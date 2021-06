Mittwoch, 02. Juni 2021: Werkzeug, Fernseher, Festplatten und mehr

Akku-Werkzeug ist nicht gleich Akku-Werkzeug. Worauf man beim Kauf achten sollte, zeigt unser Ratgeber Akku-Werkzeuge im Vergleich: Leistung, Kompatibilität & Co. Dabei bieten die Produkte einen vernünftigen Kompromiss aus Preis und Leistung. Der Vorteil, wenn man sich auf einen Hersteller für sein Werkzeug beschränkt: Der Käufer benötigt weniger Akkus, da sie üblicherweise bei allen akkubetriebenen Produkten einer Marke passen. Wer sich für Einhell entscheidet, bekommt auch Akkus heute günstiger. So kostet der Einhell Power-X-Change Plus mit 18 Volt und 3 Amperestunden bei Amazon 39,50 Euro. Der nächste Anbieter will gleich mal 44,50 Euro für die Energieträger. Diese Akkus passen übrigens auch in den sehr guten E-Scooter Elmoto Kick, den wir hier getestet haben: Elmoto Kick im Test – Dieser E-Scooter fährt mit Einhell-Akkus .

Weiteres Werkzeug

TVs

Sonstige Angebote

Tarife: 20 GByte für 20 Euro

Sparhandy reduziert für viele Laufzeitbeiträge die monatliche Grundgebühr um bis zu 20 Prozent. Somit bekommt man das Samsung Galaxy S21 5G beispielsweise für einmalig 120 Euro und monatlich 28 statt 35 Euro . Auf die Mindestlaufzeit von 24 Monaten spart man sich also 168 Euro auf den Vertrag. Der Tarif selbst bietet 40 GByte (max. 225 MBit/s) sowie Telefonie- und SMS-Flat im O2-Netz. 10 Euro gibt es als Gutschrift bei Rufnummernmitnahme. Und wer bis zum 19. Juni den Deal abschließt, erhält die Kopfhörer Samsung Galaxy Buds Pro im Straßenwert von 135 Euro kostenlos dazu. Insgesamt also kein schlechter Deal; gegenüber den Einzelpreisen liegt die Ersparnis bei 871 Euro. Weitere Angebote, auch in den Netzen von Vodafone und Telekom, gibt es hier .

Montag, 31. Mai 2021: 17-Zoll-Laptop, Convertible-Chromebook, Gaming-Monitore und günstige Smartphones

