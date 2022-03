Starke Akkus: Top 10 der Smartphones mit der besten Akkulaufzeit

Grundsätzlich setzt sich die Akkulaufzeit eines Smartphones aus mehreren Variablen zusammen. Welche das sind, ist auf den ersten Blick gar nicht immer ersichtlich. Dabei entscheidet das Durchhaltevermögen eines Handys grundlegend, wie zufrieden Nutzer mit ihrem Modell sind. In einer Befragung des Markt- und Konsumentendatenanbieters Statista betreffen drei der ersten fünf Anforderungen an ein neues Smartphone die Akku-Power. Auf Platz Eins steht eine deutlich längere Akkulaufzeit .

Akku

Chipsatz

Der Chipsatz eines Smartphones bestimmt nicht nur die Leistung, sondern auch die Energieeffizienz. Eine maßgebliche Kennzahl ist die Strukturgröße des Herstellungsprozesses, die in Nanometer gemessen wird. Vereinfacht gesagt gilt: Je kleiner die Strukturgröße, desto effizienter arbeitet der Chip. Erste mobile Chipsätze haben zum Zeitpunkt des Artikels 4 Nanometer, dazu zählt der High-End-Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 und der Mediatek Dimensity 9000. Entsprechende Chipsätze kommen früher oder später aus den High-End-Smartphones auch in die Mittelklasse, außerdem gibt es auch Chips wie den Mediatek Dimensity 900 für Android-Smartphones, der speziell für Mittelklasse-Smartphones entwickelt wurde.

Display

Weitere Hardware

Das iPhone, das morgens auf dem Nachttisch vergessen wurde, hat am Abend nur wenige Prozentpunkte Leistung des Smartphone-Akkus verloren. Ein Smartphone in der Jackentasche, das über den Tag während einer Reise weitgehend ungenutzt blieb, ist abends hingegen fast leer. Grund ist die Signalstärke: Zuhause lag das Gerät in Reichweite von gleichbleibend starkem WLAN und auch die GSM-Verbindung war konstant stark. Unterwegs sucht das Gerät (sofern nicht anders eingestellt) immer wieder nach Netzen in der Umgebung und muss sich ständig in neue Mobilfunkzellen einbuchen. Das kostet Leistung und damit Strom und senkt die maximale Stand-by-Zeit. Das gilt natürlich erst recht für den Betrieb von zwei SIM-Karten in Dual-SIM-Smartphones.