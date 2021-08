Update vom 24. August 2021

Selbst so manches 100-Euro Smartphone hat inzwischen überraschend viel Technik zu bieten, wie unsere Bestenliste: Die 10 besten Handys bis 100 Euro eindrucksvoll zeigt. Außerdem wird überraschend klar, dass Modelle für 200 Euro (Bestenliste) kaum schwächer als Modelle für 100 Euro ausgestattet sind. Hauptunterschied ist der 5G-Standard, der unter 200 Euro bislang kaum zu finden ist, unter 300 Euro hingegen schon. Auch bei der Kamera gibt es bis 300 Euro Luft nach oben, meist füllen Hersteller hier Haupt- und Weitwinkellinse mit einfachen Makro- und Tiefensensoren auf. Für einen spürbaren Technologiesprung müssen Käufer dann aber schon ein paar Euro mehr in die Hand nehmen. Das macht sich dann aber auch in so gut wie jedem Bereich der Ausstattung bemerkbar.

Obacht: Wie immer sind ältere Modelle preislich verlockend. Wir raten von Smartphones, die vor 2021 in den Markt kamen, eher ab. Wir haben für diese Top 10 entsprechend auf Geräte aus 2021 zurückgegriffen – nur so ist eine ausreichend lange Update-Versorgung gewährleistet.

Display

Im Preisbereich bis 300 Euro sollten Interessenten Smartphones ausklammern, die weniger als Full-HD+ als Auflösung bieten. Außerdem gibt es in diesem Preisbereich die ersten OLED-Bildschirme, die mit besonders gutem Schwarzwert, hohen Kontrasten, intensiver Sättigung sowie hervorragender Blickwinkelstabilität punkten. Sogar Modelle mit 90 oder 120 Hertz (dann meist als LCD) sind inzwischen in diese Preisregion vorgedrungen. Inhalte lassen sich damit noch flüssiger wiedergeben. In unserem Display-Kompendium geben wir einen genauen Überblick zu Bildschirm-Techniken und Auflösungen.

Speicher

Beim Arbeitsspeicher sollten 6 GByte die unterste Grenze sein, beim internen Speicher 64, besser noch 128 GByte – warum weniger akzeptieren, wenn es so viel problemlos unter 300 Euro gibt? Einige wenige Modelle bieten sogar 8 GByte RAM und/oder 256 GByte erweiterbaren Datenspeicher.

Chipsatz

Gerade in der Mittelklasse tummeln sich viele Smartphones mit Mediatek-Chips, inzwischen bieten aber immer mehr Modelle Chipsätze des Marktführers Qualcomm. Die Mediatek-Chips sind leistungstechnisch meist konkurrenzfähig, boten aber in der Vergangenheit Nachteile bei der Update-Versorgung und bisweilen beim Stromverbrauch. Anders ist das bei den neuen Dimensity-Chips. Echte Gründe, entsprechende Modelle zu meiden, gibt es aus unserer Sicht bei Mediatek-Chips in der Mittelklasse generell nicht. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann natürlich nach Smartphones mit Qualcomm-Chips Ausschau halten. Die „Billighersteller“ wie Spreadtrum findet man in dieser Preisklasse nicht mehr, gleiches gilt für Chipsätze mit weniger als 8 CPU-Kernen. Beispiele für vernünftige Chips sind Mediatek Dimensity 700 oder 800, Helio G90T oder Helio G95 und Qualcomm Snapdragon 732(G) und 765(G). Mehr geht natürlich immer.

Kamera

Der Großteil der Smartphones bis 300 Euro kommt mit Quad-Cam zum Kunden, doch hier müssen Interessenten aufmerksam sein. Denn während Topmodelle jenseits der 600 Euro mittlerweile standardmäßig mit Haupt-, Weitwinkel- und Teleobjektiv sowie Tiefensensor ein universell einsetzbares Paket liefern, setzen in der hier behandelten Preisklasse immer noch viele Hersteller auf Makro- statt Telelinse. Die sind dann zu allem Überfluss gern mit sehr niedriger Megapixelzahl ausgestattet. Diese niedrig auflösenden Makro-Kameras sind normalerweise im Alltag qualitativ kaum zu gebrauchen, sodass von den vier angepriesenen Kameras nicht drei, sondern sogar nur zwei wirklich sinnvoll Verwendung finden können. Besser wäre eine ordentliche Weitwinkelkamera mit leichter Vergrößerung. Dieses Thema haben wir in unserem Ratgeber Budget-Phone mit Triple-Cam: Mehr als ein Marketing-Gag? ausführlich beleuchtet.

Bild: TechStage.de

Sonstige Ausstattung

Der neue Datenstandard 5G ist bis 300 Euro eines der deutlichsten Unterscheidungskriterien zu Modellen bis 200 Euro (Bestenliste), alle Smartphones haben das aber auch hier noch lange nicht. Noch ist das aber gar nicht nötig, da zumindest in Deutschland die Netzabdeckung mit 5G immer noch lückenhaft ist. Ansonsten bieten Mittelklasse-Smartphones heute fast alles, was die Oberklasse hat. Das geht von Fingerabdrucksensoren im Bildschirm (bei OLED) über NFC, Bluetooth, WLAN und GPS bis hin zu USB-C und Schnellladefunktionen. Die Einschränkungen liegen oft im Detail. So hat bislang Wifi-6 noch kaum Einzug in die Mittelklasse bis 300 Euro gehalten, stattdessen müssen Nutzer mit Wifi-5 (802.11ac) Vorlieb nehmen. Wasserdichtigkeit und kabelloses Laden kommen ebenfalls selten bis gar nicht vor. Achtung: Details wie NFC sind nicht bei allen Modellen in dieser Preis-Range eine Selbstverständlichkeit.

Platz 1: Xiaomi Poco X3 Pro

Platz Eins der derzeitigen Xiaomi-Festspiele mit vier von 10 Teilnehmern startet mit dem Poco X3 Pro (Testbericht). Das Modell bietet ein 6,7 Zoll großes IPS-LCD mit 120 Hertz Bildaktualisierungsrate, Haupt- und Weitwinkelkamera mit 48 und 8 Megapixel und den schnellsten Chipsatz im Feld: den Snapdragon 860. Kombiniert mit stolzen 8/256 GByte Speicher bietet das Modell so viel wie teils klar teurere Konkurrenten. Einziges Manko: 5G gibt es hier nicht, dafür aber NFC, IR-Blaster, IP53-Zertifizierung, Stereo-Lautsprecher, Android 11 und Co. Der Akku leistet starke 5160 mAh und darf mit 33 Watt ziemlich schnell geladen werden.

Platz 2: Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Der "König der Mittelklasse" landet dieses Mal "nur" auf dem zweiten Platz dieser Top 10. 5G fehlt dem Xiaomi Redmi Note 10 Pro (Testbericht), dafür punktet es auf so gut wie jedem anderen Gebiet. So setzt der Hersteller auf ein 90-Hertz-OLED-Display, bietet eine für den Preis sehr gute Hauptkamera mit 108 Megapixel, mit dem Snapdragon 732G einen modernen und kräftigen Chipsatz und kombiniert das mit 6/128 GByte Speicher. Zusätzlich zu NFC gibt es wie immer bei Xiaomi einen IR-Blaster zum Steuern von Haushaltsgeräten, außerdem ist das Smartphone IP53 zertifiziert. 5020 mAh leistet der Akku, 33 Watt Ladegeschwindigkeit sind in dieser Preisklasse sehr gut.

Platz 3: Xiaomi Mi 11 Lite

Noch ein Xiaomi-Modell: Das Mi 11 Lite ist ziemlich neu und schafft es dennoch in unsere Bestenliste für Smartphones bis 300 Euro. Gründe sind unter anderem das 90-Hertz-OLED-Display, die 64-Megapixel-Hauptkamera (der leider das tolle Teleobjektiv des Ultra-Modells fehlt), NFC, IR, Snapdragon 732G und 6 GByte RAM. Derzeit passt preislich nur die Version mit 64 GByte internem Speicher in diese Top 10, 5G fehlt ebenfalls. Wer das nicht braucht, wird trotz des mit 4250 mAh vergleichsweise schmächtigen Akkus mit dem Smartphone glücklich, zumal der mit 33 Watt schnell geladen werden kann. Mit nur 157 Gramm Gewicht und 6,8 Millimeter Bautiefe trotz 6,55-Zoll-Screen ist das Mi 11 Lite nicht nur das leichteste und dünnste Smartphone in dieser Top 10, sondern kommt als eines der wenigen Modelle mit Glasrückseite. Das verleiht ihm einen Extraschuss Hochwertigkeit.

Platz 4: Motorola Moto G60S

6,8 Zoll, IPS mit 120 Hertz, Hauptkamera mit 64 und 8 Megapixel und ein starker Mediatek Helio G95 – das sind die Hauptzutaten des Motorola Moto G60S. Beim Speicher greift der Hersteller zu 6/128 GByte, 5G gibt es hingegen auch auf unserem vierten Platz noch nicht. Dafür lädt der 5000-mAh-Akku mit stolzen 50 Watt, schneller ist in dieser Preisklasse derzeit kein anderes Modell. Spritzwasser sollte das Handy aushalten, es ist nach IP52 zertifiziert.

Platz 5: Oppo A94 5G

Das Oppo A94 5G bietet mit 6,4 Zoll beinahe schon ein "kleines" Display und verzichtet dabei auf eine erhöhte Bildwiederholungsfrequenz. Dafür setzt der Hersteller auf OLED-Technik. Die Kamera besteht im Wesentlichen aus der typischen Combo dieser Preisklasse aus 48 und 8 Megapixel. Als Antrieb wählt das Unternehmen einen modernen Dimensity 800, der von 8 GByte Arbeitsspeicher und 128 GByte internem Speicher begleitet wird. Dem Namen entsprechend ist das Oppo A94 5G mit dem neuesten Funkstandard ausgestattet. Der Akku ist mit 4310 mAh am schwächsten in dieser Top 10, sollte im Alltag aber ausreichen. Mit 30 Watt wird er schnell genug geladen.

Platz 6: Realme 8 Pro

Der OLED-Screen des Realme 8 Pro (Testbericht) bietet zwar eine hohe Abtastrate von 180 Hz, die Bildwiederholungsfrequenz liegt aber nur bei 60 Hertz. Highlights sind die Hauptkamera mit 108 Megapixel und der Akku mit 4500 mAh, der mit stolzen 50 Watt wirklich schnell auflädt. Der Rest ist ordentlich: Snapdragon 720G als Chipsatz, 6/128 GByte Speicher und schickes Design machen das Realme 8 Pro zu einem guten Kauf.

Platz 7: Xiaomi Redmi Note 10S

Auch das Xiaomi Redmi Note 10S setzt auf OLED als Display-Technologie, auch bei dem verwendeten 6,4 Zoll großen Screen werden nur die gewohnten 60 Bilder pro Sekunde angezeigt. Bei der Kamera setzt der Hersteller auf 64 und 8 Megapixel plus Makro- und Tiefensensor. Angetrieben wird das Modell von einem Helio G95 und als Speicher gibt es 6/128 GByte. IP53, Stereolautsprecher und ein Akku mit 5000 mAh komplettieren das Bild.

Platz 8: Oppo A74 5G

Highlights des Oppo 74 5G sind das 90-Hertz-LCD, NFC, 6/128 GByte Speicher und 5G. Der Rest ist ähnlich wie bei der Konkurrenz: Akku mit 5000 mAh, Android 11 und ein schickes Design runden das gute Gesamtpaket ab. Der Snapdragon 480 schlug sich in unserem Test weit besser als befürchtet – einen großen Unterschied zu den stärkeren Snapdragon 732G und 765 der besser platzierten Modelle gibt es nicht.

Platz 9: Vivo Y72 5G

5G ist dem Namen Vivo Y72 5G entsprechend mit an Bord. Beim Bildschirm setzt der Hersteller auf LCD als Technik. Kamera mit 64 Megapixel, der starke Dimensity-700-Chip von Mediatek und starke 8/128 GByte Speicher belegen aber, dass das Y72 5G zweifelsfrei richtig gut für seinen Preis von knapp 300 Euro ist. Der Akku leistet 5000 mAh und wird mit 18 Watt geladen – so weit, so gut. Warum der Hersteller allerdings auf NFC verzichtet, wird wohl sein Geheimnis bleiben.

Platz 10: TCL 20 5G

Der chinesische Löwe auf Platz 10 bietet als Highlight 256 GByte internen Speicher und 5G, der Rest ist auf Augenhöhe mit den anderen Modellen in dieser Top 10. So ist NFC mit dabei, der Hersteller setzt auf Qualcomm und einen Snapdragon 690, der Akku leistet 4500 mAh und lässt sich mit 18 Watt schnell aufladen.

Fazit

Der Unterschied von Modellen um 100 bis 150 Euro zu Smartphones von 250 bis 300 Euro ist teils gravierend. Bei den in dieser Bestenliste aufgeführten Geräten muss sich niemand Gedanken machen, ob er damit im nächsten oder übernächsten Jahr noch arbeiten kann – das wird funktionieren, sofern kein Hardware-Defekt dazwischenkommt. Denn die verwendeten Chipsätze bieten ausreichende Reserven, gleiches gilt für internen Speicher, RAM und restliche Ausstattung. Selbst 120-Hertz-Displays und 5G-Funk sind bis 300 Euro schon zu haben.