Apple Week bei Media Markt & Saturn: Echte Schnäppchen oder Irreführung?

iPhone

Apples neuestes Flaggschiff– das iPhone 14 – wird gleich in mehreren Varianten angeboten. Das iPhone 14 in der 128 GByte Variante wird innerhalb der Apple Week zu einem Preis von 929 Euro angeboten. Hierbei ist auffällig, dass Saturn und Media Markt online nur die UVP beworben und gar keinen Rabatt gewähren. Das wollten wir so nicht stehen lassen und haben uns auf die Suche nach dem aktuell günstigen Modell begeben.

AirPods

Apple Watch

Das gleiche Modell mit einem Armband in der Farbe Dunkelmarine und einem blauen Gehäuse wird zu einem Preis von 479 Euro angeboten. Das ist immerhin noch 14 Prozent günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung. Auch hierbei handelt es sich um das aktuell günstige Angebot auf dem Markt. Allerdings wurde die Smartwatch in der Vergangenheit bereits mehrfach weit unter 400 Euro Angebot. Auch hierbei handelt es sich in unseren Augen leider um kein echtes Schnäppchen.

Fazit

Newsletter

Ich willige ein, dass mich Heise Medien per E-Mail über die von ihr angebotenen Zeitschriften, Online-Angebote, Produkte des Heise Shops, Veranstaltungen und Software-Downloads informiert. Meine Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ich kann die Einwilligung jederzeit per E-Mail an datenservice@heise.de, per Brief an Heise Medien GmbH & Co. KG, Vertrieb & Marketing, Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover oder durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks widerrufen. Es gilt die Datenschutzerklärung von Heise Medien.