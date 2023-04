Top 10: Die besten Smartphones bis 750 Euro – Mehr Smartphone braucht niemand

Moderne Smartphones können im Extremfall bei der UVP schon an der 2000-Euro-Marke kratzen – das ist unfassbar viel Geld für einen Gegenstand, der nach wenigen Jahren wieder veraltet oder bei Unachtsamkeit schnell weg oder kaputt ist. Doch es gibt Alternativen, bei denen man nicht auf viel Technik im Vergleich zu solch teuren Highend-Modellen verzichten muss und die mit maximal 750 Euro deutlich günstiger sind. Wir zeigen, was so ein Sub-Flagship leisten sollte und nennen die zehn besten Alternativen zu Highend-Modellen.

Display

Beim Display sind 120 Hz und OLED Pflicht, manche Modelle bieten sogar 144 Hz. Im Optimalfall zeigen solche Screens nicht nur feste Werte wie 60 und 120 Hz an, sondern passen sich möglichst frei den dargestellten Inhalten an. So kann bei der Betrachtung eines Fotos theoretisch 1 Hz ausreichen, bei Videogames oder beim Scrolling muss das Smartphone wieder selbständig hochtakten. Nur so ist ein optimaler Kompromiss zwischen Stromverbrauch und flüssiger Darstellung von Inhalten gewährleistet. Das bieten aber längst nicht alle Smartphones bis 750 Euro.

Kamera

Ein wesentlicher Unterschied von Topmodellen zur Mittelklasse ist das Kamera-Layout und teilweise damit zusammenhängend die Bildqualität. Ein Spitzenmodell muss heute mindestens Haupt-, Weitwinkel- und Teleobjektiv vorweisen. Haupt- und Telekamera sollten außerdem per optischem Bildstabilisator (OIS) stabilisiert sein.

Während zumindest bei der Hauptkamera die Bildqualität der in dieser Top 10 genannten Modelle tatsächlich sehr gut ist und sie in vielen Fällen zumindest bei Tageslicht an die extrem teuren Topmodelle herankommen, sieht es bei der Kamera-Auslegung schon anders aus. Denn das oben genannte Linsen-Trio als Mindestanforderung für ein Spitzenmodell erfüllen längst nicht alle Smartphones bis 750 Euro. Wer Wert auf die Kameraqualität legt, sollte sich daher eines der erstplatzierten Modelle aussuchen.

Technische Ausstattung

Wi-Fi 6, NFC und 5G sind in dieser Preisklasse gesetzt, Wi-Fi 6E und USB 3.x hingegen leider nicht immer. Das gilt auch für weitere Highend-Merkmale wie kabelloses Laden und IP-Zertifizierung. Hier müssen Interessenten ganz genau hinsehen. Gerade die technischen Merkmale hängen oft auch vom eingebauten Chipsatz ab. Android 12 sollte aktuell der Standard sein.

Chipsatz

Die absoluten Highend-Modelle kommen zwangsläufig mit dem jeweils aktuellen Spitzen-Chipsatz in den Handel. In dieser Version der Bestenliste ist das der Snapdragon 8 Gen 1 Plus von Qualcomm. Mediatek und Samsung können da mangels neuester Version nicht ganz mithalten, sie sind leistungstechnisch eher auf dem Niveau des Qualcomm-Vorgängers von 2021, dem Snapdragon 888.

Für ein Sub-Flagship macht das aber nichts, denn die Unterschiede bemerkt man bei der grandiosen Leistung nur noch in Benchmarks. Smartphones mit Chips wie Mediatek Dimensity 8100 oder Exynos 2200 sollte bis 750 Euro entsprechend niemand verschmähen. Auch der Apple A15 Bionic spielt leistungstechnisch ganz oben mit, iPhones tauchen aber in unserer Bestenliste bis 750 Euro aus einem anderen Grund nicht auf. Denn in diesen Preisbereich fallen aktuell nur iPhone 13 Mini (Testbericht), iPhone 13 und iPhone SE (2022) – alle drei Geräte disqualifizieren sich in unseren Augen aber durch die 60-Hz-Displays für diese Bestenliste.

Speicher

Die absoluten Topmodelle bieten heute locker 12 GByte RAM und bis zu 1 TByte internen Speicher. Beim RAM sieht es in dieser Bestenliste nicht schlecht aus, hier sind 12 und sogar 16 GByte zu haben. Beim Speicher sieht das anders aus, bei 256 GByte ist bis 750 Euro Schluss – aber das ist in unseren Augen kein Beinbruch. Als Minimalmenge sehen wir in dieser Preisklasse 8/128 GByte, tatsächlich dürften die meisten Nutzer auch mit 6/128 GByte auskommen.

Akku

Anhand der mAh-Zahl lässt sich natürlich keine Aussage zur Akkuleistung treffen, tendenziell sollte sie aber in Richtung 5000 mAh gehen. Topmodelle bieten außerdem kabelloses Laden per Qi-Standard an (auch in umgekehrter Richtung) und laden inzwischen mit bis zu 150 Watt innerhalb weniger Minuten wieder komplett auf. Bis 750 Euro ist das aber selten und wir haben mehr Wert auf kabelloses Laden als „Luxus-Feature“ als auf besonders schnelles Laden gelegt.

Platz 1: Honor Magic 4 Pro

Auf dem ersten Platz landet ein Smartphone, das bislang preislich nicht in diese Bestenliste passte, nun aber reingerutscht und geblieben ist: das Honor Magic 4 Pro (Testbericht). Natürlich gibt es OLED als Display-Technologie mit HDR10+ und 120 Hz. Die Hauptkamera klingt mit 50 Megapixel und optischem Bildstabilisator (OIS) wenig spektakulär, knipst aber richtig gute Fotos. Hinzu kommt ein Weitwinkel mit ebenfalls 50 Megapixel und ein optisches Teleobjektiv mit stolzen 64 Megapixel und OIS. Die restliche Technik überzeugt, es kommt der starke Snapdragon 8 Gen 1 zum Einsatz. Highlight ist beim Honor-Modell eine 3D-Gesichtserkennung, die sicherer als die sonst bei Android-Phones genutzte 2D-Erkennung ist.

Beim Speicher setzt Honor auf 8/256 GByte, der Akku kommt auf 4600 mAh und 100 Watt per Kabel sowie 100 Watt kabellos. Außerdem gibt es eine IP68-Zertifizierung.

Platz 2: Google Pixel 7 Pro

Das Google Pixel 7 Pro (Testbericht) kann von den bloßen Stats nicht mit dem erstplatzierten Modell mithalten, doch für Kamera-Fans geht hier kein Weg dran vorbei.

Egal ob Foto oder Video, Nacht oder greller Sonnenschein, Tele oder Makro: Das Kamerasystem gehört zu den allerbesten. Auch das Display kratzt an der Perfektion. Selbst bei der Akkulaufzeit gibt sich das 7 Pro diesmal keine Blöße. Weniger gut gefällt uns, dass der 5000-mAh-Akku des Google Pixel 7 Pro lediglich mit maximal 23 Watt geladen werden kann. Dafür klappt das auch ohne Kabel und das Gerät ist nach IP68 gegen Wasser und Staub gesichert. Der eingebaute Tensor G2 sorgt als Antrieb für ausreichende Kraftreserven. 12 GByte RAM sind ordentlich, 128 GByte interner Speicher hätten ruhig etwas großzügiger ausfallen dürfen - leider nicht unter 750 Euro.

Platz 3: Motorola Edge 30 Ultra

Die Nummer Drei in dieser Aktualisierung der Bestenliste ist ein Smartphone, das uns schon im Test überrascht hat: das Motorola Edge 30 Ultra (Testbericht). Denn es bietet für „wenig“ Geld ein richtig gutes Gesamtpaket, das nicht weit hinter deutlich teureren Modellen zurücksteht. Den Anfang macht das tolle OLED-Display mit 1080p-Display und HDR10+-Darstellung sowie 144 Hz Bildwiederholrate. Weiter geht es mit der starken Hauptkamera mit satten 200 Megapixel und optischem Bildstabilisator (OIS), die von Weitwinkel und optischer Telelinse mit 50 und 12 Megapixel unterstützt wird. Vorne knipst eine Optik mit stolzen 60 Megapixel.

Als Antrieb kommt der starke Snapdragon 8 Plus Gen 1 zum Einsatz, der nicht nur viel Power, sondern auch technische Highlights wie USB-C 3.1, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6E und 5G bietet. Zudem gibt es für um 700 Euro satte 12 GByte RAM und 256 GByte schnellen UFS-3.1-Speicher. Komplettiert wird das Rundum-sorglos-Paket von einer (immerhin) IP52-Zertifizierung und einem Akku mit 4610 mAh, der per Kabel mit satten 125 Watt und ohne mit immer noch 50 Watt lädt. Echte Kritikpunkte sucht man da vergeblich.

Platz 4: Oneplus 10 Pro

Das Oneplus 10 Pro (Testbericht) ist schon etwas über ein Jahr auf dem Markt, aber immer noch ein richtig gutes Smartphone. Das fängt beim OLED-Screen mit 1440p-Auflösung und 120 Hz an, geht über die gute Hasselblad-Kamera mit 48, 50 und 8 Megapixel für Haupt-, Weitwinkel- und Telelinse weiter und hört beim Snapdragon 8 Gen 1 noch lange nicht auf. Hinzu kommen in dieser Preisklasse satte 12/256 GByte Speicher, ausreichend schnelles Laden des 5000-mAh-Akkus mit 80 Watt per Kabel und 50 Watt ohne sowie Android 13 dank Updates.

Platz 5: Xiaomi 12 Pro

Auch das Xiaomi 12 Pro (Testbericht) war lange zu teuer für diese Bestenliste – das hat sich allerdings geändert. Ein Platz in der Bestenliste überrascht wohl niemanden, schließlich hat das Gerät einiges zu bieten: OLED-Display mit 120 Hz und HDR10+, drei 50-Megapixel-Linsen für Haupt-, Weitwinkel- und Telekamera, erneut einen Snapdragon 8 Gen 1 mit 8/256 GByte Speicher und ein Akku mit 4600 mAh. Der lädt mit 120 und 50 Watt, offiziellen Schutz vor Wasser und Staub gibt es beim Xiaomi-Modell leider nicht.

Platz 6: Samsung Galaxy S22+

Das Samsung Galaxy S22+ (Testbericht) ist die goldene Mitte zwischen S22 auf Platz sieben und dem S22 Ultra (Testbericht), das derzeit noch mehr als 750 Euro kostet. Das Plus-Modell punktet mit dem deutlich größeren OLED-Display mit 120 und 6,6 Zoll, bietet eine Triple-Cam mit 50, 12 und 10 Megapixel, einen starken Exynos 2200 als Antrieb und 8/256 GByte Speicher. Der Akku ist mit 4500 mAh deutlich stärker als im kleineren S22 und lädt mit 45 Watt auch schneller. Kabellos klappt das mit 15 Watt und das Smartphone ist wasserfest nach IP68. Android 13 gibts auch hier bereits.

Platz 7: Samsung Galaxy S22

Auch der nächste Platz geht bei uns an Samsung – und zwar an das Samsung Galaxy S22 (Testbericht). Hier kommt ein etwas kleineres Display zum Einsatz, das aber ebenfalls 120 Hz und OLED-Technik bietet. Auch die Kamera des S22 kann ein Teleobjektiv mit OIS und sogar eine Hauptkamera mit 50 Megapixel vorweisen. USB-C 3.2 ist erneut am Start, als Antrieb dient hier ein Exynos 2200. Beim Speicher bekommt man aktuell 8/256 GByte für um 700 Euro, 6/128 GByte kosten rund 620 Euro. Schwächer als beim S22+ ist der Akku mit nur 3700 mAh, kabelloses Laden und IP-Zertifizierung sind aber wieder mit dabei.

Platz 8: Samsung Galaxy Z Flip 4

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 (Testbericht) ist nicht nur technisch ganz gut mit dabei in dieser Bestenliste, sondern auch erstmals als faltbares Smartphone mit dabei - normalerweise sind die preislich in Relation zur restlichen Technik abseits des Falt-Displays zu teuer. Das Z Flip 4 ist mit knapp 750 Euro gerade so in diese Bestenliste gerutscht. Es bietet (aufgeklappt) ein OLED-Display mit 6,7 Zoll und 120 Hz plus Außendisplay, Haupt- und Weitwinkelkamera mit je 12 Megapixel. Ein Snapdragon 8 Gen 1 sorgt für Power, hinzu kommen 8/256 GByte Speicher. Der Akku ist mit 3700 mAh schwächer als bei anderen Geräten mit so einer Display-Größe, laden kann man ihn aber per Kabel und auch ohne. Erstmals für die Flat-Smartphones von Samsung ist das Z Flip 4 wasserfest nach IP6X.

Platz 9: Xiaomi 12T Pro

Auch beim Xiaomi 12T Pro (Testbericht) gibt es ein OLED-Display mit 120 Hz, hier ist es 6,7 Zoll groß. Die Hauptkamera bietet mit satten 200 Megapixel, zudem gibt es einen Weitwinkel mit 8 Megapixel. Eine Telelinse fehlt leider. Auch beim 12T Pro ist bei USB 2.0 Schluss, dafür gibt es den Xiaomi-typischen IR-Sender, über den mittels vorinstallierter Software viele heimische Geräte, die per IR-Fernbedienung bedient werden, angelernt werden können. Hier kommt ebenfalls ein Snapdragon 8 Gen 1 Plus zum Einsatz, der mit 8/256 GByte Speicher kooperiert. Der 5000 mAh starke Akku ist mit 120 Watt schnell aufladbar.

Platz 10: Asus ROG Phone 6

Und noch eine Überraschung: Mit dem Asus ROG Phone 6 schafft es ein Gaming-Smartphone in unsere Bestenliste bis 750 Euro. Normalerweise sind die teurer oder versagen bei der Kamera, in diesem Fall ist das Gesamtpaket aber so gut, dass wir das Modell trotzdem aufgenommen haben. Es bietet ein 6,8 Zoll großes OLED-Display, das sogar bis zu 165 Hz darstellt. Bei der Kamera kommen tatsächlich eher durchschnittliche 50- und 13-Megapixel-Sensoren zum Einsatz, die mit einer Makrokamera kombiniert werden - auch hier steht die Kamera offensichtlich nicht im Fokus des Anbieters. Antrieb ist ein Snapdragon 8 Plus Gen 1 zusammen mit 12/256 GByte Speicher und der Akku leistet satte 6000 mAh. Er lässt sich mit 65 Watt laden, allerdings nur per Kabel. Eine IP-Klassifizierung gegen Spritzwasser gibt es, außerdem zusätzliche Schultertasten zum Zocken.

Fazit

Nimmt man es ganz genau, dann ist keines der genannten Modelle ein vollwertiger Ersatz für ein 1500-Euro-Smartphone. Aber ganz ehrlich: Das wäre doch auch seltsam, oder? Es gibt aber Modelle, die in einigen Teilbereichen gleiches wie ein Topmodell aus gleichem Jahr leisten – etwa bei Chipsatz und Speicher.