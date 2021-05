Dienstag, 04.05: Angebote zum Star-Wars-Tag

Heute ist der 04. Mai oder auf Englisch: May the Fourth. Da das wie „May the force be with you” aus Star Wars klingt, haben Fans diesen Tag zum mehr oder weniger offiziellen Star-Wars-Day erklärt und die Händler springen fröhlich drauf auf.

Grafikkarten: RTX 2060 fallen leicht im Preis

Netzwerk: Fritz-Produkte und Wifi-6-Upgrade-Module günstiger

Was aber, wenn man kein WLAN am PC hat? Dann hilft der Fritz WLAN USB Stick AC 860. Er kostet heute knapp 27 Euro, normalerweise werden eher 34 Euro fällig. Deutlich schneller sind allerdings die Wifi-6-Upgrade-Module von Intel. Heute gibt es die Intel Wi-Fi 6E AX210 Gig+ Einsteckkarte mit WLAN und Blueooth mit und ohne vPro-Funktion deutlich günstiger. Ohne vPro kostet die Steckkarte knapp 11 Euro, mit Verwaltungsfunktion vPro kommt die Karte auf 19 Euro (jeweils plus Versand). Zuhause kann man auf vPro verzichten, wer für 11 Euro auf Wifi-6 aufrüsten möchte, dem empfehlen wir unseren Ratgeber: Notebook für 13 Euro auf Wifi-6 aufrüsten .

Emma-Matratzen: 10 Prozent Rabatt

Smartphone-Tarife

Alte, teilweise abgelaufene Deals vom Montag, 03.05.: Apple-Produkte, DJI Osmo Pocket, Bose QuietComfort 35 II, Metz Moover

Fitness-Tracker und Sportuhren

Adata: SSDs, RAM, NVMe günstiger

