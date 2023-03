Die besten Floodlight Cams: Überwachungskameras mit hellen LED-Strahlern im Test

Mit sogenannten Floodlight-Cams (Flutlichtkameras) oder Überwachungskameras mit Scheinwerfer, wie diese Modelle auch bezeichnet werden, kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens sorgen sie dank leuchtstarken LEDs für genügend Helligkeit in der Hofeinfahrt oder einer anderen großen Fläche und zweitens überwachen sie dank integrierter Kameras diese Bereiche und sorgen damit für mehr Sicherheit.

Drei Kriterien spielen bei der Auswahl einer Flutlichtkamera eine besondere Rolle: die Leuchtstärke, das Sichtfeld der Kameraoptik und natürlich die Auflösung. Ersteres ist für die Helligkeit ausschlaggebend, während die Größe des Sichtfelds und die Höhe der Auflösung für die Identifizierung von Eindringlingen entscheidend sind.

Das Sichtfeld der Optik entscheidet, wie groß der Bereich ist, der von der Kamera überwacht werden kann. Modelle mit einem schwenk- und neigbaren Objektiv, sogenannte Pan-Tilt- und Zoom-Überwachungskameras (PTZ, Bestenliste) können dabei einen Bereich von bis zu 360 Grad abdecken. Sie sorgen also für eine – allerdings zeitversetzte – Rundumsicht und überwachen dabei einen größeren Bereich als Varianten mit einem starren Objektiv, die „nur“ ein Sichtfeld von bis zu 140 Grad bieten.

Relativ neu sind Überwachungskameras mit zwei Objektiven wie die Annke-Modelle NCD800 (Testbericht) und FCD600 (Testbericht) sowie die Reolink Duo 2 (Testbericht), die Einzelbilder der beiden Objektive zusammensetzen und damit ein horizontales Sichtfeld von 180° bieten. Letztere ist die Basis für die Reolink Duo Floodlight PoE, die es auch als WLAN-Ausführung gibt.

Natürlich spielt auch die Auflösung der Kamera eine Rolle. Sie entscheidet darüber, wie gut Objekte erkannt werden können. Je höher die Auflösung, desto besser lassen sich mithilfe der Überwachungskameras auch Details wie Nummernschilder oder Gesichter identifizieren (siehe auch Bestenliste 4K-Überwachungskameras).

Last but not least bieten Überwachungskamera mit integriertem Flutlicht eine farbige Nachtsicht. Dadurch lassen sich Details wie die Farbe der Bekleidung auch nachts gut erkennen. Aufgrund ihrer Leuchtstärke und des damit verbundenen hohen Energiebedarfs benötigen die meisten Flutlichtkameras einen festen Stromanschluss.

Bild: TechStage.de

Platz 1: Reolink Duo Floodlight PoE/WiFi

Unser Neuling in der Bestenliste ist zugleich der neue Tabellenführer: Platz 1 geht an die Reolink Duo Floodlight (Testbericht), die es als PoE- und als WiFi-Variante gibt. Sie bietet von allen Varianten in dieser Bestenliste mit 4608 × 1728 Pixel die höchste Auflösung. Die 8-Megapixel-Kamera mit Dual-Objektiv überzeugt außerdem mit dem größten Sichtfeld: Satte 180° schafft sonst keine. Klassische Flutlichtkameras kommen „nur“ auf 140°. PTZ-Varianten, die ihr Objektiv schwenken und neigen können, bieten mit 360° zwar einen noch größeren Erfassungsbereich. Diesen erreichen sie aber nur zeitlich versetzt, sodass womöglich ein Eindringen in den überwachten Bereich von der Kamera nicht erfasst wird, sodass der Einsatz eines Modells mit 180° Sichtfeld in der Praxis Vorteile bieten kann.

Positiv ist auch, dass sie sich dank Onvif-Kompatibilität nicht nur relativ einfach in Smart-Home-Zentralen für Automatisierungen einbinden, sondern auch mit Dritthersteller-Lösungen wie Synology Surveillance Station steuern lässt. Das ist hauptsächlich in größeren Installationen mit mehreren Überwachungskameras von großem Wert, da sich dadurch die Überwachungskameras einheitlich verwalten und Videos zentral abspeichern lassen. Fehlalarme treten in der Praxis schon aufgrund der smarten KI, die zwischen Menschen, Fahrzeugen und Haustieren unterscheidet, kaum auf. Und wenn, dann können Anwender die zahlreichen Einstellmöglichkeiten zu Hilfe nehmen, um sie praktisch gänzlich zu eliminieren.

Abgerundet werden die hervorragenden Leistungen der Hardware durch eine einfache Bedienung der Software, wobei man beim Wechsel von App zu Desktop-Client oder Browser eine einheitliche Bedienoberfläche vorfindet und sich nicht umgewöhnen muss. Wie bei allen PoE-Überwachungskameras muss man allerdings die Herausforderungen bei der Verkabelung meistern. Und in puncto Leuchtstärke kann die Reolink mit der Konkurrenz nicht ganz mithalten.

Die Reolink Duo Floodlight PoE kostet regulär 210 Euro. Aktuell ist sie bei Amazon mit einem Rabatt für 162 Euro erhältlich. Das WLAN-Modell Reolink Duo Floodlight WiFi kostet regulär 220 Euro und aktuell für 170 Euro verfügbar. Mehr Informationen über den neuen Spitzenreiter bietet unser Testbericht.

Bild: TechStage.de

Platz 2: Eufy Floodlight Cam 2 Pro

Die Floodlight Cam 2 Pro (Testbericht) ist Eufys Spitzenprodukt für den Outdoorbereich. Sie verfügt über ein schwenk- und neigbares Objektiv und deckt damit 360 Grad horizontal und 130 Grad vertikal ab. Die Überwachung wird dabei von einer automatischen Cruise Control unterstützt, mit der die Kamera nach Anwendervorgaben den Überwachungsbereich zu bestimmten Zeiten abscannt. Die KI kann zwischen Personen und anderen Bewegungen differenzieren, was in der Praxis so gut wie keine Fehlalarme auslöst. Zudem kann sie Motive erfassen und diese bei Bewegung verfolgen.

Dank 2K-Auflösung (2304 × 1296 Pixel) sind aufgenommene Videos sehr detailreich. Mit aktiver Beleuchtung nimmt sie auch nachts Videos in Farbe auf. Diese speichert sie bei voller Auflösung im HEVC-Format (H.265).

Helligkeit und Farbtemperatur können Anwender regulieren und das nicht nur manuell, sondern auch automatisch, je nach Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und persönlichem Zeitplan.

Im Test überzeugt die Eufy Floodlight Cam 2 Pro nahezu in jedem Bereich. Neben einer farbigen Nachtsicht bietet sie eine konfigurierbare automatische Rundumsicht inklusive Bewegungsverfolgung. Damit erfasst die Cam 2 Pro zuverlässig jedes Objekt, das sich im Erfassungsbereich von bis zu 12 Metern befindet und lässt es nicht mehr aus den „Augen“. Die laute Sirene dürfte ungebetene Gäste zuverlässig abschrecken. Auch dass man die Beleuchtung in Sachen Helligkeit und Farbtemperatur anpassen und die Aktivierung automatisieren kann, stehen auf der Habenseite. Die stabile WLAN-Verbindung und die schnelle Aktivierung des Livestreams sind weitere Pluspunkte.

Mit einem aktuellen Preis von etwa 229 Euro, regulär wird die Eufy Floodlight Cam 2 Pro für 299 Euro angeboten, zählt sie aber auch zu den teuersten Modellen dieser Bestenliste.

Platz 3: Arlo Pro 3 Floodlight

Die Arlo Pro 3 Floodlight (Testbericht) ist die erste und bislang einzige Überwachungskamera, die Akkubetrieb und Flutlicht kombiniert. Der LED-Scheinwerfer kommt laut Hersteller auf 3000 Lumen. Zum Vergleich: Eine handelsübliche LED-Birne leistet 600 bis 800 Lumen, ein kleiner Bauscheinwerfer 8000 bis 9000 Lumen. Das Licht der Pro 3 reicht aus, um einen kleinen Garten voll auszuleuchten. Daneben verfügt die Cam über Funktionen wie Personenerkennung und Aktivitätszonen. Sie unterstützt HDR für eine bessere Bilddarstellung bei Gegenlicht und das Bild lässt sich um 180 Grad drehen, sodass man die Kamera auch umgekehrt montieren kann. Die Personenerkennung hat in unserem Test zuverlässig funktioniert. Kein Mensch konnte an der Kamera unbemerkt vorbeischleichen.

Die Pro 3 Floodlight filmt mit 2560 × 1440 Pixel. Damit gelingen ihr scharfe und kontrastreiche Bilder bei Tag und Nacht. Zudem filmt die Pro 3 wahlweise mit einem Blickwinkel von 160, 125 oder 110 Grad. Wer beispielsweise nur einen schmalen Garten hat und nicht die angrenzenden Grundstücke filmen will / darf, kann den Winkel reduzieren.

Wer sich ein Arlo-Produkt kauft, der ist auf einen kostenpflichtigen, virtuellen Speicher des Herstellers angewiesen. In der kostenlosen Version gibt es nur Livestream und Benachrichtigung, wenn etwas passiert. Wer Speicherplatz für Videos benötigt, zahlt mindestens knapp 3 Euro im Monat für eine Kamera. Dann gibt es 30 Tage Cloud-Speicher sowie die weiteren Funktionen wie Personen- und Paketerkennung oder „Freunde anrufen“.

Die Arlo Pro 3 Floodlight ist ein tolles, aber auch dauerhaft teures Produkt. Das Licht ist hell, die Videoaufnahmen knackig scharf und die Erkennung von Personen & Co. zuverlässig. Für die Kamera legt der Nutzer aktuell etwa 170 Euro auf den Tisch, ein Ladekabel oder Akku kostet zwischen 25 und 40 Euro zusätzlich. Und dann kommt noch das Cloud-Abo dazu, was mit mindestens 3 Euro monatlich zu Buche schlägt. Mehr Informationen zur Arlo Pro 3 Floodlight enthält unser Testbericht.

Bild: TechStage.de

Platz 4: Eufy Floodlight Cam 2

Die Floodlight Cam (Testbericht) mit Full-HD-Auflösung ist Eufys Einstiegsmodell seiner Überwachungskameras mit starken Scheinwerfern – den sogenannten Flutlichtkameras. Inzwischen ist aber nur noch das nahezu baugleiche Nachfolgemodell Eufy Floodlight Cam 2 verfügbar, die aber mit 2304 × 1296 Pixel etwas höher auflöst. Anders als das Spitzenmodell Floodlight Cam 2 Pro (Testbericht), das über ein schwenk- und neigbares Objektiv verfügt, ist die Linse beim Einstiegsmodell fest ausgerichtet. Zudem erleuchtet sie die Nacht nur mit 2500 Lumen starken LEDs, während die Floodlight Cam 2 Pro mit einer 3000 Lumen starker Leuchtkraft aufwarten kann.

In Sachen Auflösung muss sich das Einstiegsmodell mit Full-HD begnügen, während die Floodlight Cam 2 Pro Videos mit bis zu 2K (2304 × 1296 Pixel) auflöst. Videoaufnahmen speichert die Floodlight Cam auf dem im Gerät integrierten 4 GByte großen Speicher. Hierfür verwendet sie wie ihre große Schwester das platzsparende HEVC-Format (H.265).

Ist der Speicher voll, werden die ältesten Videos überschrieben. Zuvor erhält der Benutzer darüber eine Mitteilung. Eine NAS als Speichermedium unterstützt die Kamera genauso wenig wie die hauseigene Homebase, die etwa zusammen mit der Video Doorbell Dual (Testbericht) oder Eufy Cam 2 (Testbericht) ausgeliefert wird. Dafür können Anwender als Alternative zur lokalen Speicherung auf das Cloud-Angebot von Eufy zurückgreifen. Der Basis-Tarif für 2,99 Dollar umfasst ein Gerät und speichert Videos bis zu 30 Tage. Mit dem 9,99 Dollar teuren Plus-Abo steht der Cloud-Speicher für bis zu zehn Geräte parat.

Aufgrund ihrer Leuchtstärke und des damit verbundenen hohen Energiebedarfs verzichtet Eufy auf einen Akku. Stattdessen erfordert die Eufy Floodlight Cam einen festen Stromanschluss. Verbindung zum Netzwerk nimmt sie über ein 2,4-GHz-WLAN auf. Zudem bietet sie eine Gegensprechfunktion und eine mit 100 dB sehr laute Sirene, die bei Bedarf automatisch Alarm schlägt.

Im Test liefert die Eufy Floodlight Cam eine überzeugende Vorstellung. Bewegungen erkennt sie zuverlässig und dank der Unterscheidung zwischen Menschen und anderen Objekten sind Fehlalarme praktisch ausgeschlossen. Jedenfalls haben wir keine registriert. Pushnachrichten über festgestellte Bewegungen erreichen unverzüglich den Adressaten. Die laute Sirene dürfte viele ungebetene Gäste zuverlässig abschrecken. Auch dass man die Beleuchtung in Sachen Helligkeit für verschiedene Situationen anpassen und die Aktivierung automatisieren kann, stehen auf der Habenseite. Die stabile WLAN-Verbindung und die schnelle Aktivierung des Livestreams sind weitere Pluspunkte. Mehr Informationen über das Modell bietet unser Testbericht zur Eufy Floodlight Cam.

Wie bei anderen Eufy-Kameras bietet auch die Floodlight Cam eine gute Videoqualität. Die Aufnahmen sind detailreich und überzeugen durch eine ausgewogene Farbdarstellung. Und mit zugeschalteter Beleuchtung nimmt sie auch nachts Videos in Farbe auf, wobei das 140° Grad große Sichtfeld gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Mit voller Leuchtstärke erhellt die Eufy Floodlight Cam einen großen Bereich wie eine Hofeinfahrt. Die Leuchtstärke ist anpassbar, sodass sich die Kamera auch für eine gedimmte Beleuchtung, etwa bei einem Grillabend, nutzen lässt. Hierfür wären RGB-LEDs natürlich besser geeignet.

Die Eufy Floodlight Cam mit Full-HD-Auflösung hinterlässt optisch und haptisch einen ausgezeichneten Eindruck. Allerdings ist sie derzeit ausverkauft. Dafür gibt es das nahezu baugleiche Modell Floodlight Cam 2, die aber mit 2K höher auflöst und nur 119 Euro kostet.

Bild: TechStage.de

Platz 5: Google Nest Floodlight

Die Google Nest Floodlight (Testbericht) bietet mit zwei LED-Strahlern eine maximale Helligkeit von 2400 Lumen. Das starre Objektiv bietet ein diagonales Sichtfeld von 130 Grad und zeichnet Videos mit maximal Full-HD und 30 fps auf. Die Verbindung ins Netz erfolgt über ein 2,4-GHz-WLAN.

Die Google Nest Floodlight benötigt zum Betrieb eine feste Stromversorgung. Eine Halterung wird über einer vorhandenen 230-Volt-Leitung, beispielsweise von einer vorhandenen Leuchte mit Bewegungsmelder, verschraubt. Passendes Montagematerial liegt bei; erfreulicherweise in hoher Qualität. Darauf wird die Basis-Station eingeklinkt, die vor allem aus PIR-Bewegungsmelder und die beiden LED-Strahlern besteht. Richtung und Neigung der Leuchten sind über ein Kugelgelenk einstellbar.

Die eigentliche Überwachungskamera hält magnetisch. Das klingt zunächst etwas sonderbar, und ja: Man sollte die Nest Floodlight besser an einem Ort montieren, an dem nicht jeder im Vorbeigehen die Kamera-Einheit einfach mitnehmen kann. Die elektrische Verbindung zwischen Basis und Kamera erfolgt über ein Kabel, das ebenfalls magnetisch hält und zusätzlich mit einer Schraube fixiert wird. Vorteil der Magnet-Lösung ist die flexible Einstellbarkeit von Neigung und Richtung der Kamera-Linse.

Aufgenommene Videos speichert die Kamera in der Cloud. Anders als bei Mitbewerbern zeichnet sie Videos nicht bei einer erkannten Bewegung auf, sondern dauernd. Das hat Vor- und Nachteile. Kommt es vorwiegend auf eine möglichst lückenlose Aufzeichnung an, ist Nest klar vorn; denn nicht immer erkennt die Technik zuverlässig, wenn die Aufnahme laufen sollte – und wenig ist ärgerlicher als ein fehlender Clip im Fall der Fälle.

Dafür belegt der Upstream der Nest-Kameras bei Full-HD eben ununterbrochen die Internetverbindung. Bei ausreichend schnellem DSL merkt man davon nichts; testweise lassen wir vier Nest-Kameras zeitgleich mit Full-HD-Auflösung streamen. Je nach Modell und Qualitätseinstellung fallen dabei zwischen 800 kBit/s und 4 MBit/s an. Das fällt in der Praxis nicht ins Gewicht. Wer möchte oder muss, kann aber auch die Nest-Kameras nur ereignisbasiert aufzeichnen lassen.

Die Nest Floodlight ist mit einem Anschaffungspreis von aktuell 255 Euro nicht gerade günstig. Dazu kommen noch Cloud-Kosten in Höhe von 5 bis 10 Euro im Monat – kein Schnäppchen. Dafür stimmen Qualität von Hardware, Beleuchtung und Bild. Es gibt eine Bildauswertung auf allerhöchstem Niveau.

Bild: TechStage.de

Platz 6: Ring Floodlight Cam Wired Plus

Die Ring Floodlight Cam Wired Plus (Testbericht) bietet ein fest ausgerichtetes Objektiv mit einem 140 Grad großen Sichtfeld. Zwei LED-Flutlichter sorgen zusammen für eine Leuchtkraft von 2000 Lumen mit einstellbarer Helligkeit. Verbindung ins Netz nimmt sie über ein 2,4-GHz-WLAN auf und Videos zeichnet sie in Full-HD mit maximal 30 fps auf. Eine lokale Speicherung der Videos ist standardmäßig nicht vorgesehen. Stattdessen müssen Anwender dafür wie auch für die Bewegungserkennung ein kostenpflichtiges Abo buchen.

In der Praxis hat die Floodlight Cam Wired Plus zuverlässig funktioniert: Weder gab es Probleme mit der WLAN-Verbindung, noch mit dem Gerät als solchem. Es war jederzeit über die App oder auch per Browser nach Anmeldung über ring.com/users/sign_in steuerbar und hat auf Nutzereingaben zügig reagiert. Die App wirkt insgesamt aufgeräumt, in Teilbereichen allerdings etwas überladen. Das Dashboard bietet grundsätzlich eine gute Übersicht, aber die insgesamt 11 Kachel für weitere Bedienmöglichkeiten sind im Alltag etwas viel. Weniger wäre hier mehr.

Im Webshop von Ring kostet die Floodlight Cam Wired Plus, die in Weiß und in Schwarz verfügbar ist, 200 Euro. Bei Händlern ist sie allerdings schon für knapp 160 Euro erhältlich. Zu diesem Betrag müssen Interessierte allerdings noch Kosten für das Cloud-Abo einkalkulieren. Pro Monat fallend dabei 4 Euro an. Wer das Abo für ein Jahr bucht, zahlt 40 Euro. Dadurch sinkt sich der monatliche Beitrag auf 3,33 Euro. Allerdings gilt das Abo nur für ein Ring-Gerät. Sind mehrere im Einsatz, lohnt das Plus-Abo, das monatlich 10 Euro kostet. Pro Jahr zahlt man 100 Euro, was einem Monatspreis von 8,33 Euro entspricht. Mit dem Plus-Abo können Kunden außerdem Ring-Alarm-Anlagen inklusive Mobilfunk-Reserve, falls das WLAN ausfällt, in Kombination mit den Überwachungskameras nutzen. Ohne Abo gibt es keine Personenerfassung und keine Speicherung von Videos.

Technische Daten und Preise

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten technischen Daten der Floodlight Cams in dieser Bestenliste. Darunter sind die Produkte inklusive Preise gelistet.

Modell Reolink Duo Floodlight PoE/WiFi Eufy Floodlight Cam 2 Pro Arlo Pro 3 Floodlight Eufy Floodlight Cam 2 Google Nest Floodlight Floodlight Cam Wired Plus Sichtfeld 180° 130° 130° 130° 130° 140° Schwenk-/neigbar nein ja nein nein nein nein Auflösung (MP) 4608 x 1728 (8 MP) 2304 × 1296 (3 MP) 2560 x 1440 (3,7 MP) 2304 × 1296 (3 MP) 1920 x 1080 (2MP) 1920 x 1080 (2MP) Bildrate 20 fps 15 fps 25 fps 15 fps 30 fps 30 fps Stromanschluss PoE, Netzteil (WiFi) Netzanschluss Netzanschluss Netzanschluss Netzanschluss Netzanschluss Leuchtstärke 2000 Lumen 3000 Lumen 3000 Lumen 2500 Lumen 2400 Lumen 2000 Lumen Onvif ja nein nein nein nein nein

Alternativen: Klassische Außenleuchten mit Überwachungskamera

Mit Überwachungskameras getarnt als Außenleuchten gibt es eine weitere Kategorie von Kameras mit integrierter Beleuchtung. Einige davon sind bereits seit Jahren auf dem Markt, etwa Abus PPIC36520 (Testbericht), Blaupunkt Wifi Lampcam (Testbericht), Bosch Eyes (Testbericht) und Netatmo Presence (Testbericht). Die Leuchtkraft dieser Varianten liegt zwischen 325 Lumen (Bosch Eyes) und 1500 Lumen (Netatmo Presence) und damit deutlich niedriger als bei den in unserer Bestenliste aufgeführten Floodlight-Modellen, bei denen die große Leuchtkraft ein wesentliches Feature ist.

Die in der klassischen Form gehaltenen Außenleuchten sind daher auch eher als normale Lampen für Terrasse und Garten gedacht, also eher etwas für Leute, die das Design einer klassischen Lampe mit einer Überwachungskamera kombinieren möchten. Relativ neu ist die Ezviz LC3 (Testbericht), die eine Auflösung von 2K und ein großes Sichtfeld mit 140° horizontal, 157° diagonal und 75° vertikal bietet. Ihre Leuchtkraft mit 700 Lumen reicht aus, um etwa kleinere Terrassen mit bis zu 30 qm zu beleuchten.

Taufrisch ist die Eufy S100 Wired Wall Light Cam, die 1200 Lumen helle LEDs und eine Auflösung von 2048 × 1536 Pixel bietet. Als erste Außenleuchte mit Überwachungskamera strahlt aus den LEDs sogar farbiges Licht. Mit 170 Euro muss dafür aber auch etwas tiefer in die Tasche greifen.

Fazit

Flutlichtkameras oder Floodlight Cams kombinieren LEDs mit einer starken Leuchtkraft und einer Überwachungskamera. Sie richten sich an Anwender, die eine große Fläche wie eine Hofeinfahrt beleuchten und gleichzeitig überwachen möchten.

Das günstigste Modell in dieser Bestenliste ist die Eufy Floodlight Cam 2 für 120 Euro. Folgekosten fallen nicht an, da das Gerät Videos lokal abspeichert. Und wer eine Überwachungskamera benötigt, die nicht nur eine große Fläche ausleuchten soll, sondern auch überwachen kann, ist mit unserer Erstplatzierten, der Reolink Duo Floodlight PoE mit 4K-Auflösung und 180°-Sichtfeld bestens bedient. Sie ist auch als WiFi-Version erhältlich und lässt sich komplett lokal steuern. Dank Onvif-Kompatibilität können Anwender sie auch mit Dritthersteller-Lösungen wie Synology Surveillance Station (Ratgeber) verwalten.

Die Eufy Floodlight Cam 2 Pro bietet zwar nur 2K-Auflösung, verfügt aber über ein schwenk- und neigbares Objektiv und überwacht dank automatischer Cruise Control einen Bereich von 360°. Allerdings ist das Modell mit regulär 299 Euro nicht gerade günstig. Aktuell ist die Eufy allerdings für 229 Euro im Angebot.

Überwachungskameras mit zusätzlichen LEDs können bei Bewegungserkennung oder dauerhaft Licht hinzuschalten. Das verbessert die Videoqualität und erleichtert die Identifizierung ungebetener Gäste. Mehr Informationen zu diesen Kameras bietet unser Ratgeber Überwachungskameras: Außenleuchten mit Kamera, Spotlight- und Floodlight-Cams ab 90 Euro.