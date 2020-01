Top-5: Die besten smarten Heizkörperthermostate

Smarte Heizkörperthermostate heizen auf Zuruf, per App oder schlicht per Heizplan. Wir haben acht smarte Systeme getestet. Das sind die fünf Besten.

Wer sich für ein smartes Heizkörperthermostat interessiert, sollte sich zunächst einige Grundsatzfragen stellen. Denn die Systeme sind in dem meisten Fällen nicht zueinander kompatibel. Wer sich also einmal für einen Hersteller entschieden hat, sollte dabei bleiben. Ein Wechsel ist teuer, die gleichzeitige Nutzung mehrerer Systeme umständlich. Um gleich auf das richtige Pferd zu setzen, zeigen wir hier aus den acht von uns getesteten Heizkörperthermostaten die fünf Besten. Alle Tests und der große Vergleichstest 2020: Acht smarte Heizkörperthermostate finden sich auf unserer Themenseite smarte Heizkörperthermostate.

Smarte Heizkörperthermostate Tado V3+ Wiser Heat Innogy Eve Thermo Fritzdect 301 Homematic IP Comet DECT Bosch Note 2 2 4 3 2 3 2 2 Maße (h x b x t) in mm 49 x 49 x 65 50 x 50 x 75 68 x 68 x 83 68 x 55 x 75 53 x 53 x 72 58 x 71 x 97 65 x 55 x 85 57 x 48 x 103 Design ++ + - 0 0 - -- 0 Display ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Qualität des Displays ++ - ++ + - -- - beiliegende Adapter ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Qualität der App ++ + - + + + + ++ Ohne Cloud steuerbar ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ (mit CCU3) ✔ ✔ Alexa / OK Google / Siri ✔/✔/✔ ✔/✔/✖ ✔/✔/✖ ✖/✖/✔ ✔/✔/✔ (über Umwege) ✔/✔/✖ ✔/✔/✔ (über Umwege) ✔/✔/✖ Android / iOS ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔ ✖/✔ ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔ IFTTT ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ optionales Abomodell ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ Verbindungsstandard proprietär auf 868 MHz Zigbee CosIP Bluetooth DECT ULE proprietär auf 868 MHz DECT ULE proprietär auf 868 MHz Bridge + ++ - + (optional erhältlich) nicht vorhanden 0 nicht vorhanden + Batterien 2 x AA 2 x AA 2 x AA 2 x AA 2 x AA 2 x AA 2 x AA 2 x AA Angabe Batterielaufzeit in Monaten 6 24 24 12 6 24 6 24

Platz 1: Tado V3+

Tado setzt sich verdient an die Spitze der smarten Heizkörperthermostate. Das liegt vor allen am durchdachten Gesamtkonzept. Zunächst bieten sie aus dem gesamten Testfeld die hochwertigste Verarbeitung und das schickeste Design, an dem keine Knöpfe stören. Zudem lassen sich die Thermostate perfekt regeln. Das Display leuchtet durch den Kunststoff und ist bei Nichtgebrauch unsichtbar. Ein Bajonettverschluss erleichtert das Abnehmen, wenn es zum jährlichen Batterietausch kommt.

Aber auch die Smartphone-App ist zum einen einfach zu bedienen und bietet dennoch einen hohen Funktionsumfang. Unter anderem weiß das System auf Wunsch, wenn alle Bewohner das Haus verlassen und dreht die Heizung ab.

Einen großen Haken hat Tado V3+, weswegen das System im Test knapp an der Gesamtnote Eins vorbeischrammt: Es ist teuer. So kostet jedes Heizkörperthermostat unrabattiert knapp 70 Euro. Hier kommen noch Kosten für die Bridge und – wer die Geo-Dienste nutzen will – laufende Kosten für das Abo hinzu.

Platz 2:Fritzdect 301 & Comet DECT

Platz 2 teilen sich Heizkörperthermostate zwei verschiedener Hersteller. Denn sie sind zueinander kompatibel und bieten jeweils plausible Kaufargumente. Beide funktionieren ohne zusätzliche Bridge und verbinden sich über den Funkstandard DECT direkt mit einer kompatiblen Fritzbox. Sie sind sehr einfach zu installieren, lokal steuerbar und legen Wert auf hohen Datenschutz. Dafür bieten sie bei ihrer Nutzung weniger Komfort als die Konkurrenz, zum Beispiel wenn man von außerhalb des WLANs auf sie zugreifen will.

Die Fritzdect 301 sind wertig verarbeitet. Auffällig ist ihr großes und stets sehr gut ablesbares E-Ink-Display. Ihre Anschaffungskosten pendeln zwischen 40 und 45 Euro. Ein vernünftiger Preis, gerade wenn man ihn mit den Preisen anderer Heizkörperthermostate vergleicht. Deutlich unterboten wird er von den Comet DECT, sie kosten lediglich zwischen 25 und gut 30 Euro. Dafür sind sie bei annähernd gleichem Funktionsumfang deutlich schlechter verarbeitet, unförmiger und mit unbeleuchtetem und sehr blickwinkelabhängigem Display.

Eine Kombination beider Steller erscheint durchaus sinnvoll. So regeln die schicken, aber etwas teureren Fritzdect 301 die Heizkörper überall dort wo es auf eine anständige Optik ankommt. Die deutlich günstigeren Comet DECT steuern die hinter Türen, Schränken und im Keller versteckten Heizkörper. Sehr viel günstiger kann man seine Heizkörper gar nicht smart machen.

Platz 3:Eve Thermo

Eve Thermo kommt wie Fritzdect 301 und Comet DECT ohne eigene Bridge aus, verbindet sich das Apple-zentrische System doch via Bluetooth direkt mit kompatiblen iPhones, iPads und Macbooks. Das kann wegen der vergleichsweise geringen Reichweite von Bluetooth bei größeren Wohnungen und Häusern zu Verbindungsproblemen führen, weswegen Eve Ende 2020 den Extend einführte. Der Extend ist eine optionale Bridge. Er ist dauerhaft im WLAN und mit den Bluetooth-Heizkörperthermostaten verbunden.

Insgesamt gefällt uns die Optik, ganz besonders aber die Temperaturanzeige, die vergleichbar mit der Anzeige beim Tado V3+ bei Nichtgebrauch unsichtbar hinter dem Kunststoff verschwindet. Die Installation gelingt kinderleicht, der Datenschutz ist hoch und auch die App ist richtig schick. Lediglich die Programmierung der Heizzeiten hätte man eleganter lösen können.

Ein weiterer Vorteil ist das breite Portfolio des Eve-Systems. Zum Thermo gesellen sich auf Wunsch neben dem Extend auch eine smarte Steckdose, ein Raumklimamonitor, ein smartes Wasserventil und vieles mehr.

Platz 4: Eberle Wiser Heat

Eberle Wiser Heat ist das einzige smarte Heizkörperthermostat unserer Testreihe ohne eigenes Display. Im Alltag vermissten wir es jedoch weniger, als wir zu Beginn vermuteten. Optisch ähneln sie ansonsten den Modellen von Tado. Sie sind sehr gut verarbeitet und kompakter als die meisten anderen smarten Heizkörperthermostate. Auffällig ist ihr sehr ruhiger Motor.

Die App bot zum Start des Systems 2018 nur wenige Funktionen, die über die Zeit regelmäßig ausgebaut werden. Neu ist zum Beispiel eine umfangreiche und grafisch ansprechend gestaltete Auswertung.

Leider ist beim Eberle Wiser Heat die Wiser-Heat-Bridge zwingend notwendig. Trotz weit verbreitetem Zigbee-Standard akzeptiert das System keine Bridges von Philips Hue (Themenseite) oder Amazon Echo Plus (Testbericht).

Ein einzelnes Heizkörperthermostat kostet knapp 50 Euro, das Starter-Set mit zwei Heizkörperthermostaten und der Bridge über 200 Euro. Außerdem integrieren sich auf Wunsch eine smarte Steckdose (37 Euro) und ein Raumthermostat (75 - 80 Euro) ins System.

Platz 5: Bosch Thermostat

Bosch schiebt sich mit seinem smarten Heizkörperthermostat gerade noch so in die Top-5. Die Thermostate an sich sind zwar etwas groß geraten, dennoch schick und hochwertig. Uns gefällt die sehr gute App. Gerade das Programmieren der Heizzeiten ist geradezu wegweisend einfach. Weniger gut gefällt uns das Display. Es ist zwar beleuchtet, aber nur aus sehr direkten Blickwinkeln gut ablesbar.

Ein einzelnes Bosch-Heizkörperthermostat kostet etwa 42 Euro, das Starter-Set mit zwei Thermostaten, Fensterkontakt und Bridge 190 Euro. Hat man Glück oder setzt einen Preisalarm, kann man das Set während Aktionen auch mal für 150 Euro erwerben.

Der Rest

Aus der Top-5 gefallen ist das Homematic IP Heizkörperthermostat. Zwar ist die App durchaus gefällig, allerdings bietet das Theromstat für seinen recht hohen Preis von um die 45 Euro ein geradezu altmodisch wirkendes Design mit kaum lesbarem Display.

Ebenfalls nicht geschafft hat es das Heizkörperthermostat von Innogy. Es kostet einzeln etwa 45 Euro. Auch hier ist das Design alles andere als gelungen. Die Innogy sind riesig, ihr Display kaum lesbar. Die dazugehörige App wirkt umständlich und stürzte bei uns gerne mal ab. Unverständlicherweise verlangt Innogy für die Nutzung der Thermostate außerhalb des eigenen WLANs 24 Monate nach Kauf der Heizkörperthermostate ein Abo.

Permalink: https://techstage.de/-4637514