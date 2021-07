Montag, 19.07.2021: Samsung Speicherkarten, Lenovo Smart Clock, AVM Fritzbox 750 AX günstiger

Die Lenovo Smart Clock (Testbericht) war ursprünglich als Konkurrent zum Echo Show (Vergleich) angedacht. Statt auf Amazon setzt das Lenovo Display auf den Google Assistant, Spotify Connect ist für Musik an Bord. Wer sein Zuhause per Google Home steuert, der bekommt mit dem smarten Wecker eine praktische Erweiterung, lediglich die Lautsprecher sind mittelmäßig. Dafür ist der Preis ordentlich gefallen, von den ehemals 90 Euro UVP ist nichts mehr übrig. Der neue Tiefstpreis bei einem Ebay-Händler liegt bei 27 Euro, der nächstbeste Händler will 29 Euro.

Newsletter

Ich willige ein, dass mich Heise Medien per E-Mail über die von ihr angebotenen Zeitschriften, Online-Angebote, Produkte des heise Shops, Veranstaltungen und Software-Downloads informiert. Meine Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ich kann die Einwilligung jederzeit per E-Mail an datenservice@heise.de, per Brief an Heise Medien GmbH & Co. KG, Vertrieb & Marketing, Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover oder durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks widerrufen. Es gilt die Datenschutzerklärung von Heise Medien.