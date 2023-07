Amazon Prime Day 2023: Die besten Schnäppchen im Preis-Check

Jedes Jahr feiert sich Amazon mit dem Prime Day selbst. Die Idee: Prime-Kunden sollen besondere Schnäppchen bekommen, neben Produkten gilt das auch für Dienstleistungen. Doch neben Amazon haben längst auch andere Händler die Marketing-Macht des Prime Day entdeckt und surfen auf dessen Welle. Und einige Produkte bekommt man sogar anderswo deutlich günstiger.

Wir bei TechStage verlassen uns nicht auf die Prozentangaben eines Händlers. Wir sehen uns die Produkte an und prüfen den Preisverlauf: War das Produkt vielleicht vor ein paar Tagen noch deutlich günstiger? Wurde der Preis angehoben, um nun mit einem fetten Rabatt zu locken? Oder kauft man woanders vielleicht besser und günstiger? Bei unseren Vergleichspreisen stützen wir uns niemals auf die längst überholte UVP, sondern beziehen uns immer auf den günstigsten Angebotspreis der letzten Monate.

Wir ergänzen und pflegen diese Deals-Übersicht vom 10. bis 12. Juli fortlaufend – fast rund um die Uhr, um die besten Angebote von Amazon, aber auch weiteren Händlern zu zeigen. Wiederkommen lohnt sich also.

Wichtig: Die Prime-Angebote stehen nur aktuellen Prime-Kunden zur Verfügung. Wer den Dienst für 30 Tage kostenlos testen möchte, der kann eine Prime-Probemitgliedschaft abschließen. Danach kostet Prime 8,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar. Zudem gilt sie nur für Prime-Neukunden.

Stark reduzierte Streaming-Angebote

Prime-Mitglieder können Amazon Music Unlimited für vier Monate gratis ausprobieren, danach kostet der Dienst 9 Euro im Monat. Allerdings gilt das Angebot nur, wenn man Music Unlimited bislang noch nicht genutzt hat.

Auch Hörbuch-Fans kommen voll auf ihre Kosten: Wer sich bis zum 13. Juli für den digitalen Hörbuch-Anbieter Audible entscheidet, kann den Dienst ganze drei Monate kostenlos testen. Danach zahlt man 10 Euro pro Monat, kann flexibel pausieren und kündigen.

Natürlich kommt auch das audiovisuelle Erlebnis im Zuge der Prime Days nicht zu kurz. Wer bereits Prime Kunde ist, kann aktuell 50 Prozent in den ersten drei Monaten auf das ergänzende Abo von Paramount+ sparen. Somit zahlt man zu Beginn lediglich 4 Euro monatlich und erst ab dem siebten Monat 8 Euro. Hier lohnt es sich schnell zu sein, denn das Angebot ist nur noch heute am 10. Juli gültig.

Tarif-Deals: 50 GByte für monatlich 20 Euro

Bei Freenet gibt es derzeit 50 GByte Datenvolumen (max. 50 MBit/s) für monatlich 20 Euro im Telekom-Netz. Flatrates für SMS und Telefonie sind mit dabei. Der Tarif hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Den Anschlusspreis in Höhe von 40 Euro kann man sich mit einer SMS „AP frei“ an 8362 zurückerstatten lassen. Die SMS kostet einmalig 0,19 Euro.

Alternativ bietet Freenet 15 GByte (max. 50 MBit/s) für monatlich 8 Euro im Vodafone-Netz an. Auch hier sind Flatrates für SMS und Telefonie dabei und man kann sich den Anschlusspreis mit der SMS "AP frei" sparen.

Wichtig bei allen Freenet-Angeboten mit 24 Monaten Laufzeit: Ab dem 25. Monat werden die Preise deutlich teurer. Hier also immer rechtzeitig kündigen.

Amazon Echo Dot, Show & Co.

Es ist wohl so sicher wie das Amen in der Kirche, dass die Amazon Eigenmarken am Prime Day mit riesigen Rabatten winken. Jedoch haben wir in Vergangenheit festgestellt, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Daher legen wir stets ein ganz besonderes Augenmerk auf den Preisverlauf der Eigenmarken von Amazon. In unserem Echo-Ratgeber zeigen wir detailliert die Unterschiede der einzelnen Modelle.

Powerstations

Was mit den mobilen Stromspeichern alles machbar ist, erklären wir im Ratgeber Mehr als Notstromversorgung: Darum gehört eine Powerstation in jeden Haushalt. Die besten Geräte aus unseren Tests finden sich in der Top 10 Powerstations: Die besten Stromspeicher für Photovoltaik im Test. Starke Deals für Powerstations finden sich neben Amazon auch bei Geekbuying:

Balkonkraftwerke

Abseits von Amazon gibt es gute Angebote für Balkonkraftwerke mit 600 Watt oder 800 Watt direkt beim Hersteller oder bei Discountern. Mehr zu dem Thema erklären wir im Ratgeber Balkonkraftwerk mit und ohne Speicher ab 220 Euro.

Sets mit 600-Watt-Wechselrichter

Vale Mini-PV 600-DY-N mit zwei 410-Watt-Panels und einem 600-Watt-Wechselrichter mit dem Code M-10-Prozent für 450 Euro

mit zwei 410-Watt-Panels und einem 600-Watt-Wechselrichter mit dem Code für Komplett-Set von Priwatt mit 410-Watt-Panels, 600-Watt-Wechselrichter und Schukokabel mit dem Code TECHSTAGE105 für 449 Euro (ohne Halterung) oder 609 Euro (mit Halterung)

Sets mit 800-Watt-Wechselrichter

Balkonkraftwerk von Veska mit 460-Watt-Solarpanels und 600-Watt-Wechselrichter sowie WLAN mit dem Code N-BAUMARKT-5 bei Netto nur 569 Euro statt 599 Euro (Achtung: Der Wechselrichter ist auf 800 Watt updatefähig!)

mit 460-Watt-Solarpanels und 600-Watt-Wechselrichter sowie WLAN mit dem Code bei Netto nur statt 599 Euro (Achtung: Der Wechselrichter ist auf 800 Watt updatefähig!) Balkonkraftwerk Solarway Plug&Play mit zwei 500-Watt-Solarmodulen, 800-Watt-Wechselrichter und WLAN mit dem Code M-10-Prozent für aktuell 585 Euro statt 645 Euro

Speicher für Mini-PV-Anlagen

Wer seinen Solarstrom nachts nutzen will, benötigt dafür kompatible Geräte. Hier gibt es Lösungen mit Akku und entsprechendem Batteriemanagementsystem, die zwischen gängige Wechselrichter von Mini-PV-Anlagen geschlossen werden können.

Zendure Solarflow mit 960 kWh für 1176 Euro statt 1427 Euro

mit 960 kWh für statt 1427 Euro Anker Solix Solarbank E1600 mit 1600 kWh für nur 999 Euro statt 1199 Euro

Mobile Solarpaneele

XL-Panel von Ecoflow mit 400 Watt für 503 Euro statt 671 Euro – Wir haben das Panel bei der Ecoflow Delta (Testbericht) ausprobiert.

Smart Home

Steckdosen

Tuya-Steckdose mit Verbrauchsmessung (Zigbee) für 8 Euro statt 12 Euro bei Aliexpress

Switchbots

Raumluft

Auch im Bereich Smart-Home gibt es aktuell einige heiße Deals. Wer auf der Suche nach weiteren Informationen zu smarten Raumluft-Sensoren ist, sollte einen Blick auf unseren Ratgeber Schimmel vermeiden & Luftschadstoffe erkennen werfen.

Amazon Smart Air Quality Monitor für 50 Euro statt 80 Euro (-38 Prozent)

für statt 80 Euro (-38 Prozent) Awair Luftqualitätsmesser (CO2, Feinstaub PM2.5, TVOC, Temperatur, Luftfeuchte) für 99 Euro statt 149 Euro (-34 Prozent)

Überwachungskameras

Wir haben das Modell Reolink 811A (Testbericht) getestet, das gegenüber der angebotenen 810A noch einen optischen Zoom bietet. Weitere gute Modelle zeigen wir in der Top 10: Die besten 4K-Überwachungskameras aus unseren Tests.

Klimaanlagen

Alle weiteren Informationen über Klimaanlagen bietet unser Grundlagen-Artikel.

AEG Chillflex Pro (AXP34U338CW) mit 3,4 kW für 299 Euro statt 328 Euro (- 9 Prozent)

Notebooks, PCs & Speicher

Lenovo IdeaPad 5 mit 15-Zoll-Display, 16 GByte RAM, 512 GByte SSD und Ryzen 5 5625U für 499 Euro statt 659 Euro (-24 Prozent)

mit 15-Zoll-Display, 16 GByte RAM, 512 GByte SSD und Ryzen 5 5625U für statt 659 Euro (-24 Prozent) Lenovo Ideacentre G5 14ACN6 mit Ryzen 5 5600G, 16 GByte RAM, 512 GByte SSD und RTX 3060 für 699 Euro statt 749 Euro

mit Ryzen 5 5600G, 16 GByte RAM, 512 GByte SSD und RTX 3060 für statt 749 Euro SSD WD Black SN850X NVMe mit 2 TByte für 140 Euro statt 160 Euro (-13 Prozent)

Fahrrad & Zubehör

Fahrradhelm ABUS Urban-I 3.0 Helm mit Code OUTLET40 für 39 Euro statt 58 Euro

Weitere Angebote

Abseits Amazon lohnt sich auch ein Blick auf andere Shops. Neben Gaming-Handhelds haben wir auch ein exotisches Kurbelradio gefunden.

Valve Steam Deck mit 64 GByte für 377 statt 520 Euro

mit 64 GByte für 377 statt 520 Euro Valve Steam Deck bei Ebay mit 256 GByte für 467 statt 750 Euro

bei Ebay mit 256 GByte für 467 statt 750 Euro Valve Steam Deck bei Ebay mit 512 GByte für 543 statt 900 Euro

Alle drei Deals gibt es direkt bei steampowered.com.

Solar- und Kurbelradio Aozbz mit 2000-mAh-Akku und Taschenlampe für 10 Euro reduziert. Wer dem günstigen Preis nicht traut, der sollte einen Blick in unsere Top 8: Die besten Kurbelradios für Notfall & Blackout im Vergleich ansehen.

Kein unmittelbarer Kauf-Deal, aber eine direkte Chance auf exklusiv 250 Euro Sofortbonus gibt es bei Sparhandy.de. Wer sich dort unverbindlich für das neue Samsung Galaxy Z Flip 5 vormerkt, kann als erster das Smartphone ergattern. Zusätzlich kann man an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Günstige Strom- und Gastarife

Zum Dezember 2023 fällt die Strompreisbremse. Erwartungsgemäß werden dann die Strompreise wieder anziehen. Wir selbst wechseln daher gerade jetzt unsere Stromtarife. Hier kann man sich derzeit für 2024 Angebote mit einem Arbeitspreis ab 23 Cent statt 48 Cent pro kWh sichern – im Vergleich zu den Preisen im Januar 2023.

Gleiches gilt für Gastarife. Diese gibt es derzeit ab 9 Cent pro kWh statt zuletzt 20 Cent im Januar 2023. Auch hierfür bieten wir ein entsprechendes Vergleichsangebot im heise Tarifvergleich.

