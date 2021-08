Speicherwoche bei Saturn und Mediamarkt

Montag, 02.08.2021: Smart Home, Audioadapter, Wallbox, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Fritzbox Cable 6660

Früher hat Osram Zigbee-Produkte für das Smart Home hergestellt, inzwischen ist dieser Bereich zur Firma Ledvance gewandert. Es gibt daher ein paar spannende ehemalige Osram-Produkte, die immer noch funktionieren und günstiger zu haben sind. So etwa die Osram Smart+ Plug , eine per Zigbee-Funk steuerbare smarte Steckdose. Man bekommt sie auf dem Amazon Marketplace bei mehreren Händlern für 7 Euro, das ist der günstigste Preis für diese Steckdose. Vor einem Monat kostete sie noch etwa 9 Euro. Wer die Außenvariante sucht, die Osram Smart+ Outdoor Plu g kostet gerade um die 21 Euro, hier raten wir aktuell vom Kauf ab. Denn ein Blick in den Preisverlauf zeigt, dass der Preis stark pendelt, im Juni gab es die Steckdose sogar kurzzeitig unter 10 Euro. Wir raten hier dazu, einen Preisalarm einzurichten.

Mobilfunktarife

Newsletter

Ich willige ein, dass mich Heise Medien per E-Mail über die von ihr angebotenen Zeitschriften, Online-Angebote, Produkte des heise Shops, Veranstaltungen und Software-Downloads informiert. Meine Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ich kann die Einwilligung jederzeit per E-Mail an datenservice@heise.de, per Brief an Heise Medien GmbH & Co. KG, Vertrieb & Marketing, Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover oder durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks widerrufen. Es gilt die Datenschutzerklärung von Heise Medien.