzen Android 11, das ist bemerkenswert für Smartphones unter 200 Euro. Wegen der Update-Problematik haben wir ausschließlich Smartphones ab 2021 in unsere Bestenliste aufgenommen.

Speicher

Nicht nur ältere Smartphones haben wenig Speicher, selbst halbwegs aktuelle Modelle bieten bisweilen sehr knapp bemessenen Platz. Gewisse Grenzen sollten auch bei günstigen Smartphones bis 200 Euro nicht unterschritten werden. So sollte Arbeitsspeicher nicht kleiner als 4 GByte ausfallen, darunter hakt es schnell.

Der interne Datenspeicher sollte in Zeiten, in denen selbst mobile Games schon mehr als 1 GByte haben können, 64 GByte nicht unterschreiten und sich per Micro-SD-Karte erweitern lassen. Alle aufgeführten Modelle sind hier über jeden Zweifel erhaben, 4 GByte RAM und 64 GByte interner, normalerweise erweiterbarer Speicher sind bis 200 Euro problemlos zu bekommen. Sogar 6/128 GByte sind drin – warum sollte man sich dann mit weniger zufriedengeben?

Display

Die Display-Größe bleibt grundsätzlich dem eigenen Geschmack überlassen, allerdings sollte eine bestimmte Bildschärfe nicht unterschritten werden. Als Richtwert gilt: Unter 275 Pixel pro Zoll wirken Inhalte schnell unscharf, es dürfen aber gerne 300 ppi (Pixel pro Zoll) oder 400 ppi und mehr sein. Mit HD-Auflösung kann das knapp werden, mit Full-HD-Displays (1920 × 1080 Pixel oder mehr) ist man auf der sicheren Seite. Entsprechend verfügen alle unsere aufgeführten Modelle über Full-HD+. AMOLED-Displays gibt es in den unteren Preisregionen immer noch kaum, vor allem nicht bei jungen Modellen. Aber es gibt Ausnahmen, zukünftig dürften es sogar mehr werden.

Ebenfalls im Kommen: erhöhte Bildwiederholungsraten. Die liegen dann statt bei 60 Hertz bei 90, 120 oder gar 144 Hertz, was dazu führt, dass bewegte Inhalte deutlich flüssiger wirken. Im Bereich bis 200 Euro ist allerdings derzeit bei 90 Hertz Schluss. Außerdem handelt es sich dabei ausschließlich um Handys mit LCD, OLED steht in dieser Preisklasse noch bei 60 Hertz. Mehr zu den Auflösungen und Display-Techniken erklären wir im Ratgeber Smartphone-Displays: Panels, Auflösungen und Bildraten erklärt.

Kamera

Bei günstigen Modellen sollte man generell keine gute Kamera erwarten. Unter optimalen Lichtbedingungen machen sie zwar meist noch ansehnliche Bilder, bei schwindendem Licht sieht das aber schnell ganz anders aus. Wer auch am Abend noch qualitativ gute Bilder schießen will, der sollte einmal einen Blick auf unsere Aufzählung der besten Smartphones mit optischem Bildstabilisator bis 300 Euro werfen oder generell in einer deutlich höheren Preisklasse schauen.

Bis 200 Euro gibt es zwar Hauptkameras bis 64 Megapixel, hinzu kommt manchmal sogar eine Weitwinkellinse. Die Triple-Kameras oder Quad-Kameras in Kombination mit einem Tiefen- oder gar Makrosensor sind allerdings qualitativ oft nur für gelegentliche Aufnahmen gut. Weitere Zugaben wie Tiefensensor und Makrokamera sehen nämlich nur auf dem Papier gut aus, sinnvolle Extras wie Teleobjektive gibt es in dieser niedrigen Preisklasse aktuell noch nicht. Die Weitwinkellinsen sind zudem meist maximal von mittelmäßiger Qualität. Wer Wert auf Haupt-, Tele- und Weitwinkellinse legt, sollte einen Blick in unsere Bestenliste Top 10: Die günstigsten Smartphones mit optischem Teleobjektiv und Ultraweitwinkel werfen.

Bild: TechStage.de

Sonstige Ausstattung

Sind NFC, WLAN ac, Fingerabdrucksensor und Co gewünscht? Dann Augen auf beim Smartphone-Kauf: In der Preisklasse bis 200 Euro ist nicht zwingend immer alles dabei oder nur in abgeschwächter Form. WLAN haben freilich alle Geräte, viele aber nur den inzwischen ordentlich angestaubten n-Standard. Auch hier zeigen sich unsere aufgeführten Modelle vorbildlich, alle bieten aktuelle Technik, etwa WLAN mit ac-Standard und Fingerabdrucksensoren – teilweise sogar im Display.

Nur Luxus-Features wie kabelloses Laden finden man hier noch nicht. 5G-Funk ist ebenfalls noch nicht bei allen Modellen zu finden. Alle Handys in dieser Preisklasse bieten inzwischen Octa-Core-Prozessoren von den beiden größten Herstellern mobiler Chipsätze: Qualcomm und Mediatek. Eine Ausnahme bietet in dieser Aktualisierung der Top 10 ein Modell mit Unisoc-Chipsatz, der sich aber zumindest bei der Leistung nicht verstecken muss. Dual-SIM beherrschen fast alle günstigen Modelle, sie nehmen also zwei SIM-Karten auf. Einen gewissen Schutz vor Feuchtigkeit bieten IP52- und IP53-Modelle.

Das sind die 10 besten Smartphones bis 200 Euro

Anmerkung: Unsere Bestenliste ist eine Momentaufnahme, die unter anderem auch die Tagespreise zum Zeitpunkt der Erstellung berücksichtigt. Da die aber stark schwanken, sollte die Liste und die Reihenfolge der Smartphones eher als Anhalt verstanden werden. Hauptaugenmerk haben wir auf die Rechenleistung gelegt, da die in den unteren Preisklassen noch ein Problem darstellen kann. Weitere wichtige Faktoren sind Display und Speicher.

Platz 1: Xiaomi Poco M3 Pro 5G

Das Xiaomi Poco M3 Pro (Testbericht) bietet aktuell für uns das beste Gesamtpaket bis 200 Euro. Das IPS-LCD ist 6,5 Zoll groß und bietet 90 Hz, die Hauptkamera 48 Megapixel. Der Dimensity 700 von Mediatek ist zwar nicht der schnellste Chipsatz in dieser Bestenliste, aber er ist nah dran und zudem bietet das M3 Pro 5G stolze 6/128 GByte Speicher. Neben den typischen Standards wie Wifi-5, WLAN ac, 5G und NFC bietet das Poco-Phone als Bestandteil der Xiaomi-Familie deren typischen IR-Blaster zum Steuern von Haushaltsgeräten wie Klimaanlage und Fernseher. Der Akku leistet starke 5000 mAh, zudem ist das Smartphone nach IP53 gegen Spritzwasser wie Regen geschützt.

Platz 2: Xiaomi Poco M4 Pro 5G

Recht neu ist das Xiaomi Poco M4 Pro 5G. Es bietet das mit 6,6 Zoll etwas größere IPS-LCD mit 90 Hz, zudem eine Hauptkamera mit 50 Megapixel und einen Weitwinkel mit 8 Megapixel. Auch der verwendete Chipsatz ist besser: Der Dimensity 810 bietet etwas mehr Leistung, wenn auch nicht viel. Allerdings ist das neue Modell bis 200 Euro aktuell nur mit 4/64 GByte Speicher zu bekommen, weshalb wir es hier nur auf dem zweiten Platz sehen. Der Akku ist ebenfalls 5000 mAh stark, lässt sich mit 33 Watt aber schneller laden, hinzu kommen IP53-Zertifizierung und Stereo-Lautsprecher.

Platz 3: Realme 8

Das Realme 8 (Testbericht) kostet inzwischen unter 170 Euro. Es bietet einen OLED-Screen mit 60 Hz, eine zusätzliche Weitwinkelkamera und einen starken Helio G95 von Mediatek. Die Hauptkamera bietet außerdem als eines von zwei Modellen in dieser Auflistung satte 64 Megapixel. An Power mangelt es dem Smartphone in Kombination mit 6/128 GByte Speicher nicht. 5G-Funk gibt es nicht, ansonsten ist die Ausstattung inklusive des 5000-mAh-Akkus gut. Android 11 gibt es wie bei den anderen Handys dieser Top 10 ebenfalls, der Fingerabdrucksensor ist wie bei den teuren Smartphones im Display versteckt.

Platz 4: Xiaomi Redmi Note 10 5G

Der 6,5 Zoll große IPC-LCD-Screen des Xiaomi Redmi Note 10 5G (Testbericht) bietet 90 Hz, die Hauptkamera 48 Megapixel. Einen Weitwinkel gibt es leider nicht. Angetrieben wird das Smartphone von einem kräftigen Dimensity 700 von Mediatek, dem 4/64 GByte Speicher zur Seite stehen. Auch hier gibt es 5000 mAh beim Akku und das Handy ist IP53-zertifiziert.

Platz 5: Xiaomi Redmi Note 11

Das Xiaomi Redmi Note 11 kommt mit OLED statt LCD und bietet ebenfalls 90 Hz. Der Fortschritt bei der Hauptkamera hält sich auf dem Papier in Grenzen, hier gibt es 50 statt 48 Megapixel. Hinzu kommt aber ein Weitwinkelobjektiv mit 8 Megapixel und auch die Frontkamera bietet nun 13 statt 8 Megapixel. Der verwendete Snapdragon 680 ist gleichgeblieben und unter 200 Euro gibt es auch nur 4/64 Speicher. Außerdem fehlt 5G. Der Akku leistet wieder 5000 mAh, er lädt jetzt aber mit 33 Watt schneller. Die IP53-Zertifizierung fehlt jetzt aber, dafür gibt es einen Stereo-Lautsprecher.

Platz 6: Realme 9i

Auch das Realme 9i ist vergleichsweise frisch auf dem Markt. Das Modell bietet ein IPS-LCD mit 6,6 Zoll und 90 Hz und eine Hauptkamera mit 50 Megapixel. Dem Snapdragon 680 stehen 4/64 GByte Speicher zur Seite, 5G gibt es nicht. 5000 mAh mit 33 Watt Schnellladetechnik und Stereo-Lautsprecher runden das Angebot ab.

Platz 7: Oppo A54 5G

Das Oppo A54 5G (Testbericht) zeichnet sich durch ein LCD mit 90 Hertz, eine 48-Megapixel-Hauptkamera mit 48 Megapixel und zusätzlichem Weitwinkel und den erstaunlich potenten Snapdragon 480 als Antrieb aus. Kombiniert wird der mit allerdings nur 4/64 GByte Speicher, dafür ist aber neben 5G und auch NFC mit an Bord. Der Akku leistet auch hier 5000 mAh und wie bei fast allen Handys in dieser Bestenliste dient Android 11 als Betriebssystem.

Platz 8: ZTE Blade V30

Das ZTE Blade V30 kommt mit einem 6,7 Zoll großen LCD mit 60 Hz, die Kamera bietet stolze 64 Megapixel plus Weitwinkel. Technisch hat das Handy grundsätzlich ein sehr ähnliches Lastenheft wie die Konkurrenz, 5G fehlt allerdings und Bluetooth gibt es etwa nur in Version 4.2. Das liegt am verwendeten Chipsatz, der in dieser Preisklasse eine Ausnahme bildet: Der Unisoc Tiger T618. Eigentlich baut Unisoc eher Einsteigerchips und ist daher in Handys bis 150 Euro zu finden, tatsächlich ist dieser Chip leistungstechnisch aber besser als Konkurrenten wie Helio G88, G85 oder Snapdragon 662. Bei der Bedienung sollte der Chip entsprechend nicht negativ auffallen.

Die Frage ist allerdings, ob und wie viele Android-Updates noch kommen werden – Android 11 ist installiert. Der Speicher ist mit 4/128 GByte auf der Höhe, der Akku leistet 5000 mAh und es gibt eine IP52-Zertifizierung gegen Spritzwasser.

Platz 9: Xiaomi Redmi 10

Der letzte Vertreter gehobener Bildwiederholungsrate in dieser Top 10 bietet maximal 90 Hertz für sein LCD. Der Hersteller kombiniert eine Kamera mit 50 Megapixel mit einer Weitwinkellinse, Makro- und Tiefensensor sind hingegen kaum der Rede wert. Der Helio G88 von Mediatek kann mit den bisherigen Chips zwar nicht ganz mithalten, reicht aber im Alltag voll aus. Er wird beim Redmi 10 mit 4/128 GByte Speicher kombiniert, außerdem bringt das Modell IR-Blaster und NFC mit. Der Akku leistet 5000 mAh und es gibt Stereo-Lautsprecher.

Platz 10: Motorola Moto G31

Das Motorola Moto G31 kommt ebenfalls nur LCD mit 60 Hz, der Screen misst 6,4 Zoll. Die Kamera erlaubt Aufnahmen mit 50 Zoll und einem 8-Megapixel-Weitwinkel, vorne warten 13 Megapixel auf Nutzung für Selfies. Angetrieben wird das Handy von einem etwas älteren Helio G85, dessen Leistung aber zusammen mit 4/64 GByte Speicher ausreicht. 5G gibt es nicht, dafür einen starken Akku mit 5000 mAh und eine IP52-Zertifizierung.

Tarife

Fazit

Es hat sich einiges getan in der unteren Mittelklasse bis 200 Euro, die Hardware wird immer stärker. Für unter 200 Euro bekommen Interessenten längst Chipsätze der oberen Mittelklasse, meist 4 oder 6 GByte RAM und richtig viel Speicherplatz. Das ist teilweise nicht viel weniger, als vor gar nicht allzu langer Zeit in Spitzenmodellen steckte. Außerdem gibt es bisweilen OLED-Display oder LCDs mit erhöhter Bildwiederholungsfrequenz.

Hauptunterschied bleibt in den meisten Fällen die Kamera, auch wenn man natürlich von der bloßen Megapixel-Zahl nicht auf die Qualität schließen kann. Einige der Modelle in unseren Tests zeigten überraschend gute Leistung, zumindest bei ordentlichem Licht. Kurz: Es gibt immer mehr Handy für immer weniger Geld – den Nutzer freut das zu Recht. Übrigens: Unter den besten Handys bis 200 Euro sind Hersteller wie Huawei, Nokia oder Modelle aus der Reihe Samsung Galaxy nicht zu finden. Bei Preis-Leistung sind andere einfach besser.

Ein Tipp am Rande: Die Preise der Smartphones schwanken teils um etliche Dutzend Euro innerhalb weniger Tage. Da lohnt es sich, einen Preisalarm zu setzen. Wie das geht, zeigt unsere Bildergalerie: