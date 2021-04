Das Wetter spielt im April verrückt und offenbar wissen viele Anbieter nicht, welche Deals dazu am besten passen. Am heutigen Montag haben einen großen Strauß an bunten Angeboten gefunden. Wie immer checkt die TechStage-Redaktion von Montag bis Freitag die Angebote im Internet. So landen keine automatisierten Schein-Schnäppchen hier im Artikel, sondern nur ausgewählte Deals.

Hinweis: Es kann sein, dass Deals ausverkauft sind. Wir aktualisieren den Artikel von Montag bis Freitag.

Apple-Deals: iPhones und iPads

Wirklich gute Angebote bei Apple-Produkten sind selten, sodass wir immer hellhörig werden, wenn eine größere Menge hereinschwappt. Der Ebay-Händler Get your Macs scheint aber sein Lager auszuräumen. Zahlreiche iPhones bekommt so günstig wie noch nie. Das Apple iPhone 12 Mini mit 128 GByte Speicher gibt es für 719 Euro, der nächstbeste Händler will mindestens 739 Euro. Das Apple iPhone 12 mit 64 GByte kostet 749 Euro, alle anderen Anbieter wollen mindestens fünf Euro mehr. Wer mehr Speicher möchte, der muss, Apple-typisch, mehr zahlen. Das Apple iPhone 12 mit 128 GByte kostet heute 809 Euro und war noch nie günstiger zu bekommen. Der nächstbeste Händler will 50 Euro mehr. In der Oberklasse gibt es ebenfalls einen guten Deal, das Apple iPhone 12 Pro mit 128 GByte Speicher kostet 979 Euro. Das ist der günstigste Preis für das Smartphone, normalerweise kostet es deutlich mehr als 1000 Euro. Heute will der nächstbeste Händler 995 Euro haben.

Wer lieber ein neues iPad sucht, etwa für den wahrscheinlich wieder anstehenden Distanzunterricht (Ratgeber Tablets für Homeschooling und Lernportale), der kann heute das Apple iPad 10.2 mit 32 GByte Speicher zum Tiefstpreis von 325 Euro kaufen. Andere Anbieter wollen mindestens 348 Euro. Unser Preisvergleich zeigt, dass dieses iPad-Modell noch nie günstiger war. Tatsächlich ist es heute wohl der günstigste Weg, um an ein aktuelles iPad zu kommen – billiger ist nur ein Apple-Tablet der ersten Generation, für das der Support (und aktuelle Apps) längst eingestellt ist.

Xiaomi-Deals auf Ebay

Bei Ebay läuft noch immer das Xiaomi Mi-Fan-Festival, bei der es auf ausgewählte Produkte von Xiaomi 15 Prozent Rabatt (maximal 50 Euro) gibt. Es gibt keinen Mindestbestellwert und der zugehörige Gutschein-Code PAUKENSCHLAG lässt sich zweimal pro Account einlösen.

Die Auswahl der Produkte ist spannend. So bekommt man etwa den guten Fitness-Tracker Mi Band 5 (Testbericht) für unter 24 Euro, das ist heute der günstigste Preis für das Fitness-Armband. Alternativ gibt es Smartphones der Redmi-8 und Redmi-9-Serie, Staubsaugroboter, Luftreiniger oder True-Wireless-Kopfhörer. Es lohnt sich, durch die Angebote zu scrollen.

Schneller Speicher: Günstige NVMe- und -SSD-Speicher

Bastler aufgepasst! Heute gibt es mehrere hervorragende Angebote rund um die schnellen NVMe-SSDs. Deren Vorteil: Sie sind deutlich schneller als SATA-basierte Speicher und brauchen wenig Platz. Wie schnell die Speicher sind und wie man sie einfach nachrüstet, zeigen wir im Artikel NVMe wird günstig: Schnellen Speicher einfach nachrüsten.

Unschlagbar günstig ist heute die Kingston NV1 NVMe PCIe, die Variante mit 1 TByte Speicher kostet über einen portugiesischen Amazon-Marktplatz-Händler etwas mehr als 69 Euro! Das ist der absolut günstigste Preis für diesen Speicher, der meist um die 100 Euro kostet. Selbst, wenn man die satten 17 Euro Versandkosten einberechnet, gab es diese NVMe bisher nicht günstiger. Wenn der Platz nicht reicht, kein Problem: Die größere Variante, die Kingston NV1 NVMe PCIe mit 2 TByte kostet heute 181 Euro – billiger war sie noch nie.

Ebenfalls ein gutes Angebot gibt es für die WD BLACK SN750 (Testbericht). Sie kostet heute bei Amazon 107 Euro, wird um den 23.04 geliefert. Wir haben den Speicher bereits länger im Einsatz und sind damit im Alltag ziemlich zufrieden. Ein weiterer Tipp: In unserem unter dem Text taucht der Deal auch bei Alternate zum selben Preis auf. Dabei bekommt man allerdings auf Wunsch noch 20 Euro Guthaben bei Steam. Ein sehr gutes Angebot, auch wenn 6,99 Euro Versand hinzukommen.

Welche Nachteile gibt es bei NVMe-Speicher? Tatsächlich limitiert vor allem das Mainboard. Die Speicher sind an den schnellen PCIe-Bus angebunden, der ist allerdings begrenzt. Konkret hatten wir im Alltag das Problem, dass etwa PCIe-Slots oder SATA-Steckplätze deaktiviert werden, wenn man zwei oder mehr NVMe-Speicher einbaut. Hier sollte man in das Handbuch seines Mainboards blicken, oder vielleicht ein Upgrade in Betracht ziehen. Die meisten älteren Boards können ein bis zwei NVMes aufnehmen, aktuell gibt es aber auch Mainboards, die drei oder vier NVMe-Speichern Platz bieten. Wir verlinken einige Geräte unten im Preisvergleich.

Wenn Speicherplatz wichtiger als Geschwindigkeit ist: Amazon verkauft heute eine SATA-SSD mit fetten 4 TByte für 299 Euro. Die Samsung SSD 870 QVO gab es erst ein einziges Mal zu diesem Preis, andere Verkäufer wollen mindestens 331 Euro. Die Platte ist ein guter Kauf für alle, die sich von magnetischen Festplatten verabschieden möchten.

Wer statt seines Desktops lieber sein altes Notebook oder einen Mini-PC beschleunigen möchte, die Kingston SSDNow KC600 mit 512 GByte Speicher und mSATA-Anschluss gibt es heute für um die 69 Euro. Ein guter Preis für diese SSD, so günstig war sie bisher nicht.

Bluetooth-Kopfhörer und Lautsprecher von Anker

Alternativ kann man sich mit Bluetooth-Boxen versorgen. Die Anker Soundcore (Version 1, nicht 2), kostet heute 24 Euro, so günstig war sie noch nie. Wer mehr optischen Charme möchte, der sollte sich die Soundcore Flare mit beleuchteter Basis ansehen. Der IPX-7-geschützte Lautsprecher kostet heute 45 Euro, normalerweise werden eher 55 Euro fällig.

Bosch Gartengeräte: Mäher, Häcksler, Hochdruckreiniger und Fenstersauger

Bosch hatte seine Gartengeräte bereits während des Amazon Oster-Sales reduziert, jetzt kommt nochmal eine Aktion für Elektro- und Akku-Produkte. Dabei sind auch ein paar neu reduzierte Produkte dabei, etwa der Bosch Häcksler AXT Rapid 2200. Der ist natürlich nicht dazu da, um komplette Bäume zu verhackschnitzeln, aber wer Äste, Laub oder eher weiches Grünzeug für den Kompost kleinbekommen möchte, der kann sich das Gerät ansehen. Der Häcksler kostet bei Amazon heute 150 Euro, andere Anbieter, etwa Baumärkte, wollen mindestens 188 Euro.

Für den klassischen Rasenschnitt gibt es heute den Bosch Elektro Rasenmäher UniversalRotak 550 günstiger. Er kostet heute bei Amazon 143 Euro, normalerweise liegen die Preise für das Gerät eher bei 180 Euro. Wer also einen neuen Elektromäher für Grundstücke bis 550 m² sucht, der kann sich das Gerät ansehen.

Keine Lust mehr, das Auto oder Boot von Hand zu schrubben? Dann muss ein Hochdruckreiniger her! Der Bosch DIY EasyAquatak 110 kommt mit 110 bar und einer Fördermenge 330l/h. Damit ist er am unteren Ende des Leistungsspektrums. Es reicht aber, um Dreck und Schmutz zu entfernen. Bei Amazon kostet er heute 63 Euro. Das ist heute ein guter Preis, andere Anbieter wollen ab 74 Euro. Allerdings gab es ihn bereits für unter 60 Euro, wer warten kann, der sollte sich einen Preisalarm einrichten. Noch mehr Informationen rund um Hochdruckreiniger, samt einem sehenswerten Video, wie gut die Dinger funktionieren können, zeigen wir in der Kaufberatung Hochdruckreiniger: Akku oder Kabel - darauf muss man achten.

Wer viele Fenster und wenig Lust zum Reinigen hat, der sollte sich den Bosch Akku Fenstersauger GlassVAC Solo Plus ansehen. Das Gerät mit integriertem Akku funktioniert wie ein Staubsauger für Fenster, samt Einschäumdüse und Abziehfunktion. Wir haben ein ähnliches Gerät im Artikel Mit Roboter und Sauger: So geht Fensterputzen ganz einfach ausprobiert und waren vom Ergebnis positiv überrascht. Der Bosch GlassVAC Solo Plus kostet heute bei Amazon 41 Euro, andere Verkäufer wollen eher 45 Euro.

