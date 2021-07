Es gibt es zahlreiche Deals, nicht alle sind echte Schnäppchen. Das machen wir anders. Denn die TechStage-Redaktion sucht täglich nach wirklich guten Angeboten, wir prüfen dabei auch, wie der Preisverlauf für das jeweilige Produkt war. Zusätzlich liefern wir täglich frische und gute Mobilfunkverträge, bei denen man wirklich sparen kann.

Wer Angebote und die Highlights der TechStage-Artikel direkt in seine Inbox bekommen möchte, dem empfehlen wir unseren Newsletter. Jeden Mittwoch versenden wir eine Zusammenfassung der TechStage-Artikel aus der letzten Woche mit ein paar richtig guten Deals. Wenn es kurzfristig Top-Deals gibt, verschicken wir zudem den Schnäppchen-Alarm. Das Formular für die Anmeldung befindet sich am Ende des Beitrags.

Hinweis: Es kann sein, dass Deals ausverkauft sind. Wir aktualisieren den Artikel von Montag bis Freitag (außer an bundesweiten Feiertagen).

Dienstag, 27.07.2021: 2 TByte HDD, Gardena Silenio Mähroboter, Geforce RTX 3070, LG OLED

Gestern gab es 1 TByte Speicher für knapp 30 Euro, heute legt WD mit einer 2 TByte WD Blue Festplatte nach. Bei der Blue-Serie handelt es sich um Desktop-Festplatten von WD, sie sind also nicht für den Dauerbetrieb in einer NAS (Kaufberatung) ausgelegt. Spannend ist aber der Preis: Bei Proshop kostet die WD Blue mit 2 TByte heute knapp 43 Euro, das ist der bislang günstigste Preis für diese Festplatte. Der nächstbeste Händler will 5 Euro mehr. Wer mehr Speicherplatz für seinen PC möchte, der kann zuschlagen, wir bezweifeln, dass es morgen eine Festplatte mit 4 TByte im Angebot gibt …

Obi und Amazon haben bieten heute den Gardena Silenio Minimo zu einem sehr niedrigen Preis an. Der Mähroboter für bis zu 250 m² kostet aktuell 450 Euro. Das ist nicht nur der bislang günstigste Preis, andere Händler wollen fast 65 Euro mehr. Damit fällt der Mähroboter mit App-Steuerung per Bluetooth zudem unter die 500-Euro-Grenze. Was man in diesem Preisbereich erwarten darf, zeigt unser Beitrag Ratgeber günstige Mähroboter: Das bekommt man bis 500 Euro.

Die Geforce RTX 3070 ist eine Zwischenklasse der aktuellen Ampere-Grafikkarten. In unserer Bestenliste Top 10 Grafikkarten 2021: AMD Radeon gegen Nvidia Geforce im Vergleich landet sie auf Platz 5. Es ist eigentlich eine gute Karte, nur meist teurer als die RTX 3060. Das ändert sich gerade, denn die Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge OC White Edition LHR (ja, die heißt so), gibt es gerade für 799 Euro bei Equippr. Sie ist damit die günstigste RTX 3070 heute und liegt knapp 100 Euro über der günstigsten RTX 3060 TI. Und in dem Fall würden wir sagen: Wer den Aufpreis zahlen kann, der sollte zuschlagen, vor allem, wenn man in WQHD-Auflösung mit hohen Details und stabilen Frame-Raten spielen möchte.

Zum Schluss haben wir einen guten Deal für einen OLED-TV gefunden. Der LG OLED 55G19LA ist ein 55-Zoll-Fernseher mit 120 Hz nativer Bildwiederholrate, damit eignet er sich also für Playstation 5 (Testbericht) und Xbox Series X (Testbericht). Als Betriebssystem läuft WebOS, HDMI 2.1 samt eARC ist ebenfalls mit an Bord. Er kostet heute 1567 Euro und fällt damit weiter im Preis. Noch Anfang Juli lag er stabil über 1600 Euro.

Deals zu Mobilfunktarifen

Aktuell gibt es wieder Readly für zwei Monate gratis. Zudem erhalten Neukunden noch einen Amazon-Gutschein in Höhe von 5 Euro. Readly bietet Zugriff auf aktuelle Zeitungen und Zeitschriften als Flatrate. Wer den Dienst nur zwei Monate kostenlos nutzen will, kann ihn jederzeit kündigen. Andernfalls verlängert sich das Abo automatisch und kostet dann monatlich rund 10 Euro.

Wer eine günstige Datenflat im Vodafone-Netz sucht, sollte aktuell zu den Crash-Tarifen von Klarmobil schauen. Dort gibt es 5 GByte für 5 und 10 GByte für 10 Euro im Monat. Beide Tarife bieten bis zu 50 MBit/s im Download. Die Laufzeit beträgt mindestens 1 Monat und kann jeweils bis zu zwei Wochen vor Vertragsverlängerung gekündigt werden. 4 Monate Musik-Streaming von Deezer gibt es kostenlos dazu. Achtung: Wer nicht zusätzlich 10 Euro für den Dienst zahlen will, sollte während des viermonatigen Testzeitraums direkt kündigen.

Übrigens: Wer einfach nur kostenlos vier Monate Deezer abstauben will, bekommt das Angebot auch ohne Tarif bei Mobilcom-Debitel.

Für monatlich 23 Euro bekommt man 40 GByte (max. 100 MBit/s) inklusive Telefonie- und SMS-Flat im Vodafone-Netz. Vergleichbare Tarife kosten in der Regel um die 40 Euro. Der Tarif von Mobilcom-Debitel hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten und ebenfalls 4 Monate Deezer kostenlos dabei.

10 GByte (max. 50 MBit/s) gibt es für monatlich 7 Euro bei sim.de. 60 Freiminuten im O2-Netz sind mit dabei. Der Vertrag der Drillisch-Marke kann bei Bedarf auch mit kurzer Vertragslaufzeit gebucht werden. Den Vertrag kann man dann monatlich kündigen und er läuft nach drei Monaten aus. Aber Achtung vor der sogenannten Datenautomatik: Der Provider bucht bis zu dreimal im Monat zusätzlich 200 MByte für 2 Euro auf das Nutzerkonto, wenn das Inklusivdatenvolumen erschöpft ist. Die Automatik können Nutzer im Kundenportal deaktivieren.

Möglicherweise abgelaufene Deals am Montag, 26.07.2021: Festplatte, ANC-Kopfhörer, Speicherkarten, eGPU, iPhone

Der Montag startet etwas durchwachsen. Aus der letzten Woche gibt es noch die Deals für mehrere Speicherkarten, wir haben unten die Daten eingebaut. Richtig neu ist der Deal für die Desktop-Festplatte Toshiba P300 Desktop mit 1 TByte. Sie kostet heute bei Amazon knapp 30 Euro, so günstig war sie noch nie zu bekommen.

Endlich wieder günstig ist der Anker Soundcore Life Q30 (Testbericht). Der Kopfhörer war im Test ziemlich basslastig und konnte uns mit einem guten Klang sowie langer Akkulaufzeit überzeugen. Er ist heute wieder für knapp 60 Euro zu bekommen, so günstig war er zuletzt im Dezember 2020.

eGPUs sind ein wenig in der Versenkung verschwunden. Kurz erklärt: Es handelt sich dabei um externe Grafikkarten, die über Thunderbolt 3 oder Thunderbolt 4 mit dem PC oder Notebook verbunden werden. Anschließend kann man die Leistung der GPU nutzen, etwa um VR über einen Laptop zu ermöglichen. Es gibt Komplettlösungen oder Gehäuse, in die normale Grafikkarten eingesetzt werden können. Das Razer Core X Chrome fällt in den zweiten Bereich. Bei Amazon UK kostet es mit Importgebühren weniger als 283 Euro, das ist ein hervorragender Preis für das eGPU-Gehäuse. Im Artikel Ratgeber eGPU 2020: Grafik-Power für Laptops sehen wir uns eGPU-Systeme genauer an und liefern Benchmarks für den Einsatz in der eGPU oder im Desktop.

Zuletzt noch eine Nachricht für Apple-Fans: Das Apple iPhone 12 Pro Max 128 GByte Graphit erreicht einen Tiefstpreis von 999 Euro, knapp 1 Euro weniger als der vorherige Tiefstpreis. Wer das Gerät schon immer haben wollte, sollte zugreifen – günstiger war es noch nie.

Egal, ob Kamera oder Drohne, schnelle SD-Karten kann man immer gebrauchen. Heute gibt es ein paar sehr gute Deals für die Karten der Samsungs PRO Plus for Professionals Serie. Fast die komplette Produktreihe dieser SD-Karten ist reduziert. Der Top-Deal ist die 64-GByte-Variante (Lesen 100/ Schreiben 90), die gibt es bei Mediamarkt für gerade einmal 8 Euro, rund 10 Euro billiger als bei anderen Anbietern. Damit ist sie sogar günstiger als die 32 GByte-Variante. Die 128-GByte-Version der Speicherkarte (Lesen 100/ Schreiben 90) gibt es bei Conrad für 13 Euro, dort spart man sieben Euro auf den nächstbesten Händler, hat aber leider eine lange Lieferzeit. Dennoch, wer knapp 3 Wochen warten kann, der bekommt die Speicherkarten zu einem unschlagbaren Tiefstpreis. Wer sofort viel Platz braucht, der sollte die 256 GByte-Variante ansehen, die gibt es bei Digitalo und Voelkner für 28 Euro. Auch diese Speicherkarte war nie günstiger zu bekommen. Alle drei Varianten sind UHS-I U3 und Class 10 zertifiziert.

Newsletter