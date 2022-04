Top 10: Die besten Smartphones – Samsung vor Xiaomi und Apple

Gibt es überhaupt "das beste" Smartphone? Rein objektiv betrachtet vermutlich schon. Zumindest im typischen Schulhof-Quartett lassen sich technische Daten ganz wertfrei miteinander vergleichen und schlussendlich gibt es theoretisch einen Sieger, also das beste Smartphone 2022. In der Realität sieht das aber anders aus. Denn einerseits entscheiden oft eher nebensächliche Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage, außerdem kommt es im Alltag viel mehr darauf an, wie die Sachen, die im Datenblatt stehen, tatsächlich funktionieren. Und auch wenn wir versuchen, solche Dinge in unseren Tests herauszustellen, gelingt das aufgrund des sehr begrenzten Testzeitraums häufig nicht vollumfänglich.

Warum einfaches Herumreiten auf technischen Daten ebenfalls nicht sinnvoll erscheint: Letztlich kommt es immer auf das eigene Nutzungsverhalten an, ob das vermeintliche Fehlen eines Features stört oder nicht. Daher sagen wir es frei heraus: Unsere Top 10 der besten Smartphones 2021 ist definitiv subjektiv. Wir haben die zehn Geräte aufgeführt, die uns bislang am meisten im Gedächtnis geblieben sind. Nicht jeder Nutzer wird sich in unserer Top 10 wiederfinden, aber das liegt eben – wie beschrieben – in der Natur der Sache.

Anmerkung: Dieser Artikel wird so wie unsere anderen Bestenlisten regelmäßig aktualisiert. Diese Top 10 ist also eine Momentaufnahme, die sich bis zum Jahresende noch ändern wird.

Platz 1: Samsung Galaxy S22 Ultra

Am meisten beeindruckt hat uns bislang in diesem Jahr Samsung mit dem Galaxy S22 Ultra (Testbericht). Denn das Gerät setzt die ehemalige Note-Reihe mit integriertem Stylus würdig fort und überzeugt auch auf allen anderen Gebieten. Einzige Ausnahme: der Akku ist eher mittelmäßig als gut - aber er ist eben kein echter Schwachpunkt. Stattdessen bringt der koreanische Hersteller ein Paket, das es in sich hat. Das fängt beim hervorragenden OLED-Display mit 6,8 Zoll, 1440p-Auflösung und 120 Hz an und geht mit der überarbeiteten 108-Megapixel-Kamera weiter. Die wird flankiert von ordentlichem Weitwinkel- und doppeltem Teleobjektiv, die im Test überzeugten.

Technisch ist alles mit dabei, was überhaupt nur geht, etwa USB-C 3.2, Wifi-6e und UWB. Als Antrieb dient der hauseigene Exynos 2200, der im Test gut abschnitt, außerdem gibt es viel Speicher mit bis zu 12/1024 GByte, den bereits angesprochenen Akku mit 5000 mAh, aber nur 45 Watt Ladegeschwindigkeit. Ein Highlight ist das neue Update-Versprechen von Samsung, das 4 Jahre Android-Updates und sogar 5 Jahre Sicherheits-Patches umfasst. Stereo-Lautsprecher und IP68-Zertifizierung sind in dieser Preisklasse normal. Apropos Preis: Immer noch mehr als 1100 Euro sind natürlich kein Pappenstiel.

Platz 2: Xiaomi Mi 11 Ultra

Das Xiaomi Mi 11 Ultra (Testbericht) ist ein absolutes High-End-Smartphone. Das fängt beim OLED-Display mit 6,8 Zoll, 3200 x 1440 Pixel und 120 Hertz an, geht über das Zweit-Display auf der Rückseite weiter, das ebenfalls OLED-Technologie bietet und unter anderem als Sucher für Selfies dient, und kommt bis hin zu 12 GByte RAM, 256 GByte UFS-3.1-Speicher und Snapdragon 888 als Antrieb.

Und damit ist noch lange nicht Schluss. Die Kamera bietet Haupt-, Weitwinkel- und Telelinse mit optischer Bildstabilisierung und 50, 48 und 48 Megapixel, der Akku lädt mit rasanten 67 Watt und bietet 5000 mAh, kabellos geht es in beide Richtungen etwas langsamer. Die Gehäuserückseite besteht aus Keramik und das ganze Gerät ist IP68 zertifiziert. Leider ist das Smartphone so gut, dass es fast überall ausverkauft ist.

Platz 3: Oneplus 9 Pro

Der dritte Platz geht derzeit an das Oneplus 9 Pro (Testbericht). Das Flaggschiff-Smartphone überzeugt uns mit tollem Design, Spitzenleistung dank nach wie vor absolut ausreichendem Snapdragon 888, exzellentem OLED-Display mit 120 Hertz, toller Kamera mit hervorragendem Weitwinkel sowie ausdauerndem Akku.

Lediglich die Telelinse kann sich nicht mit seinen Counterparts wie Xiaomi Mi 11 Ultra und Samsung Galaxy S21 Ultra messen, der Rest ist vergleichbar hochwertig. Wir sehen das Smartphone aus 2021 derzeit vor dem neuen Oneplus 10 Pro (Testbericht), das nur wenig Vorteile im Vergleich zum Vorgänger, sogar kleine Nachteile und vor allem einen deutlich höheren Straßenpreis mitbringt.

Platz 4: Samsung Galaxy S21 Ultra

Das Samsung Galaxy S21 Ultra (Testbericht) kann nach wie vor einfach alles richtig gut – zu einem entsprechend hohen Preis. Der ist aber inzwischen um einige hundert Euro gesunken, daher sehen wir das Spitzen-Smartphone aufgrund seiner umfassenden Ausstattung auf dem vierten Platz in unserer Bestenliste. Die tolle Leistung zeigt sich beim exzellenten OLED-Display mit 120 Hertz und 1440p-Auflösung.

Es geht weiter mit der außergewöhnlichen Quad-Kamera mit starkem optischem Zoom, dem kräftigen Exynos 2100 als Antrieb in Kombination mit stolzen 12 GByte RAM und gipfelt im Gegensatz zum Vorgänger in einem ausreichend starken Akku mit 5000 mAh und Qi-Ladespule für induktives Laden – rundum ein außergewöhnliches Paket.

Platz 5: Oppo Find X5 Pro

Der chinesische Konzern BBK versucht nach wie vor, in Deutschland Oppo als Spitzenmarke zu etablieren. Leidtragender dieser Firmenpolitik ist Tochter Oneplus, deren Oneplus 10 Pro (Testbericht) so wirkte, als sei es künstlich beschnitten. Überzeugender ist trotz fast gleicher Technik das Oppo Find X5 Pro. Es überzeugt mit 6,7 Zoll großem OLED-Screen mit 120 Hz, starker Haupt- und Weitwinkelkamera sowie optischem Teleobjektiv.

Technisch ist auch hier alles an Bord, was das Technikregal derzeit hergibt. Als Antrieb dient hier aber ein Snapdragon 8 Gen 1, der wohl aktuell stärkste Chip für Android-Smartphones. Selbst in der kleinsten (und einzigen) Speicherkonfiguration kommt das Modell mit 12/256 GByte Speicher und der ebenfalls 5000 mAh starke Akku lädt mit schnellen 80 Watt. Selbst kabellos ist das Oppo-Modell schneller voll als das S22 Ultra per Kabel.

Platz 6: Apple iPhone 13 Pro Max

Apple bietet beim iPhone 13 Pro Max ein gutes OLED-Display mit 6,7 Zoll und 120 Hz, bei der Kamera setzt der Hersteller auf drei Objektive mit je 12 Megapixel für Haupt-, Weitwinkel- und Telekamera. Technisch kommt das Apple-Modell auf dem Papier nicht an die besten Android-Smartphones heran, gleicht das aber wieder mit optimaler Abstimmung von Soft- auf Hardware aus. So kombiniert der Hersteller den starken Apple A15 Bionic mit nur 6 GByte RAM, in der kleinsten Speicherkonfiguration müssen Nutzer mit 128 GByte nicht erweiterbarem Speicher auskommen. Der Akku leistet zudem nur 4373 mAh und lädt mit nur 20 Watt, ohne Kabel klappt das sogar nur mit 7,5 Watt. Mit immer noch fast 1100 Euro ist das Gerät in bester Android-Gesellschaft.

Platz 7: Oneplus 10 Pro

Es wurde schon angedeutet: Oneplus scheint derzeit bei seinem Topmodell mit angezogener Handbremse zu fahren. So konnte uns das Oneplus 10 Pro (Testbericht) nicht vollständig überzeugen, obwohl die meisten Einträge im Datenblatt gut aussehen. Pluspunkte sammelte das neue Smartphone mit seinem 6,7 Zoll großen OLED-Display mit 120 Hz und der Leistung, die vom Snapdragon 8 Gen 1 zusammen mit mindestens 8/128 GByte Speicher - oder besser - 12/256 GByte produziert wird.

Der Akku ist dank 5000 mAh kräftig, zudem lädt er mit 80 Watt per Kabel und 50 Watt kabellos schön schnell. Insgesamt sind aber die Fortschritte vom Vorgänger eher verhalten, zudem ist die Kamera zumindest gar nicht besser und eine IP-Zertifizierung fehlt. Das kann Oneplus eigentlich besser.

Platz 8: Xiaomi 12 Pro

Xiaomis 12 Pro reiht sich in den Reigen der Smartphones ein, die einen OLED-Screen mit 6,7 Zoll und 120 Hz verwenden. Bei der Kamera setzt der Hersteller auf drei Objektive mit je 50 Megapixel für Haupt-, Weitwinkel- und Telekamera - das klingt nach einem guten Konzept. Bei der Technik setzt der Hersteller einerseits auf Superlative wie Snapdragon 8 Gen 1 und 120-Watt-Laden, andererseits verzichtet er auf eine IP-Zertifizierung und verpasst dem 12 Pro USB 2.0 - das klingt beinahe schon schizophren.

Platz 9: Samsung Galaxy S22+

Samsungs S22+ (Testbericht) setzt optisch auf die Designsprache des kleineren S22, macht aber technisch ein paar Dinge besser und orientiert sich daher nicht nur preislich und bei der Größe zwischen kleinem Modell und dem großen Stift-Überflieger S22 Ultra. Das Display misst 6,6 Zoll, natürlich ist auch hier OLED mit 120 Hz dabei. Die Kamera setzt auf weniger Megapixel als das Ultra-Modell und kommt zudem mit einem statt zwei Telelinsen zum Kunden. Der Stylus fehlt ebenfalls, dafür verfügt das S22+ ebenfalls über den starken Exanos 2200, der Speicher fällt mit 8 GByte RAM aber kleiner aus. Der Akku misst zudem nur 4500 mAh.

Platz 10: Sony Xperia 1 III

Sony baut nach wie vor Smartphones - nur eben nicht mehr so viele wie früher. Mit dem Xperia 1 III (Testbericht) wagt sich das japanische Erfolgsunternehmen in den Flagship-Bereich vor und präsentiert ein Modell, das auf dem Papier absolut überzeugt. Das OLED-Display mit 120 Hz ist mit 6,5 Zoll vergleichsweise klein, Sony setzt aber auf 21:9 als Formfaktor und verzichtet zusätzlich auf eine Notch für die Frontkamera. Durch den langgezogenen Formfaktor bleibt das Modell schmal und damit erstaunlich handlich.

Die Quad-Cam setzt auf drei 12 Megapixel große Linsen für Haupt-, Weitwinkel und optisches Teleobjektiv, für immer noch ausreichende Power sorgt ein Snapdragon 888 aus dem Vorjahr. Zusammen mit wenigstens 12/256 GByte Speicher ist das immer noch eine sehr starke Kombination, eine IP-Zertifizierung gibt es ebenfalls. Der Akku könnte mit 4500 mAh und nur 30 Watt Ladegeschwindigkeit stärker sein.

