Amazon startet in die Oster-Verkaufsaktion . Die läuft in diesem Jahr 10 Tage, wer also vor Ostern noch etwas fürs eigene Nest oder als Geschenk benötigt, der sollte jetzt aufmerksam weiterlesen. Die TechStage-Redaktion geht durch die Angebote und sucht die wirklichen Knüller heraus. Denn gerade hier muss man aufpassen: Oft gibt Amazon (oder andere Händler) bei der Berechnung des Nachlasses die Preisempfehlung des Herstellers an. Diese kann sich massiv vom eigentlichen Straßenpreis unterscheiden. Ein gutes Beispiel ist die Oral-B PRO 2 2500 Black Edition , eine elektrische Zahnbürste. Amazon verkauft sie heute für knapp 38 Euro, der eigentliche Preis wäre laut der Seite 89,99 Euro – das sieht aus wie ein fetter Rabatt von 50 Euro! Tatsächlich liegt der Straßenpreis für die Zahnbürsten bei etwa 40 Euro. Sprich, Amazon ist zwar immer noch günstiger als viele andere Händler, der Unterschied ist aber nicht so riesig. Dennoch, mit etwas Geduld findet man wirklich gute Angebote.

Das Lego 71374 Super Mario – Nintendo Entertainment System besteht aus unglaublichen 2646 Teilen und versüßt mit Garantie jedem Retro-Fan das Osterfest. Es besteht aus einem interaktiven TV-Gerät der 90er-Jahre, in dem ein kleiner Mario angetrieben durch eine clevere Mechanik mit Kurbel durch eine Adaption des ersten Levels von Super Mario Bros. hüpft. Mit dabei ist eine erstaunlich detaillierte NES-Konsole mitsamt Super-Mario-Cartridge und Controller. Aktuell kostet das Set mit 182 Euro plus Versand so wenig wie selten zuvor. Üblicherweise zahlen Käufer dafür weit über 200 Euro.

