Eine Smartwatch ist nicht mehr zwingend eine Uhr, auf der man zusätzliche Apps installieren kann. Vielmehr geht es um Uhren, die neben der Zeitanzeige noch mehr können und sich mit einem Smartphone abgleichen. In den letzten Jahren ging der Trend vor allem in den Bereich digitale Gesundheit. Keine smarte Uhr kommt mehr ohne Pulsmessung oder die Überwachung des Schlafes, modernere Geräte messen zudem das EKG und können sogar bei Unregelmäßigkeiten im Herzrhythmus warnen.

Platz 1: Samsung Galaxy Watch 4

Platz 2: Apple Watch Series 7

Wie immer gibt es die Uhr in den verschiedensten Ausführungen und Designs, wobei die edlen Materialien und Varianten mit integrierte eSIM deutlich teurer sind als die GPS-Variante. Bei den Armbändern kann man aber auf einen großen Pool an Drittanbietern zugreifen, mehr dazu im Ratgeber Armbänder für die Apple Watch: Geht's auch günstiger?

Platz 3: Withings Scanwatch

Platz 4: Fitbit Sense

Platz 5: Huawei Watch 3

Platz 6: Garmin Fenix 6

Platz 7: Oneplus Watch

Oneplus möchte mit der Oneplus Watch (Testbericht) offenbar eher Samsung als Apple Marktanteile abjagen. Dabei hilft eine hochwertige Verarbeitung, ein gutes Design, eine lange Akkulaufzeit (etwa zehn Tage) und ein niedriger Preis. Allerdings fehlen EKG-Funktionen, nachinstallierbare Apps oder eine Bezahlfunktion per NFC. Sportler dagegen können sich über in integriertes GPS sowie einen MP3-Player auf der Uhr freuen – das Smartphone kann entsprechend daheimbleiben. Leider ist es mit der Genauigkeit des GPS nicht so weit her.