Bestenliste: Die zehn besten Retro-Konsolen

Trotz Gaming-Smartphones, 4K-Konsolen und VR – manchmal macht es einfach Spaß, Spiele aus längst vergangenen Zeiten zu zocken. Wir haben über ein Dutzend Retro-Konsolen getestet. Das sind die zehn Besten.



Übersicht

Retro-Konsolen im Vergleich Platzierung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Produkt SNES Mini Classic Pandoras Box Sega Megadrive Mini Selbstbau Konsole Sony Playstation Classic Neo Geo Mini Atari Flashback C64 Mini NES Mini Klon Mobile Retro-Konsole Anschluss TV HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI Mini-HDMI HDMI HDMI AV-Out AV-Out Stromversorgung Micro-USB Netzteil Micro-USB Micro-USB Micro-USB USB-C Netzteil Micro-USB Micro-USB Mini-USB, Akku Vorinstallierte Spiele 21 100+ 42 0 20 40 120 64 500 100+ Eigene Spiele ✔ mit einem Trick ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✔ Verarbeitung Konsole *** *** *** keine Wertung *** ** ** ** ** * Grafik und Menü *** *** *** *** ** ** *** *** ** ** Besonderheit Konsole – – – Spiele aller Konsolen – – – Tasten ohne Funktion Spiele verschiedener Konsolen Spiele verschiedener Konsolen Controller originalgetreu ✔ ✔ ✔ keine Wertung ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ keine Wertung Controller enthalten 2 2 2 0 2 1 2 1 2 1 Besonderheit Controller – – Controller nur 3 Buttons Bluetooth und USB-Controller – – kabellos, 2 Varianten enthalten – – – Verarbeitung Controller *** *** *** keine Wertung *** *** *** * ** **

Platz 1: Nintendo SNES Classic Mini

Die Top-Platzierung gebührt Nintendo mit dem SNES Mini Classic (Testbericht). Die Konsole punktet mit einer sehr guten Verarbeitung, einer guten Spieleauswahl und einer durchdachten Software. Mit diesem Trick laufen auf dem Gerät auch eigene Spiele. Trotz des Erfolges hat Nintendo Ende 2018 angekündigt, keine weiteren Retro-Konsolen mehr herzustellen. Wer Lust auf eine Runde Mario hat, sollte rechtzeitig zuschlagen, bevor der SNES Mini Classic (wieder) ausverkauft ist.

Beim SNES Mini Classic stimmt das Gesamtpaket aus Hard- und Software.

Platz 2: Pandoras-Box

Der zweite Platz geht an eine Retro-Konsole für Arcarde-Games. Die Pandoras-Box (Testbericht) überzeugt mit guter Verarbeitung, einer riesigen Spielesammlung und einer gelungenen Softwareumsetzung. Das Klackern der Steuerung versetzt den Nutzer in längst vergangene Zeiten. Damit die Spiele nichts an Herausforderung einbüßen, ist es beispielsweise möglich, die Anzahl der verfügbaren Continues zu begrenzen. Wer früher viel Geld in Spielautomaten gesteckt hat, wird an der Pandoras-Box viel Freude haben.

Pandoras-Box ist zwar nicht ganz billig, überzeugt aber mit hoher Qualität und einer riesigen Spieleauswahl.

Platz 3: Sega Megadrive Mini (2019)

Platz 3 sichert sich die erst 2019 veröffentlichte Retro-Konsole Megadrive Mini (Testbericht). Im Vergleich zu den bisher erhältlichen Sega-Retrokonsolen, wie dem Megadrive Flashback (Testbericht), stammt diese tatsächlich vom Hersteller Sega. Die bisherigen Modelle waren nur Lizenz-Produkte, was man leider auch an einer lieblosen Spielumsetzung und mäßiger Verarbeitung merkte. Das Modell Megadrive Mini überzeugt mit seinem originalgetreuen Design und einer sehr guten Spielauswahl. Insgesamt stehen 42 Titel zur Auswahl. Einziger Schwachpunkt der Retro-Konsole sind die kleinen Controller. Sega-Fans können diese aber jederzeit gegen andere Eingabegeräte im Original-Look austauschen.

Die neue Sega Megadrive Mini ist deutlich hochwertiger als die bisherigen Retrokonsolen im Megadrive-Design.

Platz 4: Selbstbau Konsole

Obwohl der Selbstbau einer Retro-Konsole (Anleitung) mit Eigeninitiative verbunden ist, kommt die DIY-Konsole auf den dritten Platz. Zum einen ist der Selbstbau wirklich sehr einfach, zum anderen bietet keine andere Konsole derart viele Möglichkeiten. Der Raspberry-Pi in Verbindung mit passender Software, wie beispielsweise Retropie, ermöglicht das Emulieren von Spielen fast aller bekannten Konsolen. Um ein möglichst authentisches Spielerlebnis zu erzeugen, braucht es nur noch passende Spiele-Controller. Für eine ausgefallene Optik sorgt bei unserem Testmodell ein altes Playstation-Gehäuse. Wer will, kann die Konsole aber genauso gut in der Tischplatte oder in einem Raspberry-NES-Gehäuse einbauen.

Wir haben unseren Raspberry-Pi in einem alten Playstation-One-Gehäuse verbaut.

Platz 5:Sony Playstation Classic

Das von uns heiß erwartete Remake der Playstation, die Sony Playstation Classic (Testbericht), schafft es auf Platz 5. Zwar gefallen uns die gute Verarbeitung und die originalgetreuen Controller, die Software enttäuscht uns allerdings. So ist weder die grafische Aufbereitung gelungen, noch ist die Spieleauswahl jedermanns Sache. Wäre es zumindest möglich, eigene Spiele zu installieren, hätte es die Playstation Classic in die Top 3 geschafft. Ein Blick auf die Preisentwicklung zeigt, dass die Konsole bei Aktionen bereits ab etwa 40 Euro erhältlich ist.

Bei der Playstation Classic überzeugt insbesondere die Hardware.

Übersicht Platz 1 bis 5

Platz 6: Neo Geo Mini

Die erst kürzlich von uns getestete Neo Geo Mini (Testbericht) ist eine Retrokonsole im Arcade-Automaten-Design, inklusive Bildschirm, Joystick und Buttons. Wer möchte, kann die kleine Konsole aber auch an einen großen Monitor anschließen. Die Neo Geo Mini überzeugt mit einem gelungenen Design und einer ordentlichen Spieleauswahl (40 Titel). Trotz leichtem Kinderspielzeug-Flair ist der kleine Arcade-Automat eine witzige Idee und ein echter Hingucker auf dem Schreibtisch.

Die Neo Geo Mini funktioniert sowohl am Fernseher als auch mit dem internen Mini-Display.





Platz 7: Atari Flashback 8 Gold

Der Atari Flashback 8 Gold(Testbericht) ist vor allem softwaretechnisch gelungen. Die Haptik und Verarbeitung der Hardware haben im Test allerdings nicht überzeugt. Insbesondere die Qualität des Konsolengehäuses wirkt lieblos. Immerhin sind verschiedene Controller-Typen für je zwei Spieler beigepackt. Wer auf der Suche nach den Klassikern aus seiner Jugend ist, macht mit der Atari Flashback alles richtig.

Es sind zwei unterschiedliche Controller-Typen beigepackt.

Platz 8: C64 Mini

Trotz hoher Erwartungen landet das Remake des C64 nur auf Platz 7. Zwar sieht der C64 Mini (Testbericht) gut aus, dass kann aber nicht über die insgesamt lieblose Umsetzung hinwegtäuschen. So liegt beispielsweise nur ein einzelner Controller bei – das ist ärgerlich, da viele der installierten Titel für zwei Spieler ausgelegt sind. Schade ist auch, dass die integrierte Tastatur nicht funktioniert. Wer Lust auf den C64 hat, sollte sich eine USB-Tastatur besorgen und das Firmware-Update installieren. Nur dann ist es überhaupt möglich, andere USB-Controller oder eigene Software zu nutzen.

Die Tastatur ist fake und hat keine Funktion.

Platz 9: NES-Mini-Klon

Der Platz 8 geht an den NES-Mini-Klon (Testbericht) aus China. Dieser ist ordentlich verarbeitet und funktioniert sehr gut. Auch die Anzahl der installierten Spiele und der Preis sind überzeugend. Problematisch ist die Tatsache, dass hier Nintendo-Inhalte ohne jegliche Lizenz verwendet werden. Wer sich auf den dreisten Klon einlässt, bekommt eine hübsche Retro-Konsole zum Budget-Preis.

Für den niedrigen Preis ist der Klon erstaunlich gut verarbeitet.

Platz 10: mobile Noname-Konsole

Auf den vorletzten Platz landet die mobile Noname-Konsole aus China (Testbericht). Die Handheld-Konsole ist zwar nur mäßig verarbeitet, für ein paar Runden Single-Player-Zocken eignet sie sich trotzdem. Die vorab installierten Games sind ein Konvolut von verschiedenen Konsolen. Wer vor allem eine günstige Ablenkung für lange Urlaubsfahrten sucht, macht mit der mobilen Retro-Konsole alles richtig.

Die Hardware ist zwar extrem billig, das Zocken macht trotzdem Spaß.

Übersicht Platz 5 bis 10

Nicht in die Wertung geschafft hat es der dreiste China-Klon des SNES Mini Classic (Testbericht). Die Konsole sieht dem original Nintendo-Remake sehr ähnlich, ist gut verarbeitet und funktioniert im Test einwandfrei. Abgesehen von der fehlenden Lizenz des Produktes, stört uns vor allem die Tatsache, dass unter den installierten Spielen nicht ein einziger Titel vom SNES stammt.

Fazit

Der Erfolg der Retro-Konsolen ist berechtigt. Es macht einen Riesenspaß in die Zeit der Klötzchengrafik einzutauchen und mit alten Freunden Videospiel-Klassiker zu zocken. Von den großartigen Absatzzahlen von Nintendo dürften die meisten Hersteller der Retro-Konsolen allerdings nur träumen. Zum einen ist durch die mittlerweile große Auswahl der Alleinstellungsfaktor verloren gegangen, zum anderen wollen die Kunden ein ausgereiftes und gutes Produkt. Bis auf bei der Pandoras-Box, der Sega Megadrive Mini und dem originalen SNES Mini Classic ist das allerdings bei keinem Remake der Fall.

Entweder die Hardware ist mangelhaft oder aber die Software nicht ausgereift. Ein weiterer Punkt, der zu Nintendos Erfolg beiträgt, ist der kurz nach der Veröffentlichung des SNES Mini Classic aufgetauchte Hack, der es ermöglicht eigene Spiele zu installieren.

Wer zwar eigene Spiele nutzen will, aber kein Nintendo-Fan ist, der sollte seine Konsole selbst bauen. Konsolen auf Basis des Raspberry-Pi sind einfach umzusetzen und günstig. Die DIY-Variante macht zwar am meisten Arbeit, allerdings ermöglicht sie alle Klassiker zu zocken – unabhängig von der Konsole.

