Preis-Leistungs-Sieger: Top-10 der schnellsten Smartphones

Für viele Mobile-Gamer ist es das wichtigste Kriterium überhaupt: die Geschwindigkeit eines Smartphones. Trotzdem sollte die hauptsächlich vom System-on-a-Chip (SoC), Grafik-Chip (GPU) und RAM beeinflusste Power auch für alle anderen Smartphone-Interessenten eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung spielen. Denn mit der Zeit werden immer mehr Apps installiert und Updates aufgespielt. Das bremst das System aus. So kann es passieren, dass ein heute flottes Smartphone morgen schon zu lahm ist – oder zu wenig Reserven für die nächste Betriebssystem-Generation mitbringt.

Für unsere Liste haben wir die stärksten Smartphones im Antutu-Benchmark untersucht, den es für Android und iOS gibt. Da der Hersteller allerdings selbst von einem direkten Vergleich von Smartphones mit iOS und Android abrät , lassen wir Apple-Modelle an dieser Stelle außen vor. Ignoriert haben wir außerdem Geräte wie das Vivo IQOO 9 Pro, die nur über das Ausland und nicht direkt in Deutschland erhältlich sind.

Die schnellsten Smartphones

Unter diesen Voraussetzungen werden die Power-Phones wenn es rein um die Leistung geht vom Motorola Edge 30 Pro mit knapp 975.000 Punkten angeführt. Auf Platz Zwei und Drei folgen das Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos) mit 907.000 Punkten und das Oneplus 9 Pro (Testbericht) . Gerade das Oneplus-Modell ist hier beinahe überraschend, kommt es doch mit dem Spitzenchip des Vorjahres aus, während die beiden Konkurrenten auf Platz Eins und Zwei mit den aktuellen 2022er-Chips antreten. Allerdings gibt es auch noch nicht so viele Modelle mit den neuen Spitzenchips auf dem deutschen Markt.

Top 10 Preis-Leistungs-Sieger

Platz 1: Xiaomi Mi 11T

Geht es um das beste Preis-Leistung-Verhältnis, also in diesem Fall um die meisten Antutu-Punkte fürs Geld, führt das Xiaomi Mi 11T mit 2251 Preis-Leistungs-Punkten. Das Smartphone erreicht zwar "nur" 784.000 Punkte im Benchmark, kostet dafür aber auch nur 348 Euro. Für das Geld bekommt man einen Mediatek Dimensity 1200 mit 8 GByte RAM, der interne Speicher ist 128 GByte groß. Das OLED-Display misst 6,7 Zoll und bietet 120-Hz-Wiedergabe.

Platz 2: Realme GT 5G

Auf Platz Zwei liegt das Realme GT 5G (Testbericht) mit 2226 Punkten. Das Modell für 371 Euro setzt auf Qualcomm Snapdragon 888, 8/128 GByte Speicher und ein 6,4 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hz. 826.000 Punkte erreicht das Modell in Antutu.

Platz 3: Xiaomi Mi 11i

Für 434 Euro bekommt man das Xiaomi Mi 11i, das in unserem Ranking 1799 Punkte und bei Antutu 781.000 Punkte erreicht. Auch hier dient ein Snapdragon 888 als Antrieb und es gibt erneut 8/128 GByte Speicher. 6,7 Zoll und OLED dienen auch hier als Anzeigemedium, allerdings kann der Screen nur 90 Bilder pro Sekunde wiedergeben.

Platz 4: Xiaomi Mi 11T Pro

Über 100.000 Punkte schafft das Xiaomi Mi 11T Pro (Testbericht) mehr als das non-Pro-Modell. Wegen des über 150 Euro höheren Preises landet es dennoch deutlich weiter hinten in unserer Top 10. 1551 Punkte sind aber immer noch ein guter Wert. Wesentliche Unterschiede zum erstplatzierten Modell sind der größere interne Speicher (256 GByte) und die Hauptkamera mit 108 Megapixel. Der Chipsatz ist gleich, ebenso der Arbeitsspeicher.

Platz 5: Oneplus 9

Mit dem Vorjahresmodell Oneplus 9 (Testbericht) landet der Hersteller noch ein Jahr später auf einem starken 5. Platz. Gute 772.000 Punkte in Antutu erreicht das Gerät im Schnitt, so viel Leistung kostet aktuell 549 Euro. Das macht einen Preis-Leistungs-Score von 1406 Punkten, das ist respektabel. Käufer bekommen dafür ebenfalls einen Snapdragon 888 mit 8/128 GByte Speicher, das OLED-Display mit 120 Hz ist 6,55 Zoll groß.

Platz 6: Motorola Edge 30 Pro

Platz 7: Xiaomi Mi 11

Das Xiaomi Mi 11 (Testbericht) war im vergangenen Jahr eines der ersten Smartphones mit Snapdragon 888, dafür sind die 783.000 Punkte in Antutu ein ausgezeichneter Wert. Auch hier spielt ein immer noch vergleichsweise hoher Preis in den nur mittelmäßige P/L-Score von 1206 hinein: 649 Euro kostet das Modell immer noch (oder schon wieder – Xiaomi-Modelle werden im Verlauf mangels Verfügbarkeit gerne wieder teurer). An Speicher gibt es 8/256 GByte für das Geld, das 6,8 Zoll großes OLED kann 120 Hz.