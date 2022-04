Reichweiten-Test: Die Top-10-E-Scooter mit dem größten Akku

Für viele ist ein großer Akku und die damit verbundene hohe Reichweite eines der wichtigsten Kaufkriterien für einen E-Scooter. Wir zeigen, welche E-Scooter mit einer Akkuladung am weitesten fahren. Als große und allgemeine Bestenliste empfehlen wir unsere umfassende Top 10: Die besten E-Scooter ab 300 Euro im Test.

Faktoren für eine hohe Reichweite

Fast schon grundsätzlich gilt, dass E-Scooter mit großen Akkus eher im hochpreisigen Segment zu finden sind. Das ist ­wenig verwunderlich, gehört doch der Akku zu den teuersten Bauteilen an einem elektrischen Scooter. Trotzdem muss man keine 1000 Euro ausgeben, um überdurchschnittlich weit zu kommen. Auch für 500 Euro gibt es schon E-Scooter, welche viele andere elektrische Roller bezüglich ihrer Reichweite hinter sich lassen.

Kapazität ist wichtig, aber nicht alles. Weitere Faktoren beeinflussen maßgeblich, ab wie vielen Kilometern der Akku wieder ans Netz muss. Dazu gehört etwa, wie leichtgängig der E-Scooter rollt. Hier ist es von Vorteil, möglichst große Räder zu haben, um den Rollwiderstand zu verringern. Das beweist etwa der Metz Moover (Testbericht) eindrucksvoll. Der mittlerweile etwa zwei Jahre alte E-Scooter hat einen Akku mit einer unterdurchschnittlichen Kapazität von 219 Wattstunden und bietet dennoch eine beachtliche Reichweite. Grund dafür ist seine ausgeklügelte Bauweise, die sich der Hersteller jedoch mit noch immer mit meist über 1000 Euro stattlich bezahlen lässt.

Wichtig ist auch das Gewicht des Fahrers. Je mehr Masse der E-Scooter bewegen muss, desto schneller gibt der Akku auf. Ebenfalls relevant ist der Untergrund. Asphalt ist wohl der energiesparendste Untergrund, während Feldwege einen deutlich höhere Rollwiderstand erzeugen.

Muss der Fahrer Höhenmeter überwinden, kann man dem Akku fast beim Kapazitätsverlust zuschauen. Dieser wird auch durch die darauffolgende Abfahrt nicht wieder wett gemacht. Der Fahrstil ist ebenfalls relevant. Dazu gehört, ob etwa wegen vieler Ampeln häufiger gestoppt und entsprechend wieder angefahren werden muss. Aber auch die Durchschnittsgeschwindigkeit ist relevant. So setzt ein Elektro-Scooter pro Kilometer deutlich mehr Energie um, wenn er 20 statt 15 Kilometer pro Stunde fährt.

Ein oft unterschätzter Faktor ist die Außentemperatur. Optimal sind höhere Temperaturen um die 25 Grad und wärmer. Fällt die Temperatur auf unter 5 Grad, lassen die maximal erreichbaren Kilometer deutlich nach. Ebenfalls beachten sollte man, dass ein Akku erst nach einigen Ladezyklen seine volle Kapazität entfaltet. Auch die Energierückgewinnung durch Rekuperation kann einen positiven Effekt auf die Reichweite haben.

Aufgrund dieser vielen Faktoren verzichten wir hier auf eine genaue Angabe, wie weiter der E-Scooter tatsächlich fährt.

Den Reichweitenangaben der Hersteller kann man nicht immer trauen. Häufig messen sie unter Idealbedingungen. Hier wiegt der Fahrer dann 75 Kilogramm und dreht auf ebenem Asphalt bei 26 Grad Temperatur seine Runden ohne zu bremsen. Es lohnt sich, auf den Webseiten der Hersteller ganz genau hinzuschauen.

Einige wenige E-Scooter bieten einen Wechselakku. Hier hat der Fahrer dann die Möglichkeit, zusätzliche Energiespeicher zu kaufen und diesen während einer Tour zu wechseln. Für den Zweitakku fallen teilweise beachtliche Mehrkosten an. Zu den E-Scootern mit Wechselakku gehören unter anderem der Elmoto-Kick (Testbericht), der Trekstor EG40610 (Testbericht) oder der Streetbooster Two, das ist die aufgebohrte Variante des Streetbooster One (Testbericht).

Neben dem Akku gibt es viele weitere Punkte, die einen guten E-Scooter ausmachen. Dazu gehören insbesondere Luftreifen. Wir empfehlen dringend, beim Kauf darauf zu achten. Denn diese bringen einige Vorteile mit sich. Zum einen dämpfen sie ganz natürlich und ohne eine zusätzliche Federung des E-Scooters Unebenheiten und geben Stöße so weder an den Fahrer noch an die mitunter empfindlichen Komponenten des E-Scooters weiter. Zum anderen bieten sie bei nasser Straße einen besseren Halt und sorgen ganz allgemein für einen kürzeren Bremsweg. Ihr Nachteil: Sie sind im Gegensatz zu Vollgummireifen meist nicht pannensicher.

Auch die Bremsen sind wichtig, hier hat sich bei den neueren Modellen einiges getan. So kommt es bei älteren Modellen wie dem Doc Green Explorer ESA 1919 (Testbericht) vor, dass sich die elektrische Motorbremse nicht dosieren lässt und nur die Zustände ein und aus kennt. Das gibt es zum Glück immer weniger, die Motorbremse, die meist über einen Hebel am Lenker aktiviert wird, bremst je nach Wunsch nur ganz leicht oder mit voller Kraft. Dabei ist der Einsatz dieser Bremse empfehlenswert, arbeitet sie doch verschleißfrei.

Es zeigt sich zudem, dass die Elektro-Scooter zunehmend besser verarbeitet sind. Es klappert weniger und das Fahrgefühl verbessert sich. Mittlerweile gehört ein am Stromkreislauf hängendes Rücklicht schon fast zum Standard. Das war nicht immer so.

Auch scheinen die meisten Hersteller von E-Scootern verstanden zu haben, dass die maximal erlaubte Geschwindigkeit von 20 Kilometer pro Stunde eine Toleranz von 10 Prozent bietet. So gibt es seit 2021 einige Modelle, die legal 22 Kilometer pro Stunde fahren. Das begrüßen wir sehr. Doch leider gibt es nimmer noch einige Hersteller, die ihre E-Scooter vorsichtshalber auf 19 Kilometer pro Stunde drosseln. Dazu gehört auch Xiaomi mit ihren sehr beliebten Xiaomi Mi Scooter Pro 2 (Testbericht). Schade.

Die folgende Top-10-Liste zeigt die E-Scooter aus unseren Tests mit den größten Akkus, die entsprechend am weitesten fahren. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird von uns regelmäßig gepflegt.

Platz 1: Eleglide D1 Master

Der Eleglide D1 Master (Testbericht) könnte der ultimative E-Scooter sein. Zum einen bietet er dank seines irre großen 1056-Wattstunden-Akkus eine sehr hohe Reichweite. Zum anderen hat er gleich zwei starke 500-Watt-Motoren, die bis 55 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Dieser "Allradantrieb" macht den E-Scooter sogar Offroad-fähig. Wer Akku sparen will, kann den zweiten Motor abschalten. Zudem zeichnet sich der Eleglide D1 Master durch seine sehr gute Federung, den hellen Blinker und den bemerkenswert einfachen Klappmechanismus aus.

Zudem ist er für die gebotenen Features nicht mal teuer. Bei Geekmaxi (Kauflink) kostet er mit dem Gutscheincode EGD1Master 800 Euro, ohne 900 Euro. Doch es gibt einen großen Haken. So hat der Eleglide D1 Master keine Zulassung für deutsche Straßen. Wer jedoch etwa private Waldwege entlang heizen will, findet kaum einen besseren E-Scooter als den Eleglide D1 Master.

Eleglide D1 Master in Bildern Bild: TechStage.de Eleglide D1 Master in Bildern Bild: TechStage.de Eleglide D1 Master in Bildern Bild: TechStage.de Eleglide D1 Master in Bildern Bild: TechStage.de Eleglide D1 Master in Bildern Bild: TechStage.de Eleglide D1 Master in Bildern Bild: TechStage.de Eleglide D1 Master in Bildern Bild: TechStage.de Eleglide D1 Master in Bildern Bild: TechStage.de Eleglide D1 Master in Bildern Bild: TechStage.de Eleglide D1 Master in Bildern Bild: TechStage.de Eleglide D1 Master in Bildern Bild: TechStage.de Eleglide D1 Master in Bildern Bild: TechStage.de Eleglide D1 Master in Bildern Bild: TechStage.de Eleglide D1 Master in Bildern Bild: TechStage.de Eleglide D1 Master in Bildern Bild: TechStage.de Eleglide D1 Master in Bildern Bild: TechStage.de Eleglide D1 Master in Bildern Bild: TechStage.de Eleglide D1 Master in Bildern Bild: TechStage.de Eleglide D1 Master in Bildern Bild: TechStage.de Eleglide D1 Master in Bildern Bild: TechStage.de Eleglide D1 Master in Bildern Eleglide D1 Master in Bildern

Platz 2: Kugoo Kirin G3

Der Kugoo Kirin G3 (Testbericht) steht dem Eleglide D1 Master in kaum etwa nach. Eines jedoch gleich vorneweg: Auch der Kugoo Kirin G3 hat keine Zulassung für deutsche Straßen, darf in Deutschland also nur auf privatem Gelände gefahren werden.

Der Akku des Kirin G3 fasst starke 936 Wattstunden. Im Gegensatz zum Eleglide D1 Master hat der Kirin G3 jedoch keine zwei 500-Watt-Motoren, sondern einen 1200-Watt-Motor. Auch dieser greift beherzt zu und beschleunigt den Fahrer auf eine Geschwindigkeit von bis zu 65 Kilometer pro Stunde. Das ist für einen E-Scooter ein wahnsinniger Speed. Glücklicherweise hat der Kirin G3 eine der besten Federungen, die wir bisher an einem E-Scooter gesehen haben. Überhaupt macht der elektrische Scooter aus China einen hochwertig verarbeiteten Eindruck.

Der Kugoo Kirin G3 kostet bei Geekmaxi (Kauflink) 999 Euro. Mit dem Gutscheincode NEWGEEKMAXI reduziert sich der Preis auf 970 Euro. Geekmaxi verschickt versandkostenfrei aus einem europäischen Lager.

Kugoo Kirin G3 Bilder Bild: TechStage.de Kugoo Kirin G3 Bilder Bild: TechStage.de Kugoo Kirin G3 Bilder Bild: TechStage.de Kugoo Kirin G3 Bilder Bild: TechStage.de Kugoo Kirin G3 Bilder Bild: TechStage.de Kugoo Kirin G3 Bilder Bild: TechStage.de Kugoo Kirin G3 Bilder Bild: TechStage.de Kugoo Kirin G3 Bilder Bild: TechStage.de Kugoo Kirin G3 Bilder Bild: TechStage.de Kugoo Kirin G3 Bilder Bild: TechStage.de Kugoo Kirin G3 Bilder Bild: TechStage.de Kugoo Kirin G3 Bilder Bild: TechStage.de Kugoo Kirin G3 Bilder Bild: TechStage.de Kugoo Kirin G3 Bilder Bild: TechStage.de Kugoo Kirin G3 Bilder Bild: TechStage.de Kugoo Kirin G3 Bilder Bild: TechStage.de Kugoo Kirin G3 Bilder Kugoo Kirin G3 Bilder

Platz 3: IO Hawk Legend

Der IO Hawk Legend (Testbericht) ist der am höchsten bewertete E-Scooter unserer Akku-Bestenliste, der über eine Straßenzulassung verfügt. Er hat einen Akku mit bemerkenswerten 874 Wattstunden. Damit gibt es wohl nur wenige legale E-Scooter, die weiter kommen. Auch sonst weiß der Legend zu gefallen. Wir feiern besonders die hervorragende Federung, die in ganz ähnlicher Form auch im Kugoo Kirin G3 vorkommt.

Zudem beschleunigt der starke 500-Watt-Motor flott auf die maximal erlaubte Geschwindigkeit, ist aber leider etwas zu laut. Auch dürfte der Legend gerne etwas schneller sein. IO Hawk schaltet den Motor bei 20 Kilometer pro Stunde ab und verzichtet auf die erlaubten +10 Prozent. Was wir ebenfalls bemängeln, ist der fummelige Klappmechanismus. Wem das zweitrangig ist, erhält mit dem IO Hawk Legend einen der besten und reichweitenstärksten E-Scooter mit Straßenzulassung.

Platz 4: Eleglide D1

Der Eleglide D1 (Testbericht) ist gleichermaßen der kleine Bruder des Eleglide D1 Master und entsprechend nicht für deutsche Straßen zugelassen. Das soll aber nicht heißen, dass der D1 nichts kann. Zum einen bietet auch er mit 864 Wattstunden einen außergewöhnlich großen Energieträger. Zum anderen beschleunigt der 500-Watt-Motor den Fahrer auf bis zu 45 Kilometer pro Stunde. Er hat zudem eine gute Federung, wenn auch nicht so gut wie die des D1 Masters. Dafür bietet er die gleiche Lichtanlage mit dem sehr guten und hellen Blinker wie der D1 Master. Auch sein Klappmechanismus ist hervorragend. Hier klappen sogar die Lenkergriffe, um weiter Zentimeter zu sparen.

Der E-Scooter Eleglide D1 ist recht günstig, er kostet bei Geekmaxi (Kauflink) 600 Euro. Geekmaxi verschickt aus einem europäischen Lager. So kommt der E-Scooter schnell an und es fallen keine zusätzlichen Zollgebühren an.

Platz 5: Egret Pro

Der Egret Pro (Testbericht) ist ein hervorragender E-Scooter. Das einzige, was ihn für viele unattraktiv machen könnte, ist sein hoher Preis. Der Rest ist super, der Egret Pro kann in fast allen Bereichen ganz oben mitspielen. Sein Akku hat eine sehr hohe Kapazität von 840 Wattstunden. Damit gibt es kaum einen anderen legalen E-Scooter, der weiter fährt.

Der starke Motor des Egret Pro surrt bis zu den maximal erlaubten 22 Kilometer pro Stunde leise vor sich hin, bevor er sich abschaltet. Die Bremsen sind hydraulisch und die 10-Zoll-Luftreifen greifen perfekt. Wir hätten uns jedoch noch eine Federung gewünscht. Auch einen Blinker hätte Egret dem Pro durchaus spendieren können.

Der Egret Pro kostet auf der Webseite des Herstellers (Kauflink) 1799 Euro. Auch bei anderen Händlern ist er aktuell nicht günstiger.

Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bild: TechStage.de Egret Pro Bilder Egret Pro

Platz 6: Egret Ten V4

Der Egret Ten V4 (Testbericht) ist ein Elektroroller der Oberklasse. Er beschleunigt dank 500-Watt-Antrieb sehr stark, rollt dabei leise und dank 10-Zoll-Luftreifen auch erschütterungsarm mit tollem Fahrgefühl durch die Straßen. Sein 557-Wattstunden-Akku, ist riesig und der Rollwiderstand gering. Dadurch kommt er deutlich weiter als viele seine Konkurrenten, bis der Elektro-Scooter wieder ans Netz muss. Das Bremssystem mit je einer Scheibenbremse pro Rad funktioniert sehr gut. Hervorragend ist der Klappmechanismus. Er macht einen wertigen und durchdachten Eindruck. Als einer der ganz wenigen E-Scooter kann man hier auch die Griffe umklappen. Deswegen bietet er sich ganz besonders für kleine Kofferräume, sowie zum Transport in U-Bahn, S-Bahn und Straßenbahn an.

Einzig sein Lenker könnte für sehr große Personen zu niedrig sein. Der zweite Haken: Er ist teuer, richtig teuer. Für das Geld bekommen Käufer bereits ein E-Mountainbike (Bestenliste).

Platz 7: Segway Ninebot G30D Max / G30D II Max

Der Segway Ninebot G30D Max (Testbericht) ist genauso wie sein Nachfolger Segway Ninebot G30D II Max (Testbericht) ein außergewöhnlich guter E-Scooter. Herausragend ist ihr großer 551-Wattstunden-Akku. Außerdem fahren beide wie ein Schiff, bieten eine exzellente Verarbeitung und kosten nicht die Welt. Der Nachfolger Segway Ninebot G30D II unterscheidet sich vom Verkaufsschlager nur im Detail.

Er bietet ein besser integriertes Frontlicht, ein Klappscharnier, welches langlebiger sein soll, eine etwas kürzere Lenkstange und eine hübsch integrierte Klingel. Zudem verzichtet er auf einen eigenen Bremsgriff für die Motorbremse, diese schaltet sich automatisch mit dem Betätigen des Bremshebels für die Scheibenbremse hinzu. Der Rest ist fast gleichgeblieben. Wirklich übel nehmen können wir es dem E-Scooter jedoch nicht. Denn bereits sein Vorgänger ist einfach ein fantastisch guter E-Scooter.

Platz 8: Epowerfun EPF-1 / Epowerfun EPF-1 Pro

Wer einen richtig guten E-Scooter mit massiven 480-Wattstunden-Akku eines deutschen Unternehmens will, der kann bedenkenlos zum Epowerfun EPF-1 (Testbericht) greifen. Für seinen recht günstigen Kaufpreis von etwa 550 Euro bietet er so ziemlich alles, was man von einem sehr guten Elektro-Roller erwartet. Auch sein großer Bruder, der Epowerfun EPF-1 Pro (Testbericht), fährt sich hervorragend. Er kostet etwa 100 Euro mehr, bietet dafür einen etwas stärkeren Motor und größere Reifen.

Doch auch die kleinere Variante beschleunigt für die meisten Personen bereits ausreichend flott und fährt sich auch mit 8,5-Zoll-Reifen bequem. Toll: Beide E-Scooter reizen das maximal erlaubte Geschwindigkeitslimit voll aus und fahren per GPS nachgemessen 22 Kilometer pro Stunde, bevor der Motor abregelt. Auch an den weiteren wichtigen Funktionen und Features gibt es nichts zu meckern. So wirkt der Klappmechanismus hochwertig, die maximale Zuladung beträgt 120 Kilogramm, die Trittfläche ist groß genug, das Display hell, die App sinnvoll und die möglichen Varianten auf Wunsch außergewöhnlich farbenfroh.

Platz 9: Xiaomi Mi Scooter Pro 2

Der Xiaomi Mi Scooter Pro 2 (Testbericht) ist eine konsequente Weiterentwicklung des weltweiten E-Scooter-Verkaufsschlagers Xiaomi M365, in dem das chinesische Unternehmen seine Erfahrung im E-Scooter-Bau voll ausspielt. Das zeigt sich vor allen an der konsequent hochwertigen Verarbeitung. Auch Ersatzteil gib es im Internet zuhauf. Er bietet Luftreifen, einen starken Motor und eine tolle Bremse mit einer Besonderheit. Denn die vordere Motorbremse kommt mit einer Art ABS, welches Blockieren verhindert. So rutscht das Vorderrad auch bei nassen Verhältnissen nicht weg.

Für seine gebotene Leistung ist er mit gerade einmal gut 500 Euro richtig günstig. Ganz besonders, wenn man bedenkt, dass Xiaomi seinem E-Scooter einen starken und im Einkauf teuren 474-Wattstunden-Akku spendiert. Wer auf etwas Akkukapazität verzichten kann, bekommt mit dem Xiaomi Mi Scooter 1S eine günstigere Variante.

Platz 10: SXT Light Plus

Der SXT Light Plus V (Testbericht) ist ein guter E-Scooter, der mit wenigen Kniffen auch ein sehr guter E-Scooter hätte sein können. So fehlt uns ein Seitenständer. Die Vorderbremse ist für ungeübte Fahrer zu stark. Die Reifen sind etwas klein und bieten keine Luftfüllung. Das LCD ist bei Sonne schwer lesbar. Der Gashebel ist etwas zu straff. Alles Dinge, die man bei einem 800-Euro-Elektroroller besser erwartet.

Dafür glänzt er in andere Kategorien. Beeindruckend ist sein großer 378-Wattstunden-Akku und die damit verbundene hohe Reichweite. Außerdem gefallen uns seine schmalen Klappmaße, die anlegbaren Lenkgriffe, die höhenverstellbare Lenkstange, die hohe Endgeschwindigkeit, der starke Motor und die guten Bremsen.

Fazit

Die Reichweite eines E-Scooters ist nicht alles, aber für viele dennoch vielleicht das wichtigste Kaufkriterium. Die zwei reichweitenstärksten von uns getesteten E-Scooter Eleglide D1 Master (Testbericht) und Kugoo Kirin G3 (Testbericht) sind ungeschlagen. Wer wirklich weit kommen will und auf privaten Straßen oder im Ausland unterwegs ist, kann bedenkenlos zugreifen. Wer die Straßenzulassung braucht und das nötige Kleingeld hat, kommt auch mit dem IO Hawk Legend (Testbericht) richtig weit.

Der E-Scooter mit dem besten Reis-Akku-Verhältnis ist wohl der Segway Ninebot G30D II Max (Testbericht) und sein Vorgänger. Dabei punktet der E-Scooter auch in den meisten anderen Bereichen, weswegen er sich in unserer großen Bestenliste Top 10: Die besten E-Scooter ab 300 Euro im Test weit oben wiederfindet.

Aber auch zum Egret Pro und Egret Ten V4 kann man bedenkenlos greifen, auch wenn sie recht teuer sind. Ein insgesamt richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet der Xiaomi Mi Scooter Pro 2 (Testbericht) für 500 Euro. Allerdings steht dem der Epowerfun EPF-1 (Testbericht) ebenfalls in kaum etwas nach.