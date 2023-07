Preisverfall bei Balkonkraftwerk, Powerstation & Co.: Die besten Deals & Rabatte

Mobile Stromversorgung

Balkonkraftwerke, PV-Module & Wechselrichter

Bei den Balkonkraftwerk-Sets sollte man erfahrungsgemäß genau hinsehen. Eine Halterung für die gelieferten Solarmodule etwa ist nicht immer im Paket enthalten und muss oft teuer dazu bestellt oder einzeln nachgekauft werden. Das haben wir so beim Balkonkraftwerk von Netto (Testbericht) erlebt. In unserem Ratgeber Solarpanels für Balkonkraftwerke aufstellen und befestigen zeigen wir, worauf man bei der Befestigung achten sollte. Im Artikel Balkonkraftwerke ab 500 Euro: Kaufen, einstecken und sofort sparen erklären wir, was beim Kauf, dem Aufbau und der Installation zu beachten ist.

Ich willige ein, dass mich Heise Medien per E-Mail über die von ihr angebotenen Zeitschriften, Online-Angebote, Produkte des heise Shops, Veranstaltungen und Software-Downloads informiert. Meine Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ich kann die Einwilligung jederzeit per E-Mail an datenservice@heise.de, per Brief an Heise Medien GmbH & Co. KG, Vertrieb & Marketing, Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover oder durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks widerrufen. Es gilt die Datenschutzerklärung von Heise Medien.