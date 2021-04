Wieder stürzt sich die TechStage-Redaktion morgens ins Internet, um die besten echten Deals zu finden. Dabei checken wir die Preise der vermeintlichen Schnäppchen gegen und werfen auch einen Blick auf die Historie – so filtern wir Scheinschnäppchen heraus und zeigen nur wirklich gute Angebote.

Freitag, 23.04.: 3D-Drucker, iPhone 12, Samsung Galaxy Watch, Gaming-Stuhl und Monitor

Für Apple-Fans haben wir heute einen Deal auf Ebay gefunden. Das iPhone 12 mit 64 GByte in Blau kostet heute nur 700 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von fast 100 Euro im Vergleich zu anderen Anbietern.

Ein starkes Angebot für einen 3D-Drucker bietet heute Tomtop: Der Anet ET4 3D-Drucker kostet derzeit nur 105 Euro. Normalweise geht das Gerät für weit über 400 Euro über den Ladentisch.

Einen spannenden Deal für Bastler und Hobbyhandwerker bietet Banggood. Der Wowstick 1F+ ist ein elektrischer Schraubenzieher und kostet heute 32 Euro. Dank verschiedener Aufsätze eignet sich das Multitool für alle möglichen Schrauben.

Die Samsung Galaxy Watch 3 (Testbericht) gehört zu den schärfsten Konkurrenten der Apple Watch. Die Smartwatch kostet derzeit bei Amazon 276 Euro – ein Nachlass von 37 Prozent. Für den Versand kommen allerdings teure 15 Euro hinzu. Die Galaxy Watch 3 überzeugt mit hochwertiger Verarbeitung, hohem Bedienkomfort und zahlreichen Fitness-Funktionen. Mehr zu dem Thema erklären wir im Ratgeber Wearables: Für wen ist welche Smartwatch am besten?

Als Gamer sollte man bequem sitzen. Otto bietet heute den Gaming-Stuhl Kingston HyperX Stealth für 220 Euro an. Das ist eine Ersparnis von 90 Euro zum Normalpreis (-30 Prozent). Die Versandkosten betragen 5 Euro. Mehr zum Thema zeigen wir im Ratgeber Gaming-Stühle: Wie zockt es sich auf 50 Euro?

Für Gourmets hat heute Lidl ein Angebot parat: Die smarte Küchenmaschine Silvercrest Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 E5 kostet dort aktuell nur 400 Euro. Normalerweise sind 480 Euro dafür fällig. Sie bietet eine WLAN-Anbindung mit Zugriff auf eine Online-Rezept-Datenbank und ein 7-Zoll-Touchdisplay. Was mit so einem Gerät möglich ist, zeigen wir im Ratgeber Smarte Küchenmaschinen: Kochen via Smartphone.

Mit dem Samsung Odyssey G3 24 Zoll gibt es heute einen Gaming-Monitor bei Amazon für günstige 178 Euro zu haben. Normalerweise sind 230 Euro für den Bildschirm fällig, eine Ersparnis von gut 22 Prozent. Der Versand ist kostenfrei. Worauf man dabei achten sollte, erklären wir in der Kaufberatung Gaming-Monitore: Displays zum Zocken.

Wer noch ein iPhone sucht, sollte bei Ebay vorbeischauen. Das iPhone SE 256 in Weiß kostet heute nur 460 Euro und das sogar versandkostenfrei – das sind gut 100 Euro weniger als sonst. Das Angebot ist begrenzt.

Für Camping-Fans gibt es heute ebenfalls ein gutes Angebot: Die tragbare Toilette Thetford Porta Potti 335 kostet derzeit bei Camping Wagner 65 Euro statt 80 Euro. Für den Versand kommt nichts dazu. Weiteres nützliches Zubehör für den Campingurlaub haben wir im Ratgeber Camping-Gadgets: Sinnvolles Zubehör für Zelt und Wohnwagen ab 10 Euro zusammengefasst.

Donnerstag, 22.04.: Fernseher, VR-Brille, PC-Zubehör und Smartphones

Los gehts heute mit dem 65-Zoll-Fernseher TCL 65C825 bei Neckermann. Der QLED-TV mit Mini-LED-Technik bietet Android-TV als Betriebssystem und Onkyo-2.1-Sound mit 50 Watt für 1769 statt 2999 Euro bei anderen Händlern - stolze 41 Prozent Ersparnis. Eine Nummer kleiner ist der TCL 55C825 für 1349 statt 1999 Euro, ebenfalls bei Neckermann.

Daran kann man dann auch gleich die VR-Brille Valve Index anschließen, die heute bei Proshop für 950 statt 1500 Euro zu haben ist – ebenfalls fast 40 Prozent Nachlass. Wer gern am PC Zockt sollte außerdem einen Blick auf das Gaming-Headset Roccat Elo 7.1 Air werfen. Das gibt es heute bei Saturn für 69 statt 99 Euro. Kunden sparen dabei über 30 Prozent beim Kauf. Das Headset sorgt zwar für ordentliche Power auf den Ohren, wer seinen Rechner dennoch leiser bekommen will, greift heute zum 500-Watt-Netzteil System Power 9 ATX 2.4 von Be Quiet! Das ist heute bei Mindfactory für knapp 37 statt 50 Euro zu haben, was immerhin einer Ersparnis von über 25 Prozent entspricht.

Drucker gibt es heute bei Saturn und Amazon. Saturn bietet das Multifunktionsgerät Epson WorkForce Pro WF-3825DWF für 130 statt 169 Euro an, Amazon den Drucker Canon Pixma TS3452 für 57 statt 75 Euro. Die Ersparnis liegt bei beiden Farb-Tintengeräten bei 24 Prozent. Immerhin noch 17 Prozent sparen Käufer der 256 GByte großen Micro-SD Canvas Select Plus R100/W85 von Kingston, die Mindfactory heute verkauft. Sie ist dort für 25 statt 30 Euro zu haben. Die passen perfekt in die heutigen Smartphones: Das Sony Xperia 1 II (Testbericht) gibt es bei Ebay heute für 749 statt 899 Euro, das neue Xiaomi Poco X3 Pro mit 256 GByte Speicher ist heute bei Amazon für 260 statt 295 Euro zu bekommen. In das Xiaomi Mi 11 Lite passt die Karte zwar nicht, das ist aber heute ebenfalls günstiger. Bei Ebay bekommen es Interessenten für 319 statt 349 Euro – wie der Rest der Angebote ebenfalls ein neuer Bestpreis.

Werkzeug: Bosch Akkuschrauber, Kärcher Schmutzwasser-Tauchpumpe

Neckermann verkauft den Bosch Akkuschrauber PushDrive im 32-teiligen Set inklusive Bohreinsatz-Set und einem Micro-USB-Lader für 35 Euro plus 3 Euro Versand. Das nächst günstigste Angebot liegt bei 48 Euro.

So günstig wie noch nie ist die Kärcher Schmutzwassertauchpumpe SP 5 Dirt mit einer maximalen Fördermenge von 9500 Liter pro Stunde, einer Restwasserhöhe von 25 Millimeter zum Abpumpen von Wasser mit bis zu 20 Millimeter großen Schmutzpartikeln. Sie kostet bei Amazon für Prime-Mitglieder versandkostenfrei erstmals 69 Euro. Andere Händler wollen für sie mindestens 79 Euro.

Tarif-Angebote

10 GByte (max. 50 MBit/s) für 10 Euro gibt es ab sofort bei der Drillisch-Marke Premiumsim; vergangene Woche hatte noch Winsim dieses Angebot. Telefonie- und SMS-Flat sind enthalten. Der Anschlusspreis liegt bei einmalig 20 Euro, wenn man die Option „ohne Vertragslaufzeit“ wählt. Eine Kündigung ist dann jeweils mit einer Frist von drei Monaten möglich. Wichtig: Drillisch-Marken wie sim.de haben eine sogenannte Datenautomatik. Die Provider buchen bis zu dreimal im Monat zusätzlich 200 MByte für 2 Euro auf das Nutzerkonto, wenn das Inklusivdatenvolumen erschöpft ist. Die Automatik können Nutzer aber im Kundenportal deaktivieren.

Den aktuell besten Tarif im D-Netz gibt es bei Freenet Mobile. Dort erhalten Kunden 15 GByte (max. 50 MBit/s) für monatlich 17 Euro; inklusive Telefonie- und SMS-Flat. Der Anschlusspreis liegt bei der Option mit monatlicher Kündigung bei 30 Euro. Wer den Tarif nicht mehr verlängern will, kündigt jeweils monatlich spätestens zwei Wochen vor offiziellem Vertragsende.

Wer ein neues iPhone sucht, sollte bei Sparhandy vorbeisehen. Der Shop bietet aktuell das iPhone 12 mit 64 GByte für einmalig 45 Euro inklusive Anschluss an. Der zugehörige Tarif von O2 bietet Telefonie- und SMS-Flat sowie 120 GByte Datenvolumen (300 MBit/s). Zusätzlich gibt es ein Streaming-Paket nach Wahl (Netflix, Sky Ticket oder O2 TV) für 12 Monate. Fürs Gesamtpaket zahlt man monatlich 45 Euro. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten und 10 Euro Gutschrift gibt es bei Rufnummernmitnahme.

FHD-Webcam, Laserdrucker, Fritzbox, 4K-TVs und MicroSD

Der passende Schwarz-Weiß-Laserdrucker für den Heimarbeitsplatz ist ebenfalls reduziert. Das Modell Brother HL-L5100DN schafft bis zu 40 Seiten pro Minute und kommt mit einer integrierten Duplexeinheit zum Kunden. Der heutige Preis von 129 Euro unterbietet die Angebote der Mitbewerber um mindestens 48 Euro. Diese verlangen zwischen 177 und 190 Euro. Der Deal bringt es somit auf einen Rabatt in Höhe von mindestens 27 Prozent. Welche Drucker sonst noch geeignet sind, zeigt unser Ratgeber Der ideale Drucker fürs Homeschooling.

Die Fritzbox 7560 ist mit einem neuen Tiefstpreis von 80 Euro ebenfalls spürbar rabattiert. Laut Preisvergleich kostet der WLAN-Router mit integriertem Modem üblicherweise 120 Euro aufwärts. Der Rabatt dieses Deals entspricht satten 33 Prozent. Wer wissen will, welche Fritzbox für die eigenen Ansprüche am geeignetsten ist, zeigt unser Ratgeber Die beste Fritzbox für VDSL, Kabel, LTE und Glasfaser.

Soll es lieber ein XL-TV sein? Dann lohnt sich ein Blick auf den 75-Zoll-TV von Sony. Der KD-75XH9005 ist heute für den Bestpreis von 1399 Euro erhältlich. Das sind immerhin 50 Euro Nachlass im Vergleich zu anderen Angeboten (ab 1449 Euro). Neben 2 x HDMI 2.0 und 2x HMDI 2.1 sind hier HDR10 und eine native Bildwiederholfrequenz von 120Hz an Bord.

Selbst das ist noch zu teuer? Dann lohnt sich ein Blick in unsere Kaufberatung 4K-Fernseher ab unter 300 Euro.

Die passende Einsteiger-Drohne DJI Mini 2 (Testbericht) hat im Test mit tollen 4K-Aufnahmen, RAW-Format und großer Reichweite überzeugt. Laut Preisvergleich kostet die fliegende Kamera mit GPS-Unterstützung mindestens 433 Euro. Wer die Drohne bei Banggood in China bestellt, zahlt mit dem Code BGMINI2GER aktuell 397 Euro.

3D Drucker Creality 3D Ender 3 V2 mit Silent Stepper

Der Ender 3 von Creality (Testbericht) ist einer der beliebtesten FDM 3D Drucker. Die Geräte sind nicht nur zuverlässig, sondern punktet mit einem einfachen Aufbau und einem soliden Druckbild. Dazu gibt es eine aktive Community, die Vorlagen für Addons und Mods entwickeln. Thingiverse ist voll mit entsprechenden STL-Dateien.

Wer vergleichsweise günstig in den 3D-Druck einsteigen möchte, beim Händler 3ddruck.jetzt gibt es den Ender 3 V2 mit Silent Stepper für 202 Euro – das ist der absolute Tiefstpreis für diesen 3D Drucker. Noch günstiger sind tatsächlich die Varianten Ender 3 Pro (unter 200 Euro) und der Ender 3 (knapp 150 Euro). Wer also ein neues Projekt angehen möchte: 3D Druck ist ein spannendes Hobby.

Soll es lieber ein FDM-Drucker in XYCore-Bauweise sein, lohnt sich ein Blick auf den TwoTrees Sapphire Pro (Testbericht). Dessen Zusammenbau ist zwar kniffelig, dafür überzeugt der Drucker mit stabilem Gehäuse, Linearführung und gutem Druckbild. Wer den Sapphire Pro mit dem Code BGc69479 bei Banggood bestellt, zahlt schlanke 210 Euro. Der Versand erfolgt aus einem Lager in Tschechien und so fallen keine weiteren Gebühren an.

Smartphones von Samsung

Das Samsung Galaxy A52 (Testbericht) ist zwar „nur“ ein Mittelklassegerät, Samsung liefert damit aber ein Top-Handy ab. Neben einem sehr guten OLED-Display konnte es uns im Test mit seiner langen Akkulaufzeit und einem insgesamt tollen Handling überzeugen. Das Gerät ist vergleichsweise neu, es gibt aber bereits die ersten Angebote. Es ist erstmals für knapp 373 Euro zu bekommen. Sonst liegt der Preis eher um die 400 Euro. Besonders würden wir da zur Variante mit 256 GByte Speicher raten, die gibt es heute für 378 Euro.

