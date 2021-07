Die TechStage-Redakteure suchen täglich die besten Deals im Web. Dabei vergleichen sie stets die Preise mit anderen Anbietern, um Fake-Schnäppchen auszufiltern.

Wer Angebote und die Highlights der TechStage-Artikel direkt in seine Inbox bekommen möchte, dem empfehlen wir unseren Newsletter. Jeden Mittwoch versenden wir eine Zusammenfassung der TechStage-Artikel aus der letzten Woche mit ein paar richtig guten Deals. Wenn es kurzfristig Top-Deals gibt, verschicken wir zudem den Schnäppchen-Alarm. Das Formular für die Anmeldung befindet sich am Ende des Beitrags.

Hinweis: Es kann sein, dass Deals ausverkauft sind. Wir aktualisieren den Artikel von Montag bis Freitag (außer an bundesweiten Feiertagen).

Montag, 12.07.2021: DJI Air 2S, Sennheiser HD 450 BT, Gardena Bewässerungsventil sowie Deals zu Apple und Ledvance

Der heutige Montag hat ein paar ziemlich gute Deals, die aber teilweise gut versteckt sind. Neben den allgemeinen Angeboten im Web sehen wir uns zwei Preisaktionen von Amazon zu Ledvance Leuchten und Apple-Produkten genauer an.

Drohnen-Fans und solche, die es werden wollen, aufgepasst: Bei Amazon gibt es die DJI Air 2S Fly More Combo (Testbericht) zum absoluten Tiefstpreis von etwas mehr als 1104 Euro. Die Drohne selbst ist unser Favorit in dieser Preisklasse, sie hat eine gute Flugcharakteristik und erstklassige Foto- und Videoqualität. Drohne, Handsender, ein Akku und Ersatzteile sind sowieso im Lieferumfang, die Fly-More-Combo bringt zwei zusätzliche Akkus, ein Mehrfach-Ladeadapter, ND-Filter und eine Tragetasche mit. Das rechtfertigt den Aufpreis von knapp 115 Euro im Vergleich zur Einzelversion, schließlich kann man mit drei Akkus deutlich länger fliegen. Neupiloten (und allen anderen) empfehlen wir die Lektüre unseres Ratgebers zur EU-Drohnenverordnung: So fliegen Drohnen legal.

Wer einen guten Over-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth und aktiver Geräuschunterdrückung sucht (etwa, weil es zurück ins Büro geht), der bekommt heute den Sennheiser HD 450 BT für sehr solide 89 Euro. Selbst mit den Versandkosten von 5,90 Euro ist das noch immer das günstigste Angebot für diesen guten Kopfhörer, tatsächlich ist es ein neuer Tiefstpreis.

Mit dem aktuellen Wechsel zwischen Dürreperiode und Starkregen ist das Bewässern im Garten fast schon eine Wissenschaft. Wer es sich einfacher machen möchte, kann dazu smarte Systeme nehmen, Gardena ist da einer der Anbieter. Das Gardena Bewässerungsventil 9V mit Bluetooth und 1-Zoll-Innengewinde gibt es heute günstiger, es fällt auf den Tiefstpreis von 88 Euro (nächstbester Händler: 93 Euro). Es eignet sich vor allem für größere Gärten, in denen vielleicht nicht überall eine WLAN-Abdeckung herrscht. Das Ventil lässt sich mit sechs Zeitplänen programmieren, alternativ startet es manuell. Zusätzlich kann man Bodenfeuchtesensoren anschließen, die prüfen, ob überhaupt gewässert werden muss. Der Feuchtesensor kostet extra, aktuell etwa 50 Euro. Hier raten wir aber dazu, einen Preisalarm zu setzen und etwas zu warten, denn er ist regelmäßig günstiger zu bekommen, wenn auch noch nie für weniger als 40 Euro.

Amazon: smarte Leuchten von Ledvance und Apple-Produkte günstiger

Ledvance hat die smarten Leuchten und vernetzten Komponenten von Osram übernommen und steckt noch mitten im Rebranding. Da ergibt es Sinn, potenzielle Nutzer mit Deals anzulocken. Und tatsächlich, bei Amazon bekommt man heute ein paar feine Deals zu Ledvance. Unser Tipp für alle, die draußen eine smarte Beleuchtung möchten, ist die Ledvance Smart+ LED Gartenleuchte. Fünf Spots, die entweder mit einer Hue-Bridge oder einem Echo Plus / Echo Show (Modellvergleich) kommunizieren, kosten heute knapp 36 Euro. Das ist ein sehr guter Preis, bislang war dieses Set nie für unter 40 Euro zu bekommen, der nächstbeste Händler will heute 49 Euro. Ebenfalls seinen sehr guten Deal bekommt man heute für den Ledvance SMART+ Outdoor Flex RGBW Streifen, einen LED-Streifen für den Außeneinsatz. Das Zigbee-Gerät benötigt eine passende Bridge ins LAN, ist also eher zum Ausbau als zum Start gedacht. Dennoch, der Preis von 28 Euro ist super, andere Anbieter nehmen derzeit mindestens 96 Euro! Das sind allerdings auch Mondpreise, normalerweise geht das Lichtband für um die 45 Euro über die Ladentheke.

Auf der Übersichtsseite zur Aktion sind noch ein paar weitere sehr coole Produkte zu finden. Ein Blender ist aber das Angebot für die klassische Osram/Ledvance Smart+ LED Leuchte mit B22d-Sockel. Amazon möchte heute 9 Euro für die Zigbee-Lampe, im Web bekommt man sie ab etwas mehr als 5 Euro – da raten wir, woanders zu kaufen, wenn man Lampen für diesen Sockel sucht.

Knapp am Tiefstpreis vorbei geht die Ledvance Smart+ BT Classic A60 LED. Die kommt direkt von Ledvance, wurde also nicht von Osram mit umgezogen. Das merkt man auch an der Kommunikationstechnik, sie setzt auf Bluetooth statt Zigbee. Die Leuchte passt in einen E27-Sockel. Amazon nimmt heute dafür 11 Euro, andere Anbieter haben sie ab 10 Euro im Programm, wollen aber noch Versand zusätzlich.

Wer nach smarten Leuchten (oder auch dummen Leuchtmitteln) sucht, der kann bei der Amazon-Aktion auf alle Fälle ein paar gute Deals machen, allerdings sollte man die Preise der neueren Produkte (also die ohne Osram-Branding oder Osram im Namen) kurz vergleichen. Prime-Kunden können wahrscheinlich immer noch sparen, wenn sie keinen Versand zahlen.

Wenn Apple-Produkte reduziert sind, dann lohnt sich ein genaues Hinsehen. Amazon hat heute mehrere iPads Pro sowie iMacs und Macbooks im Angebot, dabei gibt es für einige Produkte aber günstigere Alternativen (zumindest, wenn man den Versand außen vor lässt). Knapp den Tiefstpreis hat Amazon für den Apple iMac mit 21,5 Zoll Retina 4K Display. 8 GByte RAM und 256 GByte SSD sprechen aber für die Minimalaustattung. Amazon möchte dafür 1112 Euro, im Preisvergleich sehen wir Preise ab 1139 Euro – wer mit der vergleichsweise geringen Ausstattung zurechtkommt, der kann zuschlagen. Tatsächlich war er vorher noch nie zu dem Preis zu bekommen. Deutlich mehr Power verspricht der Apple iMac Pro. Die Variante mit Xeon W-2150B, 32 GByte RAM, 1 TByte SSD und Radeon Pro Vega 56 gibt es bei Amazon für 4369 Euro, der iMac Pro war noch nie günstiger zu bekommen. Andere Händler wollen heute mindestens 4859 Euro, Amazon-Käufer sparen also fast 500 Euro.

Wer es mobiler möchte, der kann heute einen guten Preis für das Apple MacBook Pro 15.4" in Space Gray bekommen. In der Version mit Core i7-8750H, 16 GByte RAM, 256 GByte SSD und Radeon Pro 555X zahlt man heute bei Amazon 1969 Euro. Das ist zwar kein Tiefstpreis, heute aber das beste Angebot für das Macbook. Der nächstbeste Händler nimmt 2377 Euro für diese Variante.

Bislang hält sich Amazon gut bei den Deal-Preisen, das ändert sich aber, wenn man zu den Angeboten fürs iPad Pro schaut. Fangen wir mit dem 2021 Apple iPad Pro an. Die Version mit 2 TByte Speicher kostet bei Amazon heute 2079 Euro, zahlreiche andere Händler verkaufen es für unter 1900 Euro, der Tiefstpreis liegt bei 1849 Euro bei Cyberport. Selbst mit Versand ist das weit unter dem Amazon-Preis.

Ähnlich sieht es bei den iPads Pro von 2020 aus. Drei Versionen hat Amazon im Angebot, alle drei bekommt man im Web günstiger. Teilweise ist der Unterschied minimal (und wird durch den Versand aufgefressen), das Apple iPad Pro 11 Zoll mit 1 TByte bekommt man aber anderswo deutlich günstiger als für die 1239 Euro von Amazon.

Newsletter