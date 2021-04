Jeden morgen schwärmt die TechStage-Redaktion aus, um wirklich gute Angebote im Web zu finden. Dabei verlassen wir uns nicht auf automatische Deals, sondern prüfen den Preisverlauf und vergleichen, um Scheinschnäppchen von Anfang an auszuschließen.

Wer Angebote und die Highlights der TechStage-Artikel direkt in seine Inbox bekommen möchte, dem empfehlen wir unseren Newsletter. Jeden Mittwoch versenden wir eine Zusammenfassung der TechStage-Artikel aus der letzten Woche mit ein paar richtig guten Deals. Wenn es wirklich gute Angebote gibt, verschicken wir zudem den Schnäppchen-Alarm. Das Formular für die Anmeldung befindet sich am Ende des Beitrags.

Hinweis: Es kann sein, dass Deals ausverkauft sind. Wir aktualisieren den Artikel von Montag bis Freitag.

Donnerstag, 29.04.: Fritzbox 7490, Apple Watch Series 6, 120-mm-LED-Lüfter und Pool günstiger

Lust auf eine Apple Watch Series 6 (Testbericht)? Die Variante mit Sportarmband in Space Grey gibt es heute erstmals für 349 Euro, normalerweise liegt der Preis bei etwa 400 Euro. Die Uhr kommt mit GPS und Bluetooth, aber ohne LTE-Modul. Wer ein passendes iPhone dazu möchte, das Apple iPhone SE (2020) mit 128 GByte verkauft ein Saturn-Markt heute auf Ebay für den Tiefstpreis von 379 Euro, so günstig war das Gerät in dieser Speichergröße noch nie. Passende und bezahlbare Ersatzarmbänder für die Apple Watch zeigen wir in unserem Ratgeber.

Hinweis: Das Angebot zur Fritzbox 7490 ist leider ausgelaufen.

Der Sommer kommt und damit wird es warm im PC. Wer mehr Lüfter möchte, der kann heute bei den Arctic-Lüftern sparen. Den Dreierpack 120 mm Lüfter mit RGB-Beleuchtung gibt es heute für etwas mehr als 31 Euro. So günstig waren sie nie, sonst kosten sie eher um die 40 Euro. Sprich, wer sich ein neues Gehäuse aus unserem Ratgeber: PC Gehäuse zulegt, der kann damit gleich für Luft und Licht sorgen.

Apropos Abkühlung: Wie sieht es eigentlich mit dem Freibad im zweiten Corona-Sommer aus? Wer auf Nummer sicher gehen möchte, der holt sich einen Pool nach Hause. Nachdem die Preise zuletzt gestiegen waren, haben wir einen guten Deal für den Intex Easy Set Quick-Up Pool mit einem Durchmesser von 244 x 76 cm gefunden. Der fiel heute bei einem österreichischen Händler auf knapp 39 Euro. Die letzten Wochen musste man fast das doppelte auf den Tisch legen. Wer also eine Pool-Saison daheim plant, der kann jetzt zugreifen und danach unseren Ratgeber Budget-Pool statt Biotop: So bleibt der Pool lange sauber lesen um zu erfahren, wie man verhindert, dass er umkippt.

Saturn: TV-Deals und Apple-Angebote

Saturn und Mediamarkt verkaufen heute eine ganze Reihe an 4K-TVs günstiger. Das Highlight ist dabei der LG OLED 65CX6LA. Den OLED-Fernseher gibt es heute für 1599 Euro. Normalerweise kostet der über 2000 Euro. Wer schon immer einen OLED-TV mit 65 Zoll Diagonale wollte, der kann heute zuschlagen, günstiger gab es ihn noch nie.

Eine kleiner, deutlich günstigere Alternative, ist der LG 43NANO796NE, ein 43-Zoll-UHD-Fernsehergerät. Den gibt es heute offizielle bei Saturn für 369 Euro, ein Saturn aus Gelsenkirchen verkauft ihn sogar 10 Euro günstiger.

Neben den Deals kommen heute Apple-Fans voll auf ihre Kosten. Bis zum 03.05 laufen bei Saturn die Apple Days. Dabei sind Macbooks, iMacs, Zubehör wie das Magic Keyboard oder die Magic Mouse deutlich günstiger zu bekommen. Außerdem gibt es iPads, iPhones, die Apple Watch oder den Homepod günstiger. Die Angebote sind zu umfangreich, um hier alle aufzulisten, wir empfehlen, durch die Liste zu scrollen. Hier geht es direkt zur Aktion.

Adata: SSDs, RAM, NVMe günstiger

Die Abonnenten unseres Schnäppchen-Newsletters kennen diese Deals bereits: Der Hersteller Adata wird 20 Jahre und bei Amazon, Alternate und Computeruniverse gibt es Rabatte auf die SSDs, die NVMes oder den RAM des Herstellers. Hervorheben möchten wir die ADATA XPG Spectrix S20G mit 1 TByte Speicher bei Alternate, dort bekommt man sie für etwas mehr als 94 Euro (plus Versand), das ist ein sehr guter Preis für diesen Speicher. Zum Angebot bei Alternate.

Bei Computeruniverse gibt es ähnliche Deals wie bei Alternate, der komplette Rabatt wird allerdings erst mit Eingabe des Codes ADATA20 am Ende der Bestellung abgezogen. Zum Angebot bei Computeruniverse.

Amazon hat eine recht umfangreiche Sub-Seite für Adata erstellt, bei der sich Werbung und echte Angebot etwas mischen. Die Deals kommen ganz am Ende. Zur Aktion bei Amazon.

Beim Prüfen der Preise fiel uns auf, dass man die 512-GByte-Speicher meist günstiger anderswo im Web bekommt. Die Preise für die TByte-NVMe dagegen sind sehr gut.

Ebay: Nintendo Switch, DJI Mini 2 Fly More, Bosch Professionall Akkuschrauber

Die Wow-Angebote von Ebay haben ein paar spannende Deals. Ganz vorne dabei ist die Nintendo Switch (Testbericht) für 349 Euro. Das ist bereits das zweite Mal, dass wir die Switch in einem Schnäppchen sehen. Offenbar sorgen die Gerüchte über eine neue Switch mit OLED dafür, dass einige Händler ihre Lager leeren. Die Angebote sind begrenzt, wird aber schon immer eine Switch wollte, der kann jetzt bei Ebay zuschlagen.

Ein sehr gutes Angebot gibt es heute für die DJI Mini 2 (Testbericht). Die Fly More Combo mit Drohne, Akkus und Fernsteuerung im Paket gibt es bei Ebay für 549 Euro. Das ist ein solider Preis, auch wenn es schon günstiger ging.

Der dritte gute Deal heute ist ein Bosch Professional Paket. Es gibt einen GSR 18V-55 Akku-Bohrschrauber, einen GDS 18V-200 Akku-Drehschlagschrauber sowie zwei Akkus, einen Schnelllader und einen Bitsatz. Bei Ebay zahlt man heute 369 Euro.

Smartphone-Tarife

(ANZEIGE) Vodafone bietet wieder 20 Prozent Rabatt mit Code AKTION20 auf seine Red- und Young-Tarife mit 24 Monaten Laufzeit. So kosten beispielsweise 40 GByte (max. 500 MBit/s) mit Telefonie- und SMS-Flat sowie Music-, Chat-, Video- oder Social-Pass nur 25 statt 38 Euro im Young-L-Tarif für die ersten 12 Monate. Der Anschlusspreis liegt bei einmalig 40 Euro. Alternativ gibt es das gleiche Paket im Red-Tarif, also ohne Young-Bonus, für rund 48 statt 60 Euro.

(ANZEIGE) Auch Otelo hat seine Tarife und Tarife für junge Leute mit 24 Monaten Laufzeit reduziert. Aktuell gibt es etwa für Personen bis 27 Jahre 24 statt 8 GByte (max. 50 MBit/s) für 25 statt 30 Euro. Telefonie- und SMS-Flat sind natürlich mit dabei. Und die Anschlussgebühr von 10 Euro gibt es quasi mit 10 Euro Guthaben bei Rufnummernmitnahme zurück. Wer über 27 Jahre ist, bekommt den nahezu gleichen Deal mit 20 GByte für 25 Euro im Monat.

Noch bis heute 18 Uhr gibt es den Crash-Tarif für knapp 3 Euro: 750 MByte (max. 25 MBit/s) und 100 Freiminuten gibt es im D-Netz im Angebot von Klarmobil. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten und kann bis zu drei Monate vor Laufzeitende gekündigt werden. Schnell sein lohnt sich hier, der Crash-Deal ist meist nur wenige Stunden aktiv.

Drillisch-Marke sim.de verkauft 10 GByte (max. 50 MBit/s) für monatlich 10 Euro. Telefonie- und SMS-Flat sind mit dabei. Der Anschlusspreis liegt bei einmalig 20 Euro bei der Option „ohne Vertragslaufzeit“. Eine Kündigung ist dann jeweils mit einer Frist von drei Monaten möglich. Wichtig: Sim.de nutzt eine sogenannte Datenautomatik. Der Provider bucht bis zu dreimal im Monat zusätzlich 200 MByte für 2 Euro auf das Nutzerkonto, wenn das Inklusivdatenvolumen erschöpft ist. Die Automatik können Nutzer aber im Kundenportal deaktivieren.

Unbegrenztes Datenvolumen gibt es im O2-Netz schon für monatlich 35 Euro. Der Tarif No Limit Max auf handy.de bietet unlimitiertes Inklusivdatenvolumen mit maximal 225 MBit/s im Download, SMS- und Telefonie-Flat. Der Tarif hat eine Laufzeit von mindestens 24 Monaten. Die Anschlusskosten liegen bei einmalig 20 Euro.

Das Samsung Galaxy S20 FE (Testbericht) fällt weiter im Preis in Vertrags-Bundles. Via sparhandy.de zahlt man aktuell einmalig 90 Euro inklusive Anschlusspreis für das Smartphone mit 128 GByte Speicher. Der zugehörige Tarif O2 Blue All-in M bietet 12 GByte (max. 50 MBit/s), Telefonie- und SMS-Flat. Er hat eine Laufzeit von 24 Monaten und kostet monatlich nun 20 statt 30 Euro. Wer sich Smartphone und Tarif einzeln holt, zahlt 379 Euro mehr.

Wer das neue Xiaomi Mi 11 Lite will, kann es auf sparhandy.de vorbestellen. Dann gibt es die Xiaomi Mi Smart Clock noch als Goodie kostenlos dazu. Für das Smartphone zahlt man einmalig 90 Euro inklusive Anschluss. Der O2-Tarif Blue All-in M kostet monatlich 20 Euro und bietet 12 GByte (max. 50 MBit/s) sowie Telefonie- und SMS-Flat. Die Laufzeit liegt bei 24 Monaten. Zum Vergleich: Einzeln kostet das Smartphone mindestens 309 Euro. Der zugehörige Smartphone-Tarif All-in M kostet ohne Bundle ebenfalls 20 Euro im Monat. Somit liegt die Ersparnis im Vertrags-Bundle bei 219 Euro.

Mittwoch, 28.04.2021: Apple, Apple, Apple

Apple hat neue iPads angekündigt. Das ist für Händler das Startsignal, die alten Geräte im Preis zu reduzieren und so die Lager zu leeren. Schnäppchenjäger wirds freuen. So wechselt etwa das Apple iPad Pro 11 (2020) mit 128 GByte Speicher für 689 Euro den Eigentümer. So günstig war es noch nie. Noch vor wenigen Wochen zahlten Käufer immer mindestens 800 Euro.

Auch das etwas größere Apple iPad Pro 12.9 (2020) mit 128 GByte ist mit 899 Euro so günstig wie noch nie zuvor. Bisher kostete es meist über 1000 Euro. Das dazu passende Apple Magic Keyboard kostet 269 Euro. Bisher kostete die Tastatur mindestens 299 Euro, vor einem Monat gar immer mindestens 350 Euro.

Auch die aktuellen Macbooks mit M1 Chips fallen weiter leicht im Preis, auch wenn hier der Preisverfall nicht so deutlich ist wie bei den 2020er iPads. So kostet das Apple MacBook Air mit 7-Kern-M1-Prozessor, 8 GByte RAM und 256 GByte SSD unter 1000 Euro. Die Preistendenz zeigt deutlich nach unten, teilweise zahlten Käufer noch vor wenigen Wochen mindestens 100 Euro mehr. Ähnliches gilt für das Apple MacBook Pro (M1, 2020) mit 13,3 Zoll Display, 8 GByte RAM und 256 GByte SSD. Es kostet 1200 Euro. Vor zwei Monaten waren noch mindestens 1300 Euro nötig, um das Notebook zu erwerben.

Dienstag, 27.04.2021: Redmi Note 8 Pro, AirPods Pro, Galaxy Watch 3, TVs & Werkzeug

Das Apple iPhone 8 mit 64 GByte Speicher ist derzeit ebenfalls reduziert. Das Gerät war zwar tageweise schon günstiger zu bekommen, der Preis von 356 Euro ist trotzdem gut. Andere Shops verlangen mindestens 514 Euro.

Von Apple gibt es heute außerdem die AirPods Pro (Testbericht) im Angebot. Heute sind die True-Wireless-Kopfhörer für 176 Euro gelistet. Mitbewerber rufen für die Kopfhörer mindestens 190 Euro auf.

Die VR-Brille Valve Index ist bei Proshop heute für 950 Euro erhältlich und somit ebenfalls zu einem neuen Tiefstpreis verfügbar. Laut Preisvergleich verlangen andere Händler 1499 Euro. Wer hier zuschlägt, kann über 500 Euro sparen. Mehr über das Thema Virtual Reality zeigen wir in unserer Themenwelt VR.

In der Kategorie 4K-Fernseher sind aktuell eine ganze Reihe an Geräten ordentlich reduziert. Den Anfang macht der LG OLED 65CX6LA mit 65 Zoll, HDR10 und HDMI 2.1 für 1669 Euro. Andere Shops rufen für das Gerät mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz mindestens 2219 Euro auf. Wer hier zuschlägt, bekommt einen rechnerischen Rabatt von über 24 Prozent.

Auch wenn der Preisunterschied zur Konkurrenz beim Samsung GQ65Q95T nicht ganz so hoch ist, lohnt sich das heutige Angebot. Aktuell ist der 65-Zoll-Fernseher mit 4x eARC, HDR10+ und LED-Hintergrundbeleuchtung zum Tiefstpreis von 1444 Euro gelistet. Andere Onlineshops verlangen für den 4K-TV mindestens 1599 Euro.

Der Sony KD-65XH9505 mit nativen 100 Hz ist heute bei Mediamarkt und Saturn auf 1099 Euro reduziert. Neben 4x HMDI 2.0 sind hier HDR10 und HLG an Bord. Laut Preisvergleich kostet der 4K-TV mit 65 Zoll bei den Mitbewerbern mindestens 1279 Euro.

Der Versandhändler Neckermann hat den 65-Zoll-LCD-TV TCL 65C825 im Angebot. Statt 2999 Euro ist das 4K-Gerät mit Dolby Vision IQ und 4x HDMI 2.1 aktuell für 1769 Euro erhältlich. Der Rabatt dieses Deals beträgt somit unglaubliche 41 Prozent.

Einen XL-TV mit fetten 75 Zoll gibt es heute ebenfalls im Angebot. Der Samsung GQ75Q80T mit HDR10+, 100 Hz und 4x eARC ist bei Amazon für 1595 Euro zu finden. Die nächstbesten Preise liegen bei mindestens 1849 Euro. Der Rabatt für den 4K-TV mit 190 cm Diagonale beträgt knapp 14 Prozent.

Noch mehr zu großen TVs haben wir im Ratgeber große TVs: ab 70 Zoll unter 700 Euro zusammengetragen.

Wer statt Unterhaltungstechnik nach Werkzeug für Hobbykeller und Garten sucht, sollte bei Amazon vorbeischauen. Dort ist heute eine ganze Reihe an Bosch-Werkzeugen im Angebot. Von Akkuschrauber, über Sägen und Laser bis hin zum Winkelschleifer sind hier zahlreiche Produkte spürbar reduziert.

Montag, 26.04.2021: Xiaomi Kopfhörer, 1TByte-NVMe, Camping-Klo

Die wirklich guten Angebote sind heute quer übers Web verteilt. Wir beginnen mit den Xiaomi Redmi AirDots 2, die Amazon heute für 13 Euro verkauft. Sie waren erst einmal so günstig zu bekommen. Wer lieber fette Over-Ear-Kopfhörer zum Zocken möchte, der sollte das Saturn-Angebot für die Roccat Elo 7.1 Air nicht verpassen. Die Gaming-Kopfhörer setzen auf Funk, ein passender Dongle liegt bei. Bei Saturn kosten sie heute 69 Euro, das ist der Tiefstpreis für diese Kopfhörer.

Mit 106 Euro ebenfalls günstig wie nie ist die ADATA XPG Gammix S50 Lite. Der schnelle NVMe-Speicher kostet 106 Euro in der 1 TByte-Version. Sie bietet solide Lese- und Schreibwerte, unserer Meinung nach dürfte sie sich vor allem für Videoschnitt und Co eignen. Die günstigste M.2-NVMe mit 1 TByte Speicher ist heute die Crucial P1. Sie kostet 84 Euro plus Versand, allerdings war sie auch schon für um die 77 Euro zu bekommen. Mehr zum Thema Upgrade mit einer NVMe zeigen wir im Artikel NVMe wird günstig: Schnellen Speicher einfach nachrüsten.

Zu den beliebtesten Produkten in unserem Ratgeber zu Camping-Gadgets gehört ein tragbares Klo. Und wie es der Zufall will, haben wir dazu einen passenden Deal gefunden! Das Thetford Porta Potti 345 kostet heute bei Camping Wagner etwas mehr als 65 Euro, normalerweise werden dafür um die 90 Euro fällig. Klar, es ist keine Ferguson, aber besser als der Donnerbalken.

Ebay-Angebote: Apple Watch, Ecovacs Saugroboter, Gartenzubehör

Die heutigen Ebay-Deals verstecken ein paar schöne Angebote. Ganz vorne dabei ist eine Apple Watch Series 4 mit LTE und GPS im rosa Armband (Muttertag kommt!). Sie kostet 229 Euro – alle anderen Händler wollen mindestens 499 Euro. Wo ist der Haken? Es handelt sich um ein generalüberholtes Modell aus einer Kundenretoure, der Händler gibt aber 12 Monate Garantie. Weil das Angebot wirklich gut ist und tolle Bewertungen hat, empfehlen wir es trotzdem.

Weiter geht es bei Ebay mit einem Staubsaugroboter, genauer gesagt dem Ecovacs Deebot D710. Der Roboter kostet heute bei Ebay 159 Euro, laut unseren Checks liegt der Preis sonst bei mindestens 199 Euro – man spart also 40 Euro.

Ebenfalls deutlich reduziert ist Gartenzubehör, noch bis zum 05. Mai gibt es 10 Prozent Rabatt auf alles rund um den Garten.

Newsletter