Dienstag, 08.06.2021: 70-Zoll-TV mit Ambilight, Oculus Rift S, Anycubic SLA 3D Drucker, externe Festplatte mit 2 TByte

Heute haben wir ein paar wirklich gute Deals gefunden. Den Anfang macht ein fetter TV, der Philips 70PUS8545. Der 70-Zoll-Fernseher mit Ambilight und Android 9 geht bei Saturn gerade für 890 Euro, so günstig war das Gerät noch nie zu bekommen. Um den sehr guten Preis zu erhalten, muss man den Fernseher hier bei Saturn in den Warenkorb geben, an der Kasse wird der Preis von 1159 Euro dann automatisch reduziert, solange die Aktion läuft. Aber Achtung: Saturn verschickt das Ding nicht, das TV muss man also selbst bei einem Saturn-Markt mit einem genügend großen Fahrzeug (das gilt auch für einige der Ebay-Deals, die das Gerät für diesen Preis anbieten). Warum ist ein großes TV-Gerät so gut? Weil das Bild einfach so sensationell toll aussieht, gerade, wenn man auf dem Gerät Videospiele spielt. Noch mehr Informationen gibt unser Ratgeber große TVs: ab 70 Zoll unter 700 Euro.

VR-Freunde und solche, die es werden wollen, sollten heute den Geldbeutel aufmachen. Denn die Oculus Rift S (Testbericht) gibt es erstmals für unter 350 Euro, so günstig wie noch nie. In unserem Test machte die Rift S einen sehr guten Eindruck, vor allem der Aufbau ist dank Inside-Out-Tracking deutlich schneller erledigt als noch beim Vorgänger. Einziger Nachteil ist, dass man inzwischen einen Facebook-Account zwingend benötigt. Wer damit leben kann (und eine einigermaßen aktuellen Grafikkarte im Rechner hat) der kann zuschlagen.

Der Anycubic Mono X ist hochwertig verarbeitet. Die Anschlüsse und der Power-Button sitzen auf der rechten Seite. Die WLAN-Antenne befindet sich direkt neben dem Resin-Tank. Die gummierten Stellfüße. Die z-Achse ist massiv aufgebaut. Die Druckplattform wird mittels vier Schrauben gelevelt. Der Leveling-Vorgang dauert keine fünf Minuten. Die Druckplattform bietet gute Haftung. Der Touchscreen ist ausreichend hell und arbeitet zuverlässig. Das Monochrom-Display ist abgeklebt. Der Resin-Tank besteht aus Metall. Der erste Druck startet. Diese Musterdatei funktioniert ganz ohne zusätzlichen Support. Das Anycubic-Resin macht einen guten Job. Auch der Ausdruck von heruntergeladenen Vorlagen funktioniert problemlos. Die Details sind beeindruckend. Solche Ergebnisse sind mit Filament nicht zu schaffen. Der Belichtungstest ist bereits auf der SD-Karte abgespeichert. Beim rechten Teil war die Belichtungsdauer zu kurz. Um die Details gut erkennen zu können, müssen die Drucke ausreichend gereinigt werden. Anycubic Mono X Anycubic Mono X

Der letzte Deal ist für alle, die ihre Daten extern sichern wollen. Die mobile Festplatte Transcend StoreJet 25M3 mit 2 TByte Speicher gibt es gerade für knapp 50 Euro bei Amazon. Der nächstbeste Händler möchte 64 Euro plus Versand, insgesamt spart man fast 20 Euro. Die Festplatte war zudem noch nie so günstig zu bekommen. Im Inneren steckt eine HDD, die wird per Micro-USB und USB 3.1 am PC angeschlossen. Sprich, die Leistung dürfte gut sein, sie kommt aber wahrscheinlich nicht an eine externe NVME heran, sowohl beim Speed wie auch bei der Robustheit. Wer lieber so etwas bauen möchte, dem empfehlen wir den Artikel Günstige SSD für unterwegs: Kaufen oder selber bauen?

Tarif-Deals am Dienstag, 08.06.2021

18 GByte für monatlich 15 Euro und dann noch Telekom-Netz? Was nach einem Aprilscherz oder ordentlichen Black Friday Deal klingt, gibt es gerade bei Mobilcom-Debitel. Telefonie- und SMS-Flat sind mit dabei und die maximale Downloadrate beträgt 21,6 MBit/s. Der Anschlusspreis entfällt. Der Vertrag hat eine Laufzeit von mindestens 24 Monaten. Und einen kleinen Haken gibt es natürlich auch: Mobilcom-Debitel möchte euch gerne Waipu.tv mitverkaufen. Der erste Monat ist kostenlos, danach zahlt man rund 10 Euro im Monat. Wer Waipu nicht gerade zur EM will oder braucht, sollte das Angebot direkt kündigen und sich die Kosten sparen.

Vodafone-Netz, ordentliche 6 GByte (max. 21,6 MBit/s) sowie Telefonie- und SMS-Flat gibt es bei Allmobil. Dort zahlt man für den Tarif 8 Euro im Monat. Die Anschlussgebühr liegt bei einmalig 10 Euro. 50 Euro Gutschrift erhalten Kunden bei Rufnummernmitnahme. Damit ist der Tarif für effektiv 6 Monate kostenlos. Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten.

Wer schnelleres mobiles Internet braucht, sollte direkt bei Vodafone vorbeisehen. Dort gibt es den monatlich kündbaren Callya-Digital-Tarif mit 10 GByte (max. 500 MBit/s) für 20 Euro alle vier Wochen. Telefonie- und SMS-Flat sind mit dabei. Außerdem gibt es 10 Euro bei Rufnummernmitnahme als Gutschrift aufs Kundenkonto.

Die Angebote diverser Drillisch-Marken gibt es aktuell übersichtlich bei Deinhandy.de. Dort findet man etwa 2 GByte für 5 Euro, 10 GByte für 10 Euro oder 12 GByte für 12 Euro. Die maximale Downloadrate liegt überall bei 50 MBit/s. Telefonie- und SMS-Flat sind mit dabei. Der Anschlusspreis liegt bei einmalig 20 Euro. Eine Kündigung ist jederzeit möglich, der Vertrag läuft dann nach drei Monaten aus. Achtung: Die Provider buchen bis zu dreimal im Monat zusätzlich 200 MByte für 2 Euro auf das Nutzerkonto, wenn das Inklusivdatenvolumen erschöpft ist. Die Automatik können Nutzer im Kundenportal deaktivieren.

Freenet-Mobile hat seinen D-Netz-Tarif, also Telekom oder Vodafone, verbessert. Hier gibt es nun bis zum 30. Juni 7 statt 5 GByte für monatlich 10 Euro. Telefonie- und SMS-Flat sind mit dabei. Eine Kündigung ist jeweils zwei Wochen vor Vertragsverlängerung möglich. Der Anschlusspreis liegt bei einmalig 30 Euro. Allerdings liegt die maximale Downloadrate bei 21,6 MBit/s.

Möglicherweise abgelaufene Deals am Montag, 07.06: NVMe-Speicher von Samsung und Sandisk, LG OLED TVs, Elgato Streamdeck

NVMe-Speicher ist schnell und, anders als Komponenten wie CPUs oder Grafikkarten, derzeit vergleichsweise günstig. Gerade im TByte-Bereich bekommt man gute Angebote. Die Samsung SSD 980 NVMe mit 1 TByte Speicher (3500 MBit/s lesen/schreiben) bekommt man heute für 110 Euro bei Conrad. Das ist ein sehr guter Preis für diesen Speicher, er war noch nie unter 115 Euro zu bekommen. Es kommen keine Versandkosten hinzu, allerdings ist die Lieferzeit 2 bis 4 Tage. Es geht aber noch günstiger, denn heute gibt es bei Saturn den Sandisk Ultra NVMe SSD mit 1 TByte Platz für 88 Euro. Der Speicher ist langsamer als die Samsung-Variante (2400 MBit/s lesen, 1950 MBit/s schreiben). In der Praxis ist das aber eher zu vernachlässigen, vor allem, da die Datenraten immer noch weit über denen von SATA-SSDs liegen. Der Preis heute ist gut, auch wenn es den Speicher bereits mehrfach für 88 Euro gab. Dennoch, wer günstig aufrüsten will, der kann zuschlagen, das Angebot ist heute der günstigste Preis für eine NVMe mit 1 TByte. Mehr zu dem Speicher, Messungen und Tipps, wie man Windows darauf umzieht, zeigen wir im Artikel NVMe wird günstig: Schnellen Speicher einfach nachrüsten.

Lust auf einen neuen Fernseher? Dann raten wir tatsächlich eher zu einem OLED als einem 8K-Gerät. Denn letztere leiden noch immer unter zu wenig Inhalten. Das wird sich auch in den nächsten paar Jahren erst langsam ändern. Dafür fallen die Preise für OLED-Fernseher. Zwar langsam, aber dafür stetig. Der LG OLED 55G19LA etwa ist erstmals unter 1800 Euro. Dafür bekommt man eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll (140 cm) sowie HDMI 2.1 mit eARC – wichtig für alle, die Dolby Atmos unkomprimiert nutzen wollen. Unser Preistipp ist aber der LG OLED 65CX9LA. Der 65-Zöller zeigt das Bild mit 120 Hz nativ, damit eignet er sich ideal für die Playstation 5 (Testbericht) und die Xbox Series X (Testbericht). Er ist zudem mit 1649 Euro günstiger als das 55-Zöller. Kein Tiefstpreis, aber ein gutes Angebot für den OLED-TV aus dem letzten Jahr.

Wir haben noch einen exotischen Deal gefunden. Das Elgato Streamdeck kostet heute bei Mindfactory und Amazon 99 Euro, so günstig war es noch nie. Das Streamdeck ist ein USB-Pult mit 15 LCD-Tasten, die man frei belegen kann. Ursprünglich war es für Streamer und Let’s Plays gedacht, etwa, um zwischen Kameras umzuschalten, Aufnahmen zu pausieren oder Makros auszuführen (mehr dazu im Ratgeber: Elgato Stream Deck und Alternativen für Streamer). Aktuell kann man damit aber noch mehr, etwa Videokonferenzen steuern oder beliebige Makros ausführen, wie die heise-select-Artikel Deck-Hack und Regiepult zeigen.

