Top 10: Die besten GPS-Tracker für Fahrrad, Auto und Haustier mit & ohne Abo

Stundenlang nach dem entlaufenen Haustier oder vermeintlich geklauten Fahrrad zu suchen, kann sehr zermürbend sein. Hat man kein iPhone in Verbindung mit Airtags zur Hand, sind GPS-Tracker auch für weitere Entfernungen die genauere Alternative. Sie setzen auf die Kombination aus Mobilfunk per SIM-Karte und GPS-Ortung.

Im Gegensatz zu Apple Airtags sind GPS-Tracker damit vollkommen eigenständig und zur Ortung nicht auf weitere Geräte in der Umgebung angewiesen. Der über GPS erfasste Standort wird per Mobilfunk an das Smartphone gesendet. Viele der Tracker arbeiten mit einem Abo, über das die integrierte SIM-Karte freigeschaltet wird. Andere Hersteller schalten die SIM-Karte direkt ohne Abo frei – oder man muss selbst eine SIM-Karte einlegen. Wir haben uns verschiedene GPS-Geräte mit und ohne SIM-Karte angesehen und zeigen, welche Funktionsweise für wen infrage kommt und von welchen Modellen man die Finger lassen sollte.

Apple Airtags

Airtags (Testbericht) verbinden sich im Hintergrund mit anderen in der Nähe befindlichen iOS-Geräten, um über Apples Wo-ist-Netzwerk den Standort weiterzugeben. Die Apple Airtags selbst können keine direkte Verbindung zum Internet aufbauen. Durch Nutzung von Ultrabreitband (UWB, englisch für Ultra-Wideband) und Bluetooth Low Energy (BLE) ist lokal aber eine metergenaue Ortung möglich, womit man auch verloren gegangene Schlüssel in der Sofaritze finden kann. Hierzu kommunizieren die Airtags mit iOS-Geräten in der Nähe. Die Daten sind dabei verschlüsselt.

Im Gegensatz dazu bauen GPS-Tracker eine Internetverbindung auf und empfangen eigenständig ein GPS-Signal. Wie genau der Standort eines solchen Geräts ist, hängt vor allem von Witterung und Mobilfunkempfang ab. In Regionen mit schlechter Abdeckung kann der Tracker keinen Standort übermitteln. Bei schlechter Witterung mit Regenwetter und stärkerer Bewölkung ist hingegen der Empfang zu den GPS-Satelliten zunehmend schlecht, womit der Standort teilweise nicht oder nur sehr ungenau erfasst werden kann. Bei guten Bedingungen beträgt die Abweichung in der Regel nur wenige Meter, von einer Genauigkeit wie bei UWB sind GPS-Sender aber weit entfernt. Als Sofaritzen-Tracker, wie der Apple Airtag, eignet sich diese Technologie folglich nicht.

Bluetooth-Tracker

Bluetooth-Tracker (Bestenliste) kann man ebenfalls zur Ortung nutzen. Allerdings greifen sie meist nur auf den GPS-Standort des verbundenen Smartphones zurück. Dadurch müssen sie auch immer in dessen Nähe bleiben, da man sonst keine neuen Daten mehr bekommt. Somit eignen sich diese vor allem als Schlüsselfinder (Themenwelt), damit man etwa per Signalton den Schlüsselbund in der Wohnung wiederfindet. Eher weniger sind sie geeignet, um nachzuvollziehen, wo genau die Katze in der Nachbarschaft herumstreunt oder wo sich das geklaute Fahrrad befindet. Hier kommen GPS-Tracker-Modelle ins Spiel, die vor allem außerhalb der Städte, wo die iPhone-Dichte abnimmt, ihr volles Potenzial ausspielen.

Platz 1: Tractive GPS Dog 4

Tractive bietet drei verschiedene GPS-Tracker an. Der Tractive GPS Dog 4 ist dabei größentechnisch der mittlere Tracker und unser GPS-Tracker-Testsieger. Kleiner ist das Modell Cat Mini, größer der Dog XL. Sie unterscheiden sich dadurch auch in der Akkulaufzeit, wobei der XL mit einer Akkulaufzeit von bis zu einem Monat wirbt. Wir hatten Dog 4 und Cat Mini (siehe nächster Platz) jeweils im GPS-Tracker-Test.

Den Einrichtungsprozess empfinden wir als sehr eingängig und intuitiv. Nach Erstellung eines Accounts und der Eingabe der rückseitig angebrachten Tracker-ID werden unsere Testgeräte direkt erkannt und verbunden. Über eine LED zeigt der Dog 4 auch direkt den aktuellen Status an. Einmal grünes Blinken bedeutet Mobilfunkempfang, das zweite Blinken bestätigt ein vorhandenes GPS-Signal. Nach dem Aufladen legt er sofort los und verbinden sich zügig mit dem GPS. Positiv ist, dass das über einen USB-C-Port geschieht, den sonst kein anderer Tracker in dieser Bestenliste bietet. Alle anderen setzen auf einen Micro-USB-Anschluss oder eigene Ladevorrichtungen mit USB-A.

Bild: TechStage.de

Die GPS-Genauigkeit ist oft nur mäßig. Im Verlauf sehen wir auch bei Spaziergängen Abweichungen gegenüber der tatsächlichen Route. Das machen einige Konkurrenten besser. Erst wenn wir über das Blitzsymbol in der App die Live-Ortung aktivieren, erhalten wir genaue Standortdaten, die nicht abseits der Route liegen. Insgesamt reicht die Standorterfassung für eine grobe Ahnung, wo sich Haustier oder zu ortender Gegenstand befinden. Die Unterscheidung zwischen zwei näher nebeneinander liegenden Straßen fällt hingegen schon schwer. Hier muss man dann auf das Live-Tracking setzen, das die Laufzeit der Tracker drastisch senkt. Ansonsten liegt die Akkulaufzeit des Dog 4 im Normalbetrieb bei bis zu zehn Tagen. Tractive setzt bei seinen Trackern auf ein Abomodell, um die integrierte SIM-Karte freizuschalten, wobei man dieses monatlich, jährlich oder für zwei Jahre auf einmal bezahlt. Ohne Abo kann man die Tracker nicht nutzen.

Der Kaufpreis beträgt 50 Euro, für den Dog XL berechnet Tractive 70 Euro. Angesichts der funktionsstarken, übersichtlichen App und der guten Akkulaufzeit landet der Dog 4 in unserem Vergleich auf dem ersten Platz.

Platz 2: Tractive Cat Mini

Unser zweiter Platz geht an das kleinste Modell von Tractive. Der Cat Mini besticht insbesondere durch das geringe Gewicht und seine handliche Größe. Nicht nur kann man ihn dadurch einfacher mitnehmen, er eignet sich damit auch besser für kleinere Tiere, für die der Dog 4 zu groß und schwer wäre. Von der Handlichkeit wird aber die Akkulaufzeit etwas in Mitleidenschaft gezogen, die von zehn Tagen auf nur noch zwei Tage sinkt.

Das Gehäuse des Mini ist nicht gebogen, wie beim Dog 4. Die Vorderseite hat ein rautenförmig gemustertes Design, der Bedienknopf ist im Tractive-Logo untergebracht. Hier befindet sich auch die Status-LED, die mitteilt, ob der Tracker ein GPS-Signal aufbauen konnte und eine Mobilfunkverbindung besteht. Die Einrichtung entspricht dem Prozess wie beim Dog 4.

Bild: TechStage.de

In unseren Testläufen waren manche Ergebnisse des Cat Mini im Vergleich zum Dog 4 genauer. So zeigte der Verlauf des mittleren Modells teilweise querfeldein, wohingegen der Cat Mini dichter an der tatsächlichen Route war. Noch genauer wird es auch hier, wenn man das Live-Tracking in der App aktiviert. Das geht aber zulasten der ohnehin schon geringen Akkulaufzeit, womit man gewissermaßen nach jedem nachverfolgten Spaziergang laden müsste. Geladen wird dann über eine kleine Ladevorrichtung und ein USB-A-Kabel.

Insgesamt ist der Tractive Cat Mini ein hochwertiger, wasserfester Mini-GPS-Tracker mit guter und ansprechender App. Insbesondere der Funktionsumfang, aber auch der faire Preis von knapp 50 Euro führen zum zweiten Platz im GPS-Tracker-Vergleich. Lediglich die geringe Akkulaufzeit beim Cat Mini enttäuschte, was aber angesichts der geringen Größe nicht verwunderlich ist – ein größerer Akku benötigt nun einmal mehr Platz.

Platz 3: Fressnapf Tracker

Der GPS-Tracker von Fressnapf kommt mit integrierten Klettverschluss, womit er sich beispielsweise an der Hundeleine flexibel anbringen lässt. Er ist wasserfest und nach IP67 zertifiziert. Zur Einrichtung loggt man sich in der App ein und verbindet nach Anweisung den Tracker mit dem Ladepad. Nach bis zu 10 Minuten ist das Gerät dann verbunden und lediglich ein paar Angaben zum Haustier werden abgefragt. Das Ganze ist recht schnell erledigt und der Tracker dann startklar.

Bild: TechStage.de

Die App ist dabei schick, simpel und intuitiv. Es gibt Live-Tracking, aber keine Annäherungssuche oder die Möglichkeit einen Signalton am Tracker zu aktivieren. Dafür kann man die Aktivität seines Haustiers speichern. Dazu gehören etwa gelaufene Kilometer, es ist aber auch möglich, das Idealgewicht sowie den Kalorien- und Wasserbedarf ausrechnen zu lassen. Das sind nette Funktionen, wir hätten uns aber noch mehr auf die Ortung bezogene Funktionen gewünscht, etwa die Suche per Signalton. Unterwegs war das GPS-Tracking ordentlich, teilweise benötigt der GPS-Sender aber einige Minuten, bis er den Standort aufgezeichnet. Das führte im Test dazu, dass wir nicht die vollständige Strecke per GPS-Modul nachverfolgen konnten.

Dafür ist der Tracker mit 75 Euro für das Gebotene sehr fair bepreist und unser Preis-Leistungs-Sieger. Zudem garantiert Fressnapf für mindestens zwei Jahre komplette Abofreiheit mit eventueller Verlängerung darüber hinaus. Daher bekommt das Modell eine klare Empfehlung von uns.

Platz 4: Onntrack Portable Pro+

Der Onntrack Portable Pro+ ist eines der größten GPS-Tracker-Modelle in diesem Artikel. Der in der Rückseite verbaute Magnet ist deutlich stärker als bei der Konkurrenz. Zusätzlich liegt auch eine gummierte, magnetische Platte bei, die man mit ihren rückseitigen Klebestreifen an Gegenständen fixieren kann. Somit ist der Tracker dort fest, aber flexibel verstaut.

Bild: TechStage.de

Zur Einrichtung installieren wir die Onntrack-App und scannen hier einfach den QR-Code auf der Rückseite des Trackers oder geben die IMEI-Nummer händisch ein. Die SIM-Karte wird damit freigegeben und der Tracker ist aktiviert. Ein Abo abzuschließen ist nicht erforderlich, der Portable Pro+ ist dauerhaft freigeschaltet. Hinter einer Gummiabdeckung befindet sich auch der Micro-USB-Ladeport – 2023 nicht mehr zeitgemäß, bei einem Gadget wie einem GPS-Tracker aber noch verschmerzbar.

Einmal eingerichtet zeigt sich die App überraschend stark. Zwar gibt es keine Annäherungssuche, wie beim Invoxia-Tracker oder Suche per Signalton, wie bei Weenect oder Tractive, dafür wird der aktuelle Standort erstaunlich genau ausgegeben. Direkt auf den ersten Blick sieht man Signalstärke, aktuelles Netz sowie die Anzahl der verbundenen GPS-Satelliten. Damit lassen sich angezeigte Standortdaten auch viel besser einordnen, wie zuverlässig sie sind. Hier gilt: Je mehr Satelliten, desto exakter kann die Position definiert werden. Zudem kann man eine Navigation zum letzten Standort starten und den Echtzeitstandort einsehen. Die aufgezeichneten Routendaten konnten in unseren Tests mit hoher Genauigkeit punkten. Die Abweichung von der tatsächlichen Strecke war gering, nur vereinzelt bewegte sich der Tracker neben der Straße. Diese und weitere Daten kann man aber nicht nur über die Smartphone-App einsehen, sondern auch über einen Webdienst – das schafft Flexibilität.

Insgesamt ist der Onntrack Portable Pro+ ein sehr funktionsstarker GPS-Sender, der durch kleine aber feine Extras, wie die Anzahl der verbundenen Satelliten besticht. Auch der starke Magnet hilft bei der Nutzung in verschiedenen Szenarien. Der Preis von aktuell 160 Euro bei Amazon ist für einen GPS-Tracker sehr hoch, allerdings verzichtet der Hersteller hier auch auf ein zusätzliches Abo. Mit monatlichen Kosten ist hier also nicht zu rechnen. Dadurch macht der Onntrack Portable Pro+ über die Jahre seinen höheren Anschaffungspreis wett, wenn bei anderen Trackern über das jährliche Abo sich die Kosten erhöhen, obwohl sie anfangs vielleicht vermeintlich günstiger in der Anschaffung waren. Daher können wir diesen GPS-Tracker trotzdem empfehlen.

Platz 5: Weenect Cat XS

Weenect hat uns das neueste Modell Cat XS zur Verfügung gestellt, das erst vor wenigen Wochen erschienen ist. Zur Verbindung scannen wir einfach den Barcode auf der Rückseite per Kamera ein. Das geht schnell und einfach. Der nachfolgende Einrichtungsprozess aber zieht sich etwas. Wir müssen einige Angaben zu unserem Haustier machen. Nach Abschluss des Login-Prozesses haben wir festgestellt, dass der Tracker denkt, dass er sich noch in China befindet. Das mag in diesem Fall an unserem Testgerät liegen und konnte aber durch das Einrichten einer Energiesparzone per Standby-Modus behoben werden, woraufhin der Tracker nun dauerhaft seine Position richtig erkennt.

Ansonsten funktioniert die App, wie erwartet. Weenect hat dem nach IP68 wasserdichten Cat XS sogar einen Vibrationsmotor spendiert, womit man über die App einen Vibrationsalarm auslösen kann. Ebenfalls ist im Tracker ein Lautsprecher für eine Suche per Signalton verbaut. Zusätzlich gibt es hier eine Live-Erfassung, womit man Bewegungen nahezu in Echtzeit mitverfolgen kann. Das aber verkürzt die Akkulaufzeit, die bei etwa zwei Tagen liegt (wie beim Cat Mini). Ansonsten bietet die App neben der Verlaufsfunktion auch einen Bereich „Aktivität“, der sich aktuell laut Beschriftung in der Beta-Phase befindet. Hier kann man gelaufene Schritte und Kilometer einsehen, sowie Ziele setzen.

Bild: TechStage.de

Die aufgezeichneten Standortdaten sind in puncto Genauigkeit nicht ideal. Je nach Häufigkeit der Erfassung erhalten wir nur eine sehr grobe Angabe der Route. Im Test lagen die Linien der gelaufenen Strecke auch bei Spaziergängen oft neben der Route. Dies ist aber von Empfang, Wetter und Aufzeichnungshäufigkeit abhängig. Letztere zu erhöhen, verringert aber die Akkulaufzeit deutlich.

Insgesamt ist der Weenect Cat XS ein kleiner, feiner und wasserdichter GPS-Tracker mit einigen praktischen Zusatzfunktionen. Die Genauigkeit war im Test ausreichend für eine grobe Einschätzung und eine gleichzeitig gute Akkulaufzeit. Wem eine weniger genaue Erfassung ausreicht, kann mit der Voreinstellung zuverlässig arbeiten. Mit Abo für ein Jahr zahlt man rund 120 Euro, ohne Abo kostet der Cat XS etwa 50 Euro.

Platz 6: Salind 11 4G

Der Salind 11 4G ist einer der größeren Tracker. Er hat eine magnetische Rückseite und kommt ebenfalls mit einer integrierten SIM-Karte. Diese kann man hier sogar theoretisch austauschen, da der entsprechende Schacht hinter einer Gummiabdeckung frei zugänglich ist. Dort befindet sich auch der Micro-USB-Ladeport, welcher verschmerzbar, aber nicht mehr zeitgemäß ist.

Bild: TechStage.de

Zur Aktivierung wählt man zunächst auf der Webseite von Paj-GPS das gewünschte Abomodell aus und gibt die Identifikationsnummer des Trackers ein. Danach kann man sich die App herunterladen und sich mit dem Account einloggen. Grundsätzlich kann man den Salind 11 4G sowohl über die App, als auch über die Weboberfläche steuern. Hier gibt es eine Verlaufsfunktion, man kann zudem eine Route zum Tracker erstellen und exportieren sowie Daten zur aktuellen Geschwindigkeit und Verbindungsqualität einsehen. Neben den bei vielen Trackern üblichen Alarmfunktionen zu Batteriestand und beim Verlassen eines bestimmten Standorts gibt es auch einen Erschütterungsalarm.

Die Online-Ortung ist beim Salind-GPS-Tracker sehr genau, lediglich einzelne lokale Ausreißer haben wir im Test bemerkt. Meist geschah dies, wenn wir mit dem Auto unterwegs waren und an einem Ort gehalten haben – hier tut sich unser Testgerät anscheinend kurzzeitig schwer mit der Erfassung. Das Gros der Route hat er aber sehr genau erkannt.

Der Salind 11 4G ist ein guter und zuverlässiger GPS-Tracker ohne viel Schnickschnack, dafür mit solider App und intuitiver Einrichtung. Für 49 Euro zuzüglich Abo ist er eine gute Wahl, auf Dauer dürfte aber der Onntrack Portable Pro+ günstiger sein, da dieser auf ein Abo verzichtet.

Platz 7: Paj GPS Allround Finder 4G

Der Paj GPS Allround Finder 4G ist zwar ein eigenständiger Tracker, ähnelt aber in vielen Punkten dem Salind 11 4G. Beide nutzen dieselbe App und bieten damit auch die gleichen Funktionen. Daher gehen wir hier aus Ermangelung an Unterschieden nicht erneut auf App und Einrichtung ein. Beim Allround kommt man nicht an die SIM-Karte wie beim Salind 11 4G. Auch ist er nicht magnetisch und ist mit seiner spiegelnden Oberfläche empfindlicher gegen Kratzer. Geladen wird auch hier leider per Micro-USB.

Bild: TechStage.de

Bei der Erfassung des Standorts gab es kleine Unterschiede zum Salind. Der Allround 4G lag häufiger daneben und zeichnete die Route teils fernab der tatsächlich genutzten Straßen und Wege auf. Daher landet dieser Tracker einen Platz hinter dem Salind-Gerät.

Der Paj GPS Allround Finder 4G wird seinem Namen weitgehend gerecht. Es handelt sich um ein Allround-Gerät, das aber durch den fehlenden Magnet nicht ganz so leicht fixiert werden kann. Zudem ist er mit 70 Euro knappe 20 Euro teurer, als der Salind 11 4G, der mit der gleichen App arbeitet. Wir finden: Der Aufpreis lohnt nicht unbedingt.

Platz 8: Invoxia GPS-Tracker

Der GPS-Tracker des französischen Herstellers Invoxia ist wie ein Riegel geformt, an dessen Ende sich eine Halteschnur befindet. Die SIM-Karte ist auch hier bereits integriert und wird mithilfe der App aktiviert. Das Abonnement ist nämlich für ein Jahr inbegriffen. Die App ist einfach und verständlich aufgebaut, Anweisungen sind klar und das moderne Design hinterlässt einen guten Eindruck.

Zudem kann man über die App eine Umgebungssuche starten, um die Position des Trackers in Gebäuden besser eingrenzen zu können. Das funktioniert über Bluetooth, wobei über die Signalstärke die Entfernung ermittelt wird, was aber auch bedeutet, dass die Reichweite bei den für Bluetooth üblichen maximal 12 Metern Entfernung liegt. Das schränkt mögliche Anwendungsfälle zusätzlich ein. Im Test hat sich diese Annäherungssuche mehr als Spielerei, denn als nützliches und zuverlässiges Hilfsmittel herausgestellt. In einem Fall lagen Smartphone und Tracker direkt nebeneinander, die Invoxia-App behauptete aber, Tracker und Handy seien ein Stück auseinander (siehe Foto unten). Alles in allem: Ein UWB-Ersatz ist die Funktion in jedem Fall nicht mal im Ansatz.

Bild: TechStage.de

Einen echten Routenverlauf bietet die App über den Punkt „Zeitleiste“. Daneben gibt es in den Trackereinstellungen aber auch „Abstandsradar“, das aufgezeichnete Routenpunkte anzeigt. Dabei wird man an Google Maps weitergeleitet, das anhand der entsprechenden Koordinaten den Standort anzeigt. Die Genauigkeit der Koordinaten war aber meist gut, die aufgezeichneten Punkte lagen sehr nah an der tatsächlichen Route. Der sogenannte Real-Time-Boost erhöht die Dichte der aufgezeichneten Standortpunkte, alle 30 Sekunden findet dann eine Aktualisierung statt. Invoxia weist aber darauf hin, dass das Auslösen der Funktion sich um bis zu 24 Stunden verzögern kann, da die Funktion erst bei Bewegung des Trackers aktiviert wird.

Je nach Nutzung bietet der Tracker eine Akkulaufzeit von bis zu vier Monaten. Zudem ist er nach IP33 geschützt. Der Preis von knapp 130 Euro ist hierbei schon recht hoch, weshalb es angesichts der besseren Funktionen und Preise der Konkurrenten nicht fürs Treppchen reicht. Insgesamt erhält man hier aber einen soliden Tracker mit guter App und einigen sinnvollen Funktionen.

Platz 9: Winnes TK 905

Der GPS Tracker von Winnes ist in zwei Ausführungen – mit und ohne 4G – verfügbar. In beiden Fällen muss man eine kompatible SIM-Karte durch den Käufer einsetzen, ein Abo schließt man also nicht bei Winnes ab. Vor der Nutzung muss man dann die PIN der SIM-Karte deaktivieren und kann sie dann im Tracker nutzen. Alle Anweisungen finden sich in der beigelegten Anleitung. Erst dann ist der Tracker aktiviert und über die App nutzbar.

Bild: TechStage.de

Wo wir schonmal von der App sprechen: Sie ist alles andere als ideal und zeitgemäß. Aufbau und Design wirken billig und wenig vertrauenerweckend. Gerade auch die Übersetzung ist nicht optimal. So wird „History“ – was in diesem Fall „Verlauf“ heißen sollte – mit „Historisches“ übersetzt. Funktionsseitig erhalten wir neben angesprochener Verlaufsfunktion ein Echtzeit-Tracking und können einen Geo-Zaun (Geofencing) einrichten. Der Tracker ortet mittels GPS und sendet die erfassten Daten über GSM-Mobilfunk, welcher in Deutschland gut ausgebaut ist. Die Genauigkeit des Winnes TK 905 ließ im Test leider zu wünschen übrig, denn die Linien im Streckenverlauf lagen teilweise deutlich abseits der Route. Das bekommen Modelle wie der Salind 11 4G deutlich besser hin.

Insgesamt ist der Winnes TK 905 ein solider Tracker ohne SIM-Karte für alle, die bei der Auswahl der Netzanbieter flexibel sein wollen. Die getestete Version für knapp 60 Euro setzt hier auf 2G-Empfang. Gerade im außereuropäischen Ausland benötigt man aber unbedingt die 30 Euro teurere 4G-Version, um den Tracker nutzen zu können. Hierzulande reicht aber auch 2G für den Austausch der Standortdaten, auch wenn der aus den 90ern stammende Netzstandard sonst nicht mehr zeitgemäß ist. Für alle, die aber App-seitig nach intuitiven Lösungen suchen, gibt es bessere Alternativen, wie den Fressnapf-Tracker, den Onntrack Portable Pro+ oder die Tractive-Modelle. Mit diesen kann man auch direkt loslegen und benötigt keinen eigenen Mobilfunkvertrag mit extra SIM-Karte.

Platz 10: Monimoto 7 Plus

Für den Monimoto 7 Plus benötigt man innerhalb der ersten drei Monate kein Abonnement. Um die verbaute E-SIM auch darüber hinaus nutzen zu können, muss man aber einen Abopreis von 39 Euro pro Jahr zahlen.

Beim Einrichtungsprozess wirkt die App so, als hätte man hier schon einige Zeit nichts mehr am Design gemacht. Die Einrichtung geht aber recht schnell vonstatten. Die Fähigkeiten des Trackers sind rudimentär. In unregelmäßigen Abständen bekommt man Standort-Updates. Die bestehen aus einem einzelnen Standortpunkt auf einer Google-Maps-Karte, aber keinem Verlauf.

Bild: TechStage.de

Die Genauigkeit war in Wohngebieten, aber auch unterwegs auf Bahnstrecken mit dürftigem Internetempfang ordentlich. Mitunter lagen Ergebnisse jedoch trotz GPS-Signal vollkommen daneben, die gemeldete Position wich ganze 400 Meter vom tatsächlichen Standort ab. Fehlt GPS-Empfang, fällt die Standorterkennung auf GSM-Koordinaten zurück. Diese sind deutlich ungenauer und wichen im Test mehrere hundert Meter ab.

Die verfügbare Echtzeitortung erhöht lediglich die zeitliche Dichte der Meldungen, lässt aber keine direkte Live-Ansicht wie bei den Trackern von Tractive oder Weenect zu. Auch kann man keine Signaltöne auslösen, mit denen man einen in der Nähe befindlichen Tracker wenigstens hören könnte. Dafür wurden wir im Test von Anrufen einer Nummer aus Vilnius (Litauen) überrascht. Diese klärte uns darüber auf, dass der Monimoto sich bewege und deshalb der Alarmmodus aktiv sei. Das passierte fast jedes Mal, wenn wir den Tracker nach einer kurzen Verweilzeit bewegten – auch wenn es nur wenige Meter innerhalb des Büros waren. Im ersten Moment kann der Anruf der ausländischen Nummer verunsichern, auf Dauer nervt es. Um die Anrufe zu vermeiden, muss man immer den mitgelieferten Schlüsselanhänger dabei haben, welcher durch seine Anwesenheit dem Tracker mitteilt, dass er nicht verloren gegangen ist.

Im Gegensatz zu allen anderen Trackern in dieser Bestenliste hat der Monimoto-Tracker keinen integrierten Akku. Stattdessen setzt er auf zwei AA-Batterien, die man über eine Klappe auf der Rückseite tauscht.

Auf Amazon zahlt man für den Monimoto 7 Plus rund 150 Euro – ein stattlicher Preis für einen GPS-Tracker mit kaum Zusatzfunktionen. Zudem wird nach 3 Monaten ein jährlicher Abopreis von 39 Euro fällig. Wir können den Tracker daher nicht empfehlen und raten zu Modellen mit besserem Preis-Leistungs-Verhältnis, wie dem GPS-Tracker von Fressnapf oder dem Onntrack Portable Pro+, wo das Abo bereits für zwei Jahre oder länger im Preis inbegriffen ist. Zudem bieten diese einen deutlich größeren Funktionsumfang.

Tracker von Vodafone, Telekom oder o2

Die drei Mobilfunkanbieter Vodafone, o2 und Telekom hatten ebenfalls GPS-Tracker im Angebot. Während man bei letzterem diese noch online im Telekom-Shop findet, sind sie bei Vodafone und o2 nicht mehr bestell- oder auffindbar. Auf unsere Anfrage hieß es aber, dass auch die Combi-Protect-Geräte der Telekom eingestellt werden und sich nur noch im Abverkauf befinden.

Empfang

Bei allen GPS-Trackern ist für Genauigkeit und Übertragung des Standorts eine Mobilfunkverbindung notwendig. Je nach Aufenthaltsort kann diese besser oder schlechter sein. Ohne Empfang können GPS-Tracker keine Standortdaten weitergeben, womit man Haustier, Fahrrad oder andere Dinge dann nicht orten kann.

In München ist der Empfang mit SIM-Karten aus dem o2-Telefonica-Netz gut, in ländlichen Regionen weist es aber mitunter Lücken auf. Die beiden D-Netz-Anbieter Vodafone und vor allem Telekom haben eine größere Abdeckung. Auch hier gibt es Ausreißer, denn keines der drei Netze deckt hundert Prozent der Fläche ab, was gerade in weniger dicht besiedelten Gegenden auffällt. Ein grobes Bild über die Situation vor Ort können die Netzabdeckungskarten der Anbieter verschaffen.

Zudem ist auch die GPS-Abdeckung nicht immer gleich gut. Bewölkung oder Unwetter erschweren den Verbindungsaufbau der Tracker mitunter deutlich.

Außerdem zu beachten

GPS-Tracker sind ein hilfreiches Werkzeug, um Gegenstände auch über größere Entfernungen zu orten. Sie sind durch eine eigenständige Mobilfunkverbindung deutlich flexibler und funktionieren auch in Gegenden, wo Airtags aufgrund fehlender Wo-ist-Geräte in der Umgebung keine Signale mehr weitergeben können. Das macht sie allerdings auch zu einem Gadget mit kriminellem Potenzial, indem Menschen gegen ihren Willen durch einen untergejubelten Tracker verfolgt werden. Solche Handlungen sind strafbar und fallen klar unter Stalking.

Fazit

GPS-Tracker mit SIM-Karte sind eine bequeme Möglichkeit, um Fahrräder, Haustiere oder Autos zu tracken. Dabei kann man Modelle, die im ersten Moment nur für Haustiere gedacht sind, auch zweckentfremden und beispielsweise im Auto verstecken.

Die meisten Modelle setzen auf ein Abo mit jährlichen oder monatlichen Kosten, das zum Anschaffungspreis fällig ist. Damit wird die fest verbaute SIM-Karte freigeschaltet – ohne ist der Tracker nicht nutzbar. Wer keine Lust auf ein Abo hat, wird mit dem Onntrack Portable Pro+ am glücklichsten, dessen App uns mit vielen sinnvollen Detailinformationen überrascht hat.