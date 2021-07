Deals am Montag, 26.07.2021: Festplatte, ANC-Kopfhörer, Speicherkarten, eGPU, iPhone

eGPUs sind ein wenig in der Versenkung verschwunden. Kurz erklärt: Es handelt sich dabei um externe Grafikkarten, die über Thunderbolt 3 oder Thunderbolt 4 mit dem PC oder Notebook verbunden werden. Anschließend kann man die Leistung der GPU nutzen, etwa um VR über einen Laptop zu ermöglichen. Es gibt Komplettlösungen oder Gehäuse, in die normale Grafikkarten eingesetzt werden können. Das Razer Core X Chrome fällt in den zweiten Bereich. Bei Amazon UK kostet es mit Importgebühren weniger als 283 Euro, das ist ein hervorragender Preis für das eGPU-Gehäuse. Im Artikel Ratgeber eGPU 2020: Grafik-Power für Laptops sehen wir uns eGPU-Systeme genauer an und liefern Benchmarks für den Einsatz in der eGPU oder im Desktop.

Deals zu Mobilfunktarifen

