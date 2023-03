Amazon Frühlingsangebote: Welche Schnäppchen lohnen sich wirklich?

Fire TV Stick, Echo Dot, Ring & Co.

Wie man es bereits von den Prime Days gewohnt ist, hat Amazon seine Eigenmarken wie den Echo Dot in der 5. Generation stark reduziert. Zumindest auf den ersten Blick. Als wir einige der Devices näher betrachtet haben, ist uns aufgefallen, dass andere Händler wie NBB, Expert oder Saturn die Produkte zum exakt gleichen Preis wie Amazon anbieten. Es ist also keineswegs so, dass es sich hierbei um exklusive Angebote oder neue Tiefstpreise handelt.

Fakt ist, dass die Eigenmarken längere Zeit schon nicht mehr so günstig angeboten wurden. Wer also sein Amazon-Sortiment erweitern möchte oder schon längere Zeit darüber nachgedacht hat, sich ein Echo-Produkt, Fire-Tablet oder Kindle zuzulegen, sollte am besten jetzt zuschlagen. Die besten Rabatte gibt es derzeit auf den Kindle oder Tablets von Amazon.

