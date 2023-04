Top 10: Die besten Controller für die Nintendo Switch ab 11 Euro

Egal, ob die mittlerweile abgenudelten Joy-Cons ersetzt oder neue Controller für Multiplayer-Abende angeschafft werden sollen – die Frage lautet: Bei welchen Controllern lohnt sich die Investition und muss es unbedingt ein Originalprodukt sein?

Die originalen Joy-Cons der Nintendo Switch (Themenwelt) sind praktisch, schließlich können sie als Handheld-Controller direkt an Switch, als auch als zwei kabellose Joysticks für die Nutzung der Konsole am TV eingesetzt werden. Allerdings sind die Kontroller winzig und neigen dazu, nach einigen Monaten nicht mehr richtig zu funktionieren. Stichwort: Drift. Hier bleibt die Richtungstaste hängen, was exaktes Steuern unmöglich macht. Außerdem sind die Joy-Cons mit rund 70 Euro je Paar nicht gerade günstig. Der größere Pro-Controller, eine kabellose Variante, kostet knapp 65 Euro. Wer auch mal zu viert eine Runde auf der Switch zocken möchte, müsste dementsprechend tief in die Tasche greifen.

Das muss aber nicht sein, wie der Blick auf Amazon, Aliexpress oder Ebay zeigt. Hier gibt es Dutzende alternative Controller von Drittherstellern ab etwa 11 Euro. Wir haben zehn verschiedene Modelle in der Praxis zusammen mit dem Nachwuchs getestet und zeigen, welche günstigen Switch-Controller richtig gut sind. Diese Top 10 gehört zu unserer Themenwelt Nintendo.

Controller-Typen

Wer sich mit Controllern für die Switch beschäftigt, findet verschiedenen Kategorien. Zum einen sind da die Joy-Johns-Alternativen, welche links und rechts an der Konsole einrasten. Hier sollte man beim Kauf ganz genau auf die Spezifikationen achten, weil nicht alle Joy-Cons von Fremdherstellern auch kabellos arbeiten. Das Modell Hori Splitpad Pro für rund 50 Euro ist solch ein Beispiel. Zwar funktioniert es hervorragend direkt an der Konsole – zu zweit kabellos am TV zu zocken ist damit allerdings nicht möglich. Das Modell Powtree Joy Pad für rund 22 Euro funktioniert hingegen sowohl kabellos für zwei Spieler als auch direkt an der Switch.

Die zweite Kategorie sind die kabellosen Gamepads als Alternative zum Pro-Controller. Hier ist die Auswahl an Modellen noch größer. Neben einfachen Standard-Controllern gibt es welche mit programmierbaren Sondertasten, mit LED-Beleuchtung und solche, die auch an PC und Android-Smartphone funktionieren.

Bild: TechStage.de

Sonderfunktionen

Die günstigen Controller verfügen häufig über zusätzliche Funktionen, wie programmierbare Makro-Tasten. Auch mehr oder weniger schicke Beleuchtungseffekte sind zu finden. Hier sollte man darauf achten, dass man diese auch deaktivieren oder individuell einstellen kann. So cool leuchtende Controller auch aussehen – in der Praxis lenken Leuchteffekte zumindest in dunkler Umgebung unnötig vom Spielgeschehen ab.

Verarbeitung

Die von uns getesteten Controller im Preisbereich von 11 bis 35 Euro sind alle ordentlich verarbeitet. Scharfe Kanten oder Ähnliches gibt es selbst bei dem Low-Budget-Modell nicht.

Unterschiede gibt es allerdings trotzdem. Los geht es mit dem Druckpunkt von Tasten und Lenkung. Diese sind bei den erstplatzierten Controllern deutlich knackiger und entsprechend präziser. Besonders schwammig war die Steuerung beim Powtree Joy Pad und dem knallgelben No-Name-Controller von Aliexpress für rund 16 Euro. Am besten und zuverlässigsten reagieren das Hori Splitpad Pro und der Diswoe Wireless Pro für rund 29 Euro.

Platz 1: Diswoe Wireless Pro

Bild: TechStage.de

Unseren Testsieger, den Diswoe Wireless Pro, gibt es für rund 29 Euro bei Amazon. Damit gehört er zwar zu den teureren Controllern in dieser Übersicht, im Vergleich zum Original kostet er aber nur knapp die Hälfte.

In der Praxis punktet der in Schwarz und Weiß erhältliche Controller mit einem knackigen Druckpunkt, mit nicht spürbarer Verzögerung und mit hochwertiger Verarbeitung. Die Haptik profitiert von den angerauten Handflächen. Wer will, kann sogar die Stärke des Vibrationseffekts einstellen.

Neben verschiedenen Beleuchtungseffekten steht auch eine Turbo-Funktion zur Verfügung. Das Aufwecken der Konsole per Controller funktioniert. Geladen wird per USB-C-Kabel.

Eine Besonderheit ist die Tatsache, dass der Diswoe Wireless Pro alternativ auch an Android-Geräten, iOS-Geräten und PC funktioniert. Hierzu wird die gewünschte Funktion auf der Rückseite eingestellt. Zwar gibt es auch zwei Zusatztasten, an der Switch haben wir sie aber nicht programmieren können. Die Akkulaufzeit liegt bei über acht Stunden.

Platz 2: Voyee Wireless Switch Controller

Bild: TechStage.de

Den zweiten Platz belegt der Wireless Switch Controller von Voyee für rund 27 Euro. Der ganz in Schwarz gehaltene Controller punktet ebenfalls mit gutem Druckpunkt und nicht spürbarer Latenz. Dank rauer Oberfläche liegt der Controller außerdem ausgezeichnet in der Hand. Neben zwei programmierbaren Zusatztasten stehen verschieden Beleuchtungseffekte zur Verfügung.

Auch hier funktioniert das Aufwecken der Konsole per Tastendruck. Geladen wird per USB-C. Im Test ist der Akku auch nach über sechs Stunden noch nicht ganz leer.

Platz 3: Beboncool B01

Bild: TechStage.de

Der in verschiedenen Designs erhältliche Controller Beboncool B01 für 22 Euro sieht nicht nur extrem cool aus, er liegt dank matter Oberfläche auch super in der Hand und reagiert zuverlässig und ohne Verzögerung.

Neben Turbo-Funktion und zwei programmierbaren Makro-Tasten kann auch hier die Vibrationsstärke und die Beleuchtung vom Nutzer eingestellt werden. Geladen wird auch hier per USB-C-Kabel.

Zwar gibt es hier keinen Umschalter, wer will, kann den Controller aber auch mit Android, iOS oder PC per Bluetooth verbinden.

Platz 4: Beboncool B18

Bild: TechStage.de

Der zweite Controller des Herstellers kostet aktuell knapp 19 Euro auf Aliexpress. Das Modell Beboncool B18 liegt wegen der glatten Oberfläche nicht ganz so gut in der Hand. Zudem klappern die Tasten, wenn man den Controller schüttelt.

Ansonsten hinterlässt der B18 einen positiven Eindruck. Die Druckpunkte sind knackig, die Verzögerung nicht spürbar. Der per USB-C-Kabel geladene Akku hält im Test problemlos acht Stunden am Stück.

Neben Turbo-Funktion stehen auch hier zwei zusätzlich programmierbare Tasten zur Verfügung.

Platz 5: Hori Splitpad Pro

Bild: TechStage.de

Das Hori Splitpad Pro ist zwar nicht kabellos nutzbar, zum Zocken direkt an der Konsole ist dieser Controller aber unsere erste Wahl.

Die schon vor einigen Jahren gekaufte Alternative von Hori überzeugt primär mit toller Haptik und knackigem Druckpunkt. Trotz der größeren Abmessungen der Joy-Con-Alternative liegt dieser Controller auch super in Kinderhänden. Für erwachsene Spieler ist das Hori Splitpad dem Original sogar überlegen – wegen der deutlich besseren Haptik.

Platz 6: No-Name-Controller NS009

Bild: TechStage.de

Platz sechs belegt ein mit 15 Euro günstiger Controller, den es in zwölf verschiedenen Farbkombinationen bei Aliexpress gibt. Der Ns009 verzichtet zwar auf Zusatzbeleuchtung und programmierbare Tasten, dafür liegt er ordentlich in der Hand und hat einen klar definierten Druckpunkt.

Geladen wird der Controller per USB-C. Der interne Akku hält länger als acht Stunden am Stück. Per USB-Kabel ist auch die Nutzung am PC möglich.

Größtes Manko des Controllers ist seine zwar minimale, aber doch spürbare Latenz. Für lustige Multiplayer-Abende ist die Verzögerung noch völlig im Rahmen, wer wettbewerbstauglich zocken will, sollte aber zu einem anderen Modell greifen.

Platz 7: Nintendo Pro-Controller-Klon neu

Bild: TechStage.de

Bereits kurz nach dem Erscheinen der Switch gab es zahlreiche Kopien des originalen Pro-Controllers. Diese sind auch heute noch für rund 22 Euro verfügbar – inzwischen mit USB-C-Ladeport.

Abgesehen von der guten Haptik gefallen uns auch hier die Akkulaufzeit von über acht Stunden und die nur geringe Latenz. Für gemeinsame Runden vor der Switch ist dieses Modell bestens geeignet.

Platz 8: Nintendo Pro-Controller-Klon alt

Die alte Variante des Pro-Controller-Klons setzt noch auf einen veralteten Mikro-USB-Slot zum Laden. Ansonsten ist der ältere Controller zum Nachfolgemodell identisch.

Die Kosten sind allerdings ähnlich und so empfehlen wir den Griff zur neuen Version.

Platz 9: Powtree Joy Pad

Bild: TechStage.de

Das Powtree Joy Pad für knapp 21 Euro soll die originalen Joy-Cons ersetzen. Die in verschiedenen Farben erhältlichen Controller funktionieren sowohl direkt an der Konsole als auch als kabellose Gamepads. Das wäre eigentlich ein Grund, sich vor dem Hori Splitpad Pro zu positionieren.

In der Praxis enttäuschen allerdings die schwammigen Druckpunkte und die spürbare Verzögerung bei kabellosem Betrieb. Was für Multiplayer-Abende noch ausreichend ist, macht spätestens in direkten Duellen keinen Spaß mehr.

Platz 10: No-Name-Controller Aliexpress

Bild: TechStage.de

Auf dem letzten Platz landet der knallgelbe 15-Euro-Controller von Aliexpress. Der ist zwar prima verarbeitet und klappert nicht, allerdings liegt er aufgrund der Abmessungen nicht gut in der Hand. Auch Kinder empfinden die anderen Controller in der Praxis als angenehmer – trotz der kompakten Abmessungen.

Das größte Problem dieses Budget-Produktes ist der sehr schwammige Druckpunkt und die spürbare Latenz bei der Übertragung. Was für eine Runde Mario Kart ausreicht, macht spätestens bei Online-Games oder Jump&Runs keinen Spaß.

Preise und Alternativen

Die hier vorgestellten Controller kosten zwischen 11 und knapp 30 Euro. Neben den getesteten Modellen gibt es aber auch zahlreiche Alternativen. Unsere Empfehlung: Es muss nicht das Original sein – zu sparsam sollte man allerdings nicht sein.

Fazit

Ein Blick auf die drei Spitzenreiter zeigt, dass man auch bei begrenztem Budget keine Abstriche machen muss. Ganz im Gegenteil! Neben zuverlässiger und verzögerungsfreier Eingabe stehen hier auch Zusatzfunktionen wie Sondertasten und LED-Beleuchtung zur Verfügung.

Insbesondere, wer für Mehrspielerabende Controller sucht, kann mit günstigen Modellen ordentlich Geld sparen.