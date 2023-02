Top 10: Die besten Android Tablets 2023 – besser als Samsung ist keiner

Tablets mit Android gibt es in einer großen preislichen Bandbreite. Geht es allein um Top-Geräte unter den Tablets, dann dominiert hier Apples iPad nach wie vor. Laut Statista hatte das iPad Ende 2022 weltweit einen Marktanteil von fast 50 Prozent. Richtige Top-Geräte mit Android sind rar gesät. Anders als bei Smartphones, wo das neue Samsung Galaxy S23 Ultra (Testbericht) das Apple iPhone 14 Pro in die Schranken weisen kann, gibt es im Android-Kosmos kaum Herausforderer für das hochpreisige iPad Pro (Testbericht) . Auch Tablets, die es mit dem aktuellen iPad 10 oder iPad Air 5 aufnehmen können, sind selten zu finden. Aber es gibt sie.

Display und Formfaktor

Die Größe der hier gezeigten Tablets reicht von 10,1 Zoll bis zu brachialen 14,6 Zoll. Ähnlich wie bei Smartphones geht auch bei Tablets der Trend zu immer größeren Bildschirmen. 11 Zoll ist das „neue 10 Zoll“. Bei 12,4 Zoll ist aber lange nicht Schluss. So bietet das Top-Modell Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (Testbericht) eine Anzeige, die größer ist als bei kompakten Laptops (Ratgeber) . Für den Transport ist das Gerät alles andere als handlich, aber fürs Entertainment zu Hause bietet es die größte Fläche, die man bei einem Tablet bekommen kann.

Bei den bestplatzierten Modellen kommen ausschließlich OLED-Displays zum Einsatz. Die Technologie bietet einfach unschlagbare Schwarzwerte und starke Kontraste. Damit ist sie unserer Meinung nach dem LCD überlegen. Es ist auch eine Disziplin, in dem Top-Geräte mit Android eindeutig einen Vorteil gegenüber Apple haben. Denn ein iPad mit OLED gibt es bisher noch nicht. Erst für 2024 plant Apple diesen Schritt.

Bis auf die letzten drei Modelle in dieser Liste bieten alle hier gezeigten Android-Tablets eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Das erlaubt eine nahezu flimmerfreie und flüssige Wiedergabe von bewegten Inhalten. Surfen, Streaming und Gaming machen damit besonders Spaß. Die Auflösung reicht von 2000 × 1200 Pixel (Full-HD) bis zu 2960 × 1848 Pixel. Geht es um die Helligkeit, ist nur das Tab S8 Ultra mit über 850 cd/m² wirklich top. Die übrigen Geräte erreichen Werte zwischen 500 und 600 cd/m². Beim Einsatz im Freien bei gutem Wetter ist das nicht immer hell genug.

Hardware-Ausstattung

Die Speicherausstattung reicht von 64 bis 256 GByte. Weniger als 128 GByte können wir nicht empfehlen. Der Arbeitsspeicher reicht von 4 bis 8 GByte. Die ersten fünf Geräte bieten bereits Wifi 6 zum schnellen Surfen durch heimische Netzwerke, bei den preiswerteren Modellen ist nur maximal Wifi 5 an Bord. Bluetooth beherrschen alle. USB 3.2 bietet nur die obere Hälfte des Testfelds. Wer mobil surfen will, kann zu einem Gerät mit LTE oder gar 5G greifen. Doch nicht alle Modelle gibt es in einer entsprechenden Variante.