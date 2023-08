Ladegerät Top 10: Die besten USB-Netzteile mit mehreren Anschlüssen

Egal, ob Smartphone, Kopfhörer, Macbook, Amazon Echo oder E-Zigarette – die allermeisten Geräte bekommen ihren Strom aus Netzteilen mit USB-Anschluss. Statt also überall in der Wohnung die Steckdosen zu besetzen, kann man gleich ein Netzteil mit mehreren USB-C- oder USB-A-Anschlüssen verwenden. Den veralteten Standard Micro-USB nutzen mittlerweile nur noch wenige Geräte. Im Verhältnis sind solche USB-Ladegeräte nicht nur deutlich kleiner als viele der mitgelieferten Netzteile (falls diese überhaupt noch beiliegen), sondern sie erreichen inzwischen sogar über 100 Watt und können teilweise mehrere stromhungrige Geräte gleichzeitig versorgen.

Gerade aber in der Bahn können Mehrfachladegeräte ein sprichwörtlich bahnbrechender Vorteil sein, wenn es nur wenige Steckdosen für zu viele Geräte gibt. Mit Platz für teils sogar mehr als sechs Geräte macht man sich hier schnell Freunde, wenn alle Fahrgäste an der einen Steckdose ihr Smartphone aufladen können.

Wir haben zehn USB-Ladegeräte getestet und zeigen, worauf man beim Kauf achten sollte. Fast alle der ausgewählten Ladegeräte in diesem Vergleich setzen auf die GaN-Technologie, wobei das vormals verwendete Silizium gegen Galliumnitrid ausgetauscht wurde. Das sorgt für handlichere Geräte, die auch noch effizienter arbeiten. Damit sind auch USB-Ladegeräte mit Leistungen von 65 oder 100 Watt möglich, ohne dass die Geräte aktiv gekühlt werden müssten. Auch ist es bei allen Ladegeräten so, dass sich mit jedem Gerät, das man zusätzlich anschließt, die Leistung pro Gerät deutlich abnimmt.

Worauf muss ich beim Kauf achten?

Bei USB-Ladegeräten mit mehreren Anschlüssen kommt es nicht auf die konkrete Einzelleistung eines Anschlusses an, sondern auf die Gesamtleistung. In diesem Vergleich haben wir daher vor allem die Gesamtleistung betrachtet, also wie sich die Leistung beim Anschluss mehrerer Geräte pro Anschluss reduziert. Auffällig war, dass nahezu alle Ladegeräte die Verbindung zu bereits angeschlossenen Geräten kurzzeitig vollständig unterbrochen haben, wenn man ein Weiteres angeschlossen hat. Dabei verhandeln etwa Ladegerät und Smartphone die Ladeleistung jedes Mal wieder neu.

Außerdem ist die benötigte Ladeleistung des jeweiligen Endgeräts zu beachten. Das gilt weniger bei Tablets oder Smartphones, wie dem iPhone, sondern vor allem bei Laptops. Dort benötigen viele per USB-C aufladbare Geräte eine Mindestleistung, unter der sie nicht laden. Wer ein Macbook Pro oder ein High-End-Thinkpad per USB-C laden möchte, der benötigt eine vernünftige Leistung. Kurz gesagt: Je mehr Leistung das Notebook liefert, desto mehr Watt muss das Netzteil bieten. Ein Macbook Pro mit M1 Chip und 8 Kernen erfordert ein Netzteil mit 67 Watt, die Variante mit 10-Core-CPU bringt ein 96 Watt Netzteil mit. Ein Thinkpad X1 Carbon der neunten Generation benötigt ebenfalls 65 Watt. Wer noch mehr Power hat, etwa in einer mobilen Workstation wie dem Dell Mobile Precision 3560, der kommt schnell an die Grenzen. Dell legt diesem Rechner etwa ein USB-C-Netzteil mit 130 Watt bei.

Ugreen GaN X100 Bild: TechStage.de Ugreen GaN X100 Bild: TechStage.de Ugreen GaN X100 Bild: TechStage.de Ugreen GaN X100 Bild: TechStage.de Anker Powerport III 65W Bild: TechStage.de Anker Powerport III 65W Bild: TechStage.de Anker Powerport III 65W Bild: TechStage.de Anker Powerport III 65W Bild: TechStage.de Anker Powerport III & Ugreen GaN X100 - Bilderstrecke Anker Powerport III & Ugreen GaN X100 - Bilderstrecke

Die meisten „normalen“ Notebooks mit USB-C sollten aber mit einem 65-Watt-Gerät gut versorgt sein. Es empfiehlt sich in jedem Fall, einen kurzen Blick in die technischen Daten zu werfen.

Ebenfalls ist es so, dass man problemlos vier Geräte gleichzeitig anschließen kann, dann aber teilt sich die Ladeleistung auf alle Ports auf. Dafür ist das Ugreen Nexode 100W für knapp 54 Euro ein anschauliches Beispiel, wir gehen im Vergleich später konkret darauf ein. Wer nur ein Notebook an USB-C1 oder USB-C2 steckt, der kann auf die vollen 100 Watt zugreifen. Sind zwei Ports belegt, sind immer noch bis zu 65 Watt auf USB-C1 möglich, die anderen Anschlüsse liefern dann aber zwischen 30 und 22,5 Watt. Sind alle vier Ports belegt, kommt aus USB-C1 maximal 45 Watt, USB-C2 liefert 30 Watt, USB-C3 sowie USB-A schaffen dann maximal je 10,5 Watt (bei 5 Volt mit 2,1 Ampere). Das nachfolgende Bild zeigt nochmals grafisch, wie sich die Belegung hier aufteilt.

Bild: ugreen

So lädt man richtig

Für ein schnelles Laden sollte das USB-C-Kabel den Standard Power Delivery (USB PD) unterstützen. Mit dieser Technik handeln Ladegerät und Verbraucher aus, wie viel Leistung maximal fließen kann. Können beide Geräte keine höhere Ladespannung aushandeln, fällt das Ladegerät auf sichere Ladeströme zurück und liefert zwischen 2,5 Watt und 7,5 Watt.

Wer ein reines USB-C-Kabel kaufen und auch bei der schnellen Datenübertragung auf Nummer sicher gehen möchte, dem empfehlen wir ein Kabel mit Thunderbolt 3. Wenn es lediglich ums Laden geht, dann reicht auch ein günstigeres Kabel. Mehr dazu in unserer Kaufberatung USB-C-Kabel: Nicht jedes kann alles.

Verfahren

Wir haben uns nachfolgend nun ganz konkrete Geräte angesehen, und zeigen, welche die besten USB-Ladegeräte sind. Dabei kommt zur Feststellung von Effizienz und Leistung das Messgerät F-nirsi FNC88 zum Einsatz. Dieses stecken wir zwischen Smartphone und Stecker. So können wir Werte, wie Watt (Leistung), Volt (Spannung) und Ampere (Strom) auslesen, sowie den Ladestandard an, auf die sich Endgerät und Netzteil verständigt haben. Seinen Strom bezieht das Messgerät über das angeschlossene USB-C-Kabel. Der Strombedarf ist allerdings sehr gering, weshalb wir ihn in unserer Messung ignorieren. Eine Dokumentation gibt es nicht. Zusätzlich nutzen wir ein haushaltsübliches AC-Strommessgerät.

In diesem USB-Ladegerät-Test überprüfen wir die Gesamtleistung der USB-Netzteile, indem wir unter anderem die Powerbank 737 von Anker, ein Dell Inspiron 7425, ein Chromebook (Ratgeber) mit 40 Watt Ladeleistung und ein Google Pixel 6 Pro (Testbericht) an den Testgeräten verwenden. Kurz: Alle Netzteile haben es geschafft.

Platz 1: Oraimo Anifast HyperGaN 65W

Das Oraimo Anifast HyperGaN 65W ist unser Überraschungssieger im Vergleichstest. Wir hatten den Hersteller vor diesem Test ehrlicherweise nicht auf dem Schirm und wurden direkt von einer hochwertigen Verarbeitung und guter Leistung überzeugt. Das Außengehäuse ist seitlich mit einer schicken, geriffelten Textur versehen, was eine willkommene Abwechslung im sonstigen glänzenden oder matten Einheitsbrei ist. Klar ist aber auch: Ein USB-Ladegerät muss nicht schick sein, sondern funktionieren. Das HyperGaN 65W zeigt, dass beides geht.

An unseren üblichen Testgeräten macht es eine gute Figur und erreicht bei allen seine maximal mögliche Leistung. Vor allem aber ist hier das Laden von drei unterschiedlichen Endgeräten möglich, wobei sich die Leistung dann entsprechend aufteilt. Für die beiden USB-C-Anschlüsse bedeutet das eine maximale Einzelleistung von 65 Watt. Die USB-A-Buchse schafft dann maximal 20 Watt.

Bild: TechStage.de

Bei zwei angeschlossenen Geräten sinkt die jeweilige Ladeleistung bei Typ C auf unter 50 Watt. So sind rechnerisch maximal 45 Watt in Verbindung mit USB-A möglich. Die Nutzung von zweimal USB-C hingegen führt dazu, dass ein Port auf 27 Watt und der zweite Anschluss auf 36 Watt gedrosselt wird. Die Effizienz im Praxistest lag bei 91 Prozent.

Was dieses Ladegerät aber im Test noch viel mehr brillieren lässt, ist das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn der Preis von lediglich 22 Euro (Coupon vor dem Kauf aktivieren) ist richtig attraktiv – mit der guten Verarbeitung haben wir hier einen absoluten No-Brainer und das drittgünstigste Ladegerät im Test.

Platz 2: Toocki 67W GaN USB-C Ladegerät

Mit gerade einmal knapp 10 Euro ist dieses 67-Watt-Ladegerät von Aliexpress unser Preistipp. Der Hersteller Toocki bietet dafür sogar gleich drei Ports, zwei davon sind Typ-C und einer ist Typ-A (USB). An Powerbank und Powerstation lädt es mit ordentlicher Geschwindigkeit. Gleiches gilt für unseren Dell-Laptop, der mit fast 62 Watt lädt. Die Effizienz lag im Test bei 91,83 Prozent.

Bild: TechStage.de

Nutzt man nun mehr als einen Anschluss, bleiben für den ersten USB-C-Anschluss maximal 45 Watt, wohingegen der zweite Anschluss maximal 20 Watt bekommt. Bei USB-C plus USB-A bekommt letzterer sogar nur 18 Watt. Das reicht zwar immer noch für viele Smartphones, wie das iPhone 14, da diese ohnehin kaum schneller laden.

Die Verarbeitung der Übergänge ist nicht vollständig gelungen und so sind Kanten sichtbar und spürbar. Für den geringen Preis von derzeit nur 10 Euro bei Aliexpress können wir das Gerät aber trotz dieser Kleinigkeiten empfehlen.

Platz 3: Qoovi GaN 65W

Mit dem Qoovi GaN 65W haben wir gleich das nächste richtig günstige USB-Mehrfach-Ladegerät im Test. Im Gegensatz zum vorherigen Platz bietet es gleich vier Anschlüsse, darunter je zweimal USB-C und USB-A. Die maximal möglichen 65 Watt bekommt man aber nur über die USB-C-Ports, wobei sich wie üblich bei mehreren angesteckten Geräten die Leistung entsprechend über die Anschlüsse verteilt.

Bei der Verwendung von zwei USB-Anschlüssen – egal ob USB-C oder USB-A – bekommen beide jeweils noch 30 Watt. Bei drei Anschlüssen sind es 30 Watt für einen der Anschlüsse nach USB-Typ-C und für die beiden anderen Ports mit USB-C und USB-A jeweils nur 12 Watt. Für kleineres Zubehör sollte das noch ausreichen, aber selbst günstige Smartphones laden mittlerweile mit 18 Watt oder mehr.

Bild: TechStage.de

Was die Einzelleistung angeht, liefert es unserem Dell Latitude 7425 über 63 Watt – das beste Ergebnis aller USB-Ladegeräte an dem Laptop. Die Effizienz war aber nur hier so gut, im Schnitt lag sie sonst bei 90,01 Prozent.

Insgesamt ist das Qoovi Netzteil sehr attraktiv und das Gesamtpaket wird noch viel besser, wenn man den Preis von nur knapp 14 Euro bei Aliexpress berücksichtigt. Mehr Ausstattung und Leistung zu diesem Preis bekommt man im Test nirgendwo sonst.

Platz 4: Oraimo Anifast HyperGaN 120W

Das Oraimo Anifast HyperGaN mit 120 Watt kann in Wahrheit gar keine 120 Watt ausgeben – zumindest nicht als Einzelleistung. Nur, wenn man mehrere der Stecker nutzt, gibt es in der Gesamtausgangsleistung die vollen 120 Watt ab. Das bedeutet: Zwei USB-C-Ports leisten jeweils 60 Watt und kommen so gemeinsam auf 120 Watt. An einem einzelnen Anschluss mit Stecker-Typ C kommt man maximal auf 100 Watt. Auch das ist angesichts der Kompaktheit beachtlich.

Anschlussseitig gibt es hier ganze drei Ports mit USB-C und einen mit USB-A. An letzterem gibt es maximal 30 Watt, was sogar für viele Smartphones ausreicht – darunter auch das iPhone. Im Test lag die durchschnittliche Effizienz bei 91,93 Prozent. Komisch war, dass es trotz seiner möglichen Einzelausgangsleistung von 100 Watt an unserer 140-Watt-fähigen Powerbank von Anker nur knapp 46 Watt erbrachte. Damit liegt es noch unter dem kleineren Oraimo-Ladegerät.

Bild: TechStage.de

Auffällig war zudem, dass es sich hierbei um das schwerste USB-Ladegerät mit vier Ports im Vergleich handelt. Es ist damit deutlich schwerer als etwa das Baseus-Ladegerät mit gleich vielen Ports. Tatsächlich ist das keine Einbildung, denn wir haben nachgemessen. Das Oraimo-Ladegerät wiegt stolze 359 Gramm, das Netzteil von Baseus hingegen nur 214 Gramm. Im Rucksack ist das gefühlt schon ein deutlicher Unterschied im Alltag.

Für ein 120-Watt-Netzteil ist der Preis allerdings richtig gut. Schlanke 38 Euro (Coupon für 20 Prozent Rabatt anklicken!) machen dieses USB-Ladegerät richtig attraktiv, gerade im Vergleich zur Konkurrenz von Baseus und Ugreen, die beide über 40 Euro liegen. Von uns gibt es eine Empfehlung, wenn auch die Auffälligkeit mit der geringen Ladeleistung an der Powerbank ein Stirnrunzeln hinterlässt.

Platz 5: Ugreen Nexode 65W

Auf dem fünften Platz landet das kompakte Ugreen Nexode 65W. Im Gegensatz zu Oraimo ist uns dieser Hersteller bereits seit vielen Jahren bekannt im Zubehörbereich. Produkte wie USB-Docks und allerlei Kabel überzeugten stets mit ihrer hervorragenden Verarbeitung zu sehr fairen Preisen. In diesem Punkt bilden auch die Nexode-Ladegeräte keine Ausnahme. Explizit zu nennen ist die nahtlose Verarbeitung und das schicke Äußere – für ein USB-Ladegerät um 30 Euro bemerkenswert.

Die Ausstattung ist im Gegensatz zum derzeitigen Preis ordentlich. Durch die insgesamt drei Ports, also zweimal USB-C und einmal USB-A, ist man auch unterwegs für verschiedenste Geräte gut aufgestellt. Die namensgebenden 65 Watt gibt es dabei nur an den USB-C-Anschlüssen.

Bild: TechStage.de

Der USB-A-Port liefert immerhin 22,5 Watt, was sogar für einige Smartphones reicht. Im Test stellen wir fest, dass die Anschlüsse nach Chronologie priorisiert werden – was zuerst steckt, bekommt mehr Leistung. Auch hier brechen Ladevorgänge kurz ab, wenn man ein zusätzliches Gerät ansteckt. Der zweite USB-C-Port lieferte zudem nur 7 Watt, als wir drei Geräte parallel angesteckt hatten. Er scheint also im Zweifel weniger Leistung als der erste UBS-C-Anschluss zu bekommen. Die Effizienz des Ladegeräts beträgt 91,58 Prozent.

In der Einzelleistung weiß es zu überzeugen. Am Dell Inspiron 7425 leistet es knapp 62 Watt, womit die maximale Leistung gut ausgereizt ist. Insgesamt ein einwandfreies Ergebnis. Aktuell ist der Preis mit rund 38 Euro aber nicht so niedrig, wie er es schon mal gewesen ist. Erst kürzlich war das Ladegerät für 30 Euro erhältlich. Jetzt ist es im Vergleich zu Qoovi und Oraimo nicht mehr ganz so attraktiv. In jedem Fall steckt es aber das gleich ausgestattete, aber teurere Anker 735 GaN Prime 65W in die Tasche. Insgesamt ein gutes Ladegerät, das aktuell preislich nicht ganz mithalten kann.

Platz 6: Baseus GaN2 Pro Quick Charger 100W

Das Baseus GaN2 Pro Quick Charger 100W bietet tatsächlich die namensgebenden 100 Watt. Unser Dell-Gerät lädt mit guten 61 Watt, womit das maximal mögliche nahezu ausgereizt ist. Die Effizienz liegt entsprechend bei sehr ordentlichen 92,64 Prozent. Lediglich die Anker Powerbank 737, die theoretisch mit 140 Watt laden könnte, nutzte „nur“ 75,5 Watt. Das ist noch ein ganzes Stück von den möglichen 100 Watt entfernt, auch wenn die erreichte Leistung auf einem generell hohen Level liegt.

Bild: TechStage.de

Für das Laden mehrerer Geräte gibt es hier zwei USB-C- und zwei USB-A-Ports, insgesamt ist also Platz für vier USB-Geräte. Sind bei einem angesteckten Endgerät noch die maximalen 100 Watt in der Theorie möglich, sind es bei zweimal USB-C schon nur noch 65 Watt plus 30 Watt. Die beiden USB-A-Ports kommen einzeln auf bis zu 60 Watt, zusammen auf 60 Watt und 30 Watt. Bei diesem Ladegerät ist anzumerken, dass Baseus die möglichen Ladeleistungen konkret in sämtlichen möglichen Konfigurationen auf das Gehäuse gedruckt hat. Im Unterschied zu anderen USB-Ladegeräten ist aber nicht nur die maximale Gesamtleistung für jeden Fall angeschrieben, sondern für jeden einzelnen Anschluss. Das heißt beispielsweise: USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 = 60 Watt + 20 Watt + 15 Watt.

Der Preis von 48 Euro (für den Preis Coupon aktivieren) ist vergleichsweise recht hoch und in der Vergangenheit gab es das Ladegerät schon für unter 40 Euro. Dann können wir zu blindem Zugreifen raten. Zum Teil hilft hier auch der Blick auf Aliexpress, die das Ladegerät ebenfalls führen und immer wieder für um die 20 Euro anbieten – allerdings ohne direkten deutschen Support.

Platz 7: Ugreen Nexode 100W

Den siebten Platz sichert sich wieder ein Netzteil aus dem Hause Ugreen, diesmal aber der Wandlader mit 100 Watt an maximaler Leistung. Die schickt das Nexode 100W über zwei der drei USB-C-Anschlüsse. Dazu gibt es einen mit maximal 22,5 Watt deutlich langsameren USB-A-Port. Der dritte USB-C-Anschluss kommt ebenfalls nur auf 22,5 Watt. Die Leistung wird bei Anschluss mehrerer Geräte entsprechend aufgeteilt und jeder Anschluss ist damit begrenzt, sodass die Gesamtlast 100 Watt nicht überschreitet. Dabei sind USB-C1 und USB-C2 priorisiert und erhalten immer mehr Leistung. USB-A und USB-C3 sinken dann auf 18 Watt oder darunter. Wichtig: Geräte, die die meiste Leistung benötigen, sollte man in USB-C1 einstecken.

Bild: TechStage.de

Im Test der Maximalleistung bot das Nexode 100W an der Anker Powerbank 737 sein gesamtes Können auf. Mit über 92 Watt sprintete es der Konkurrenz davon und erreicht Effizienzwerte von 91,15 Prozent. Auch am Dell Inspiron schaffte es mehr als 62 Watt, womit technisch die maximale Ladeleistung ausgereizt ist, die der Laptop aufnehmen kann.

Auch auf Seiten der Verarbeitung können wir, wie beim kleinen Bruder Ugreen Nexode 65W, nicht klagen. Das schicke Außengehäuse, das für 100-Watt-Ladegerät noch recht kompakt ist, gefällt. Der Preis ist mit 53 Euro (vor dem Kauf Coupon aktivieren) aber kein Schnäppchen. Sogar das 100-Watt-Netzteil von Baseus ist hier günstiger und liefert statt eines dritten USB-C-Anschluss einen zweiten USB-A-Port. Insgesamt ein hervorragendes USB-Ladegerät, das es mit einem etwas niedrigeren Preis auch noch etwas weiter nach oben schaffen kann.

Platz 8: Anker 735 GaN Prime 65W

Das Anker 735 GaN Prime 65W bietet insgesamt drei Ports, davon zwei mit USB-C-Stecker, sowie einen mit USB-A. Die maximale Leistung gibt es auch hier nur am USB-C. Der USB-A-Anschluss schafft maximal 22,5 Watt. USB-C1 und USB-A erreichen zusammen höchstens 65 Watt (entsprechend aufgeteilt), USB-C2 und USB-A aber nur etwa 24 Watt. Bei zwei Geräten ist es also auch hier entscheidend, welche Anschlüsse man in Kombination verwendet.

Bild: TechStage.de

Konkret würden wir im Vergleich eher zum Ugreen Nexode 65W oder dem Oraimo Anifast HyperGaN 65W raten – ausstattungstechnisch gewissermaßen identisch, aber im Fall von Oraimo ganze 20 Euro günstiger. Das Anker 735 GaN Prime 65W ist aber dennoch ein empfehlenswertes USB-Ladegerät, dessen technische Daten und Testergebnisse überzeugen. Für einen höheren Platz müsste sich aber das Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich bessern – der Preis ist mit 42 Euro schlicht zu hoch, da günstigere Ladegeräte eine ähnliche Leistung und Ausstattung bieten.

Platz 9: Belkin Boostcharge Pro 4-Port 108W

Beim Belkin Boostcharge Pro 4-Port 108W mit vier Anschlüssen bezieht sich die Angabe im Namen mit 108 Watt nur auf die Gesamtleistung. Maximal können angeschlossene Geräte an einem der beiden USB-C-Ports mit 96 Watt laden – auch hier gilt es also USB-C1 für leistungshungrige Geräte zu nutzen. Bei vier angeschlossenen Geräten sinkt die Leistung aber auf 65 Watt. Per USB-A sind maximal nur jeweils 12 Watt möglich. Der zweite USB-C-Port kommt immerhin auf 30 Watt.

Bild: TechStage.de

An USB-C1 bezieht die Anker Powerbank 737 satte 90,1 Watt. Die Effizienz ist mit 91,38 Prozent gut, wobei wir in diesem Vergleich ohnehin nur von Abweichungen unter 4 Prozent reden. Etwas störend ist das hochfrequente Pfeifen, das bei Abruf höherer Leistung deutlich wahrnehmbar ist.

Mit 70 Euro ist es normalerweise das zweitteuerste USB-Ladegerät im Vergleich und bietet eine adäquate Leistung, aber zu einem hohen Preis. Aktuell kann man das Ladegerät mit vier Ports für nur 45 Euro bei Galaxus erwerben, hier lohnt es sich, schnell zuzugreifen!

Platz 10: Ugreen GaN 200W Tischladegerät

Ein ganz eigenes Kaliber ist das Tischladegerät Ugreen GaN 200W. Der GaN-Desktop-Charger aus Ugreen’s Nexode-Reihe bietet 200 Watt. Wichtig aber ist: Das bezieht sich wieder mal auf die Gesamtleistung, nicht aber die Einzelleistung. Tatsächlich kann man also mit zwei USB-Geräten parallel jeweils 100 Watt beziehen. Das gelingt aber nur mit den ersten beiden USB-C-Anschlüssen. Die unteren beiden USB-Typ-C-Steckplätze sind nur maximal zu 65 Watt fähig – was immer noch gut ist. Ansonsten gibt es noch zwei USB-A-Ports, die jeweils nur 10 Watt leisten. Für mehr als Zubehör reicht eine so geringe Leistung nicht aus.

Bild: TechStage.de

Im Test bewies der Desktop Charger seine Leistungswerte eindrucksvoll, wir konnten die vollen 200 Watt beziehen. Achtung: Einer der USB-C-Ports mit 100 Watt wird heruntergeschaltet auf 65 Watt, sobald man ein viertes Gerät ansteckt – egal, wie gering dessen Leistungsbezug ist. Zudem fällt auch hier bei Anschluss eines zusätzlichen Geräts die Ladeleistung kurz auf wenige Watt ab. Nach einigen Sekunden pendeln sich die Werte dann wieder neu ein. Die geleistete Effizienz lag im Test bei hervorragenden 92,55 Prozent.

Der Preis von 136 Euro bei Amazon sprengt aber alle Erwartungen, weshalb wir trotz guter Werte kaum jemandem zum Kauf raten können. Zwei Ports mehr und eine Verdopplung der Maximalleistung lässt sich Ugreen mit fast 100 Euro Aufpreis kostspielig bezahlen. Nur wer unbedingt so viele Anschlüsse, ein Kabel statt einem Wandlader und die 200 Watt benötigt, kann hier zugreifen. Insgesamt eine sehr spezielle Angelegenheit, aber kein schlechtes Ladegerät.

Weitere Ladegeräte

Eine mögliche Alternative ist das Belkin Boost Charge 65W, das zwei USB-C-Anschlüsse mit insgesamt 65 Watt bietet. Die Größe des Geräts ist angenehm, die Verarbeitung solide. Belkin wirbt explizit mit PPS-Unterstützung, was sich zumindest bei unseren Testgeräten nicht ausgezahlt hat. Im Test war die Ladeleistung nicht an allen Geräten hoch und teilweise ein hochfrequentes Pfeifen zu hören, das im Hintergrund je nach Gehör leider wahrnehmbar ist. Der Preis ist mit 32 Euro mittlerweile recht gut, trotzdem bekommt man am Toocki 67W GaN USB-C Ladegerät für 20 Euro weniger einen Port mehr. Und auch das Oraimo Anifast HyperGaN 65W bietet mehr für 22 Euro.

Bild: TechStage.de

Eine weitere Alternative kann der Hama Charger 42W. Hier handelt es sich um das einzige USB-Ladegerät in, welches noch nicht auf die mittlerweile Standard gewordene GaN-Technik setzt. Dadurch ist es gemessen an Leistung und Ausstattung recht klobig und liefert nur 42 Watt, wobei es am USB-C-Anschluss maximal 30 Watt gibt und am USB-A-Port maximal 12 Watt. Verhältnismäßig wenig, aber für Zubehör, wie Kopfhörer vollkommen ausreichend. Und auch das iPhone 14 Pro Max lädt maximal mit 30 Watt. Mit 23 Euro ist der Preis auch nicht zu hoch, solange das 65-Watt-Ladegerät von Oraimo so günstig ist, würden wir es immer vorziehen.

Fazit

Strom über USB ist fantastisch. Ein USB-Ladegerät mit Platz für mehrere Geräte ist eine große Erleichterung für unterwegs. Damit reicht etwa die einzelne Steckdose in der Bahn dank USB-A und USB-C auch für mehrere Geräte, wie Laptop, Android-Smartphone oder iPhone und sonstiges Zubehör. Statt also mehrere Netzteile einzupacken, reicht eines der hier vorgestellten Geräte, vielleicht noch mit ein paar alternativen USB-Kabeln. Durch USB-PD gibt es hier einen geräteübergreifenden Ladestandard.