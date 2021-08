TVs & Entertainment: LG-OLED unter 1000 Euro, Samsung-Soundbar 31 Prozent günstiger

Die Soundbar Samsung S60T gibt es aktuell zum Tiefstpreis von 139 statt 199 Euro. Saturn verkauft sie in diversen Märkten und in seinem Onlineshop. Die Soundbar bietet 180 Watt Gesamtleistung und ist per Alexa-Sprachassistent bedienbar.

Smartphone: Gigaset GS290 mit Klinkeneingang für unter 100 Euro

Tarif des Tages: Bis zu 350 Euro auf Kabel-Internet von Vodafone sparen

Notebook: HP Chromebook so günstig wie nie

Speicher: Sandisk Micro-SD mit 200 GByte noch nie so günstig

Newsletter abonnieren

Ich willige ein, dass mich Heise Medien per E-Mail über die von ihr angebotenen Zeitschriften, Online-Angebote, Produkte des heise Shops, Veranstaltungen und Software-Downloads informiert. Meine Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ich kann die Einwilligung jederzeit per E-Mail an datenservice@heise.de, per Brief an Heise Medien GmbH & Co. KG, Vertrieb & Marketing, Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover oder durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks widerrufen. Es gilt die Datenschutzerklärung von Heise Medien.