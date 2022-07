Amazon Prime Day 2022: Die besten Schnäppchen im Preis-Check

Jedes Jahr feiert sich Amazon mit dem Prime Day selbst. Die Idee: Prime-Kunden sollen besondere Schnäppchen bekommen, neben Produkten gilt das auch für Dienstleistungen. Doch neben Amazon haben längst auch andere Händler die Marketing-Macht des Prime Day entdeckt und surfen auf dessen Welle. Und einige Produkte bekommt man sogar anderswo deutlich günstiger.

Wir bei TechStage verlassen uns daher nicht auf die Prozentangaben eines Händlers. Wir sehen uns die Produkte an und prüfen den Preisverlauf: War das Produkt vielleicht vor ein paar Tagen noch deutlich günstiger? Wurde der Preis angehoben, um nun mit einem fetten Rabatt zu locken? Oder kauft man woanders vielleicht besser (und günstiger)?

Wir aktualisieren diesen Beitrag am 12. und 13. Juli fortlaufend – fast rund um die Uhr, um die besten Angebote von Amazon und anderen Händlern zu ermitteln. Wiederkommen lohnt sich.

Wichtig: Die Prime-Angebote stehen nur aktuellen Prime-Kunden zur Verfügung. Wer den Dienst für 30 Tage kostenlos testen möchte, der kann eine Prime-Probemitgliedschaft abschließen. Danach kostet Prime 7,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar. Zudem gilt sie nur für Prime-Neukunden.

Amazon-Dienste günstiger

Amazon Kids+ ist der Amazons Dienst für Kinder. Es handelt sich dabei um knapp 10 000 kuratierte Apps, Bücher, Serien, Filme und mehr. Alle Dienste lassen sich aus einer speziellen Oberfläche ansteuern, die Eltern zudem nach Alter filtern können. Besonders praktisch ist, dass viele der Apps ohne Werbung sind – das lohnt sich besonders bei den beliebten mobilen Spielen, die normalerweise voller Ingame-Käufe sind. Amazon Kids+ ist ein Jahresabo und während des Prime Days von 49 Euro auf 20 Euro reduziert. Wer Kinder hat und sie langsam an die Nutzung von Tablets oder E-Books heranführen will, der sollte Kids+ in jedem Fall ausprobieren.

Hörbuch-Fans können Audible günstiger bekommen. Wie meistens bei Amazon-Aktionen gibt es den Streaming-Dienst günstiger, für sechs Monate lang kann man Audible für 2,95 Euro pro Monat nutzen. Dabei gibt es jeden Monat ein Hörbuch, das man behalten und auch nach Ende des Abos weiter nutzen kann.

Wer lieber liest, als hört, der kann sich die Deals für Kindle Unlimited ansehen. Das Bücher-Abo von Amazon liefert Zugriff auf eBooks und digitale Abos von Magazinen. Wer den Dienst bislang noch nicht abonniert hatte, der kann ihn zum Prime Day drei Monate lang kostenlos ausprobieren.

Es soll Musik statt eBooks sein? Prime-Mitglieder können Amazon Music Unlimited für vier Monate gratis ausprobieren, danach kostet der Dienst 9 Euro/Monat. Allerdings gilit das Angebot nur, wenn man Music Unlimited bislang nicht genutzt hat.

Wer kein Prime-Kunde ist, der kann den Music-Dienst für drei Monate kostenlos ausprobieren, anschließend zahlt man 10 Euro/Monat. Auch hier gilt das Angebot nur für Neukunden.

Kopfhörer von Bose: Sport, Alltag, ANC

Drei verschiedene Bose-Kopfhörer gibt es zum Prime Day günstiger. Für Sportler sind die Bose Soundsport (Testbericht) spannend. Alle drei Farbvarianten gibt es derzeit für 88 Euro. Das ist ein sehr guter Preis, selbst bei den günstigsten alternativen Händlern zahlt man deutlich mehr. Es ist zwar kein Tiefstpreis, aber die Preise für diese Kopfhörer steigen seit einem Jahr an. Wer also Bluetooth-Kopfhörer zum Sporteln sucht, der kann zuschlagen.

Die True Wireless Kopfhörer Bose Quietcomfort Earbuds (Testbericht) mit ANC gibt es ebenfalls reduziert. Beim Prime Day zahlt man für die Kopfhörer, die im Test durch tollen Klang und sehr gute Geräuschunterdrückung auffielen, 145 Euro. Der Preis liegt deutlich unter dem Angebot anderer Händler, hier werden mindestens 189 Euro fällig.

Den etwas älteren Bose NC 700 (Testbericht), einen Over-Ear-Kopfhörer mit ANC gibt es ebenfalls reduziert, er kostet bei Amazon knapp 165 Euro, damit ist er fast 90 Euro günstiger als bei anderen Händlern. Der Kopfhörer ist noch immer gut, auch wenn er klangtechnisch solide Mittelklasse bietet.

Fire TV & Tablets

Extrem spannend sind auch die Tablet-Angebote. Das hauseigene Fire Tablet HD 8 Plus kostet mit 32 GByte und Werbeanzeigen knapp 60 Euro – und damit tatsächlich die Hälfte wie gestern und beim nächsten Händler. Prozentual noch höher ist die Ersparnis vom Fire Tablet HD 8: Es kostet ebenfalls 60 Euro weniger als beim nächst günstigsten Händler, ist aber noch billiger – mit gerade einmal 39,99 Euro. Beim größeren Modell HD 10 verspricht Amazon mit einem Preis von 80 Euro ebenfalls fast 50 Prozent Nachlass, das HD 10 Plus kommt mit 110 Euro auf einen Rabatt von knappen 40 Prozent.

Wer sein Smart Home ausstatten oder beginnen möchte, findet traditionell sehr interessante Bundles mit Echo-Spracherkennungsgeräten und Smart-Home-Equipment wie smarten Steckdosen, Überwachungskameras oder Philips-Hue-Leuchten.

Gaming & Zubehör

Ein gutes Angebot ist der Dual Sense Wireless Controller für die PS5 für knapp 50 Euro. Zwar gab es das Gamepad schon mal zu diesem Preis, in der jüngeren Vergangenheit kostete er im Preisvergleich aber bis zu 10 Euro mehr.

In den weiteren Angeboten zu Gaming-Hardware finden sich vor allem Gamepads, Headsets und Lenkrad-Controller; darunter Highlights wie das Thrustmaster T-GT II Force mit Pedalen für 599 Euro. Zwar gab es das Lenkrad schon mal zu dem Preis – etwa in der Black Friday Week im letzten Jahr. Doch die meiste Zeit kostet es mit Preisen über 700 Euro deutlich mehr, und günstiger war es noch nie zu haben.

Die einzige Konsole, die wir bislang gefunden haben, ist eine refurbished (wieder aufbereitete) Xbox Series S mit 512 GByte für 239 Euro – die Frage, ob es PS5 oder Xbox Series X zum Prime Day billiger gibt, müssen wir bislang also mit nein beantworten.

Mähroboter

Heute werden diverse Mähroboter (alle im Überblick) mit teilweise stark reduzierten Preisen beworben. Mehr Informationen zum Thema haben wir in unserem Grundlagen-Artikel Mähroboter zusammengefasst. Das günstigste Modell überhaupt ist der Yard Force Classic 500. Über dessen Qualität können wir nichts sagen, aber seinen Bruder Yard Force Compact 400 hatten wir kürzlich im Test. Fakt ist aber: Der Preis ist mit 287 Euro ein echtes Schnäppchen. Der nächste Händler nimmt 429 Euro, und er ist circa 50 Euro billiger als bei bisherigen Angebots-Aktionen. Es gibt noch weitere Yard Force Mähroboter in den Angeboten; das teuerste Modell ist der Xpower 800 für 560 Euro – ohne echte Ersparnis, den gibt's bei anderen Händlern zum gleichen Preis.

Ansonsten gibt es diverse Modelle von Worx, etwa den Landroid M WR141E für bis zu 500 Quadratmeter Rasenfläche für 549 Euro – Bestpreis. Zwar gab es den Roboter schon mal zu diesem Preis, aber nie günstiger. Einen guten Preis gibt's beim großen Bruder, dem Landroid L WR155E für bis zu 2000 Quadratmeter große Gärten. Er soll heute 1159 Euro kosten. Kein absoluter Bestpreis, kein riesiger Rabatt – aber immerhin 80 Euro unterm nächsten Händler, und günstiger als die meiste Zeit des Jahres. Mehr Mähroboter von Worx, passendes Zubehör wie Klingen und Zusatzakkus sowie dazu kompatibles Werkzeug finden sich auf der Worx-Angebote-Übersichtsseite.

Von Gardena gibt es den Sileno City 300 für 559 Euro – ebenfalls ein Bestpreis. So günstig gab es ihn noch nie, der günstigste Preis im ganzen Jahr 2022 lag laut Preisverlauf mit 669 Euro immerhin 110 Euro über dem heutigen Deal. Eine Klasse drüber liegt der Sileno Life 750 für 859 Euro. Ebenfalls ein Bestpreis, wenn auch nur knapp: Im März gab es ein Angebot, wo er nur einen Euro mehr gekostet hat. Dennoch, ein Top-Deal, denn der nächste Händler nimmt 100 Euro mehr.

Zu guter Letzt gibt es von Bosch mit dem Indego S+ 500 für 611 Euro noch einen weiteren Mähroboter. Man ahnt es schon: Zum Bestpreis. In Aktionen gab es das Gerät schon mal für 620 Euro, der übliche Preis lag die letzten Monate aber mit 680 bis 720 Euro deutlich darüber.

Ambilight- und Nanoleaf-Alternativen von Govee

Wer eine TV-Hintergrundbeleuchtung wie Ambilight nachrüsten möchte, der kommt an Govee nicht vorbei. Das System ist nicht nur günstig, sondern schnell eingerichtet und funktioniert im Test überraschend gut. Die Preise für das Dreamview T1 Set fallen während des Prime Days auf von knapp 78 Euro auf 55 Euro – das ist der bislang günstigste Preis für das Set. Mehr dazu im Ratgeber: Ambilight an jedem TV nachrüsten.

Govee bietet mit dem Glide Hexa Light eine Alternative zum populären Nanoleaf Beleuchtungssystem. Statt knapp 190 Euro kostet das Starter-Kit mit zehn LED-Panels beim Prime Day knapp 133 Euro. Mehr dazu im Artikel Smarte LED-Panels: Nanoleaf und seine Alternativen.

Außerdem hat Govee noch einige LED-Strips mit RGB-IC um jeweils etwa 30 Prozent reduziert. Dank der IC-Technologie können diese mehrere Farben gleichzeitig darstellen.

Meater: Smartes Grillthermometer reduziert

Der Meater (Testbericht) leistet uns seit Jahren auf dem Grill hervorragende Dienste. Besonders praktisch ist, dass Meater auf Kabel verzichtet. Die komplette Technik, um die Grillguttemperatur und die Umgebungsdaten auf die App zu schicken, steckt im Thermometer selbst. Wer so ein Upgrade für seinen Grill sucht, der kann aktuell zuschlagen. Denn zum Prime Day bekommt man den klassischen Meater für unter 63 Euro – das Thermometer war erst einmal günstiger und kostet sonst 89 Euro.

Das Fleisch hat die gesetzte Temperatur erreicht. Meater misst die Temperatur und schätzt die restliche Kochzeit ziemlich genau. Wer zu weit weg ist, hat keinen Empfang mehr. Der Meater Link oder die Meater Cloud kann hier helfen. Meater App Meater App Meater App Meater App Meater App Meater Setup Meater Setup Meater Setup Meater Setup Meater Setup Meater Setup Meater-App Meater-App

Der Meater Plus, dessen Bluetooth-Repeater eine Strecke von bis zu 50 Metern überbrückt, kostet bei Amazon gut 74 Euro. Anderswo zahlt man ab 98 Euro. Allerdings kann man diese Funktion auch bequem über ein altes Smartphone nachrüsten, das die Bluetooth-Daten des Meaters empfängt und über die Meater-Cloud verfügbar macht.

Wer es besonders stylisch möchte (und mehrere Thermometer benötigt), der kann sich den Meater Block zum Prime Day für etwas mehr als 209 Euro schießen. Neben vier Thermometern bringt der Block einen WLAN-Access-Point sowie ein schickes OLED-Display mit. Der Amazon-Preis lohnt sich, denn sonst werden mindestens 289 Euro fällig.

Beamer

Von Acer gibt es Projektoren im Preisbereich zwischen knapp 80 und 720 Euro im Prime-Day-Angebot. Das günstigste Modell, der QH11, ist ein portabler LED-Beamer mit LCD-Panel, der laut Hersteller 5000 ANSI-Lumen erreichen soll. Wer so etwas sucht, kann heute ein deutlichen Schnäppchen machen: In der jüngeren Vergangenheit kostete der Beamer, so wie auch aktuell noch beim nächst günstigsten Händler, 149 Euro statt den heutigen 98. So wenig wie heute musste man noch nie bezahlen. Am anderen Ende der Fahnenstange ist der Preis nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Der 4K-DLP-Beamer H6800a für 719 Euro wird mit 10 Prozent Rabatt ausgewiesen. In der Tat, der nächste Händler im Preisvergleich nimmt rund 65 Euro mehr – aber vor circa zwei Wochen war der gleiche Beamer auch schon für 40 Euro weniger zu haben. Wer sich für einen der anderen Acer-Projektoren aus dem Angebot interessiert, sollte also auch besser den Check im Preisvergleich machen.

Von LG sind drei Modelle im Angebot, darunter der Ultrakurzdistanzbeamer HF65LS Adagio 2.0 für 669 Euro. Das ist der absolute Tiefstpreis – günstiger war das Gerät nie zu haben, und der nächste Händler im Preisvergleich nimmt mit 799 Euro kräftige 130 Euro mehr.

Der Hersteller Xgimi hat mehrere seiner Beamer deutlich reduziert. Das gilt sowohl für die mobilen Projektoren mit Akku als auch für die stationären Laser-Beamer. Folgende Akku-Projektoren sind reduziert, alle Preise sind im Xgimi-Shop auf Amazon zu finden:

Der MoGo Pro kostet 399 Euro bei Amazon. So günstig war er noch nie, normalerweise kostet er um die 490 Euro. Der letzte Tiefpreis war beim Cyber Monday 2021, damals kostete er knapp 440 Euro.

Der Halo kostet 599 Euro am Prime Day. Das ist kein Tiefpreis, ein Blick in die Preishistorie zeigt, dass er vor wenigen Wochen für 540 Euro erhältlich war.

Der flache Elfin-Beamer ist ebenfalls reduziert, während des Aktionszeitraums kostet er 520 Euro. Unsere Daten zeigen, dass er damit zwar heute günstiger ist, in der Vergangenheit bekam man ihn allerdings schon für 440 Euro.

Die beiden großen Beamer, der Horizon Pro oder der Xgimi Aura sind bei Amazon Schein-Schnäppchen. Dort kostet der Xgimi Horizon Prio 1615 Euro, im Preisvergleich finden wir ihn ab 1510 Euro – sein Tiefstpreis lag gar bei 889 Euro. Ähnliches gilt für den Laserprojektor Xgimi Aura. Der kostet bei Amazon 2379 Euro, im Preisvergleich ist er ab 2099 Euro erhältlich. Wer sich also für die Beamer interessiert, der sollte heute woanders als bei Amazon kaufen.

Smart Home & Überwachungskameras über 40 Prozent günstiger

Für Smart-Home-Anwender hält der Prime Day ebenfalls einige interessante Angebote bereit. So gibt es Produkte rund um die Plattform Homematic IP (Testbericht) mit Preisnachlässen von 19 bis 33 Prozent. Von Tado gibt es die smarte Klimanalagensteuerung (Ratgeber) etwa 20 Prozent günstiger. Und das Smart Home Thermostat (Funk) – Wifi Starter Kit V3+, eine digitale Heizungssteuerung für Boiler, ist sogar knapp 50 Prozent günstiger.

Auch Aqara nimmt am Prime Day teil und verkauft zahlreiche Komponenten seiner Smart-Home-Plattform (Testbericht) zu neuen Tiefstpreisen auf Amazon. Von Smart-Home-Hubs wie M2, M1S und E1 über Bewegungssensoren wie dem neuen Aqara P1, der nach einer Bewegungserkennung anders als das bisherige Modell nicht mehr zwei Minuten warten muss, um eine neue Bewegung zu erfassen, hat Aqara die Preise zwischen 14 und 42 Prozent reduziert.

In Sachen Überwachungskameras gibt es günstige Angebote von Arlo, Eufy, Ezviz, Reolink und TP-Link. Eufy reduziert die Preise für die Modelle Eufycam 2C (Testbericht) und die Solocam Outdoor P24 um etwa 30 Prozent. Der Preisnachlass bei Reolink liegt zwischen 27 und 35 Prozent. Letztere gilt beispielsweise für Reolink Argus 3 Pro (Testbericht). Sie kostet inklusive Solarpanel statt knapp 150 Euro nur 97,99 Euro. Auch Ezviz und TP-Link reduzieren für einige ihrer Modelle den Preis zum Prime Day zwischen 22 und 38 Prozent.

Außerdem findet man im Smart-Home-Bereich zum Prime Day noch günstige Angebote für Smart-Home-Zentralen wie Homee (Ratgeber) und zahlreiche Sensoren und Heizkörperthermostate.

Beleuchtung von Philips Hue, Ledvance und Paulmann bis zu 60 Prozent günstiger

Philips Hue ist im Marktführer bei smarter Beleuchtung und leider entsprechend teuer. Zum Prime Day bietet die Signify-Marke Preisnachlässe von bis zu 57 Prozent. So kostet die Philips Hue White LED Wandleuchte Fuzo statt 78,71 Euro nur 33,99 Euro – ein echtes Schnäppchen. Und die Fuzo-Variante mit Querverstrebung kostet statt 63,71 Euro ebenfalls nur 33,99 Euro – ein Preisnachlass von immerhin 47 Prozent.

Wesentlich umfangreicher sind die Angebote von Ledvance und Paulmann zum Prime Day. Hier gibt es günstige Angebote in Sachen Lampen und Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Die Ledvance LED Wand-und Deckenleuchte gibt es beispielsweise 60 Prozent günstiger – statt 72,08 Euro kostet sie nur 39,99 Euro. Paulmann reduziert die LED Deckenleuchte URail von 219,57 Euro auf knapp 120 Euro um 45 Prozent. In der Regel liegen die Preisnachlässe der beiden Licht-Spezialisten zwischen 20 und 40 Prozent.

Cloudspeicher, VPN, Antivirus, Passwort-Manager und mehr

Die Kollegen von Heise Download haben sich bei ihrer Suche nach Deals vor allem auf Dienstleistungen und Software-Schnäppchen fokussiert. Die besten Angebote zeigen wir auch bei uns.

Zum Prime Day gewährt Amazon 44 % Rabatt auf die weltweit am häufigsten genutzte Office-Suite in der Home-and-Student-Version für einen Windows- oder Mac-Rechner. Diese ist an beiden Tagen 66 Euro günstiger (83 Euro statt 149 Euro) erhältlich. Sie enthält die Programme Word, Excel und PowerPoint.

Der Spiele-Anbieter GOG.com ist dafür bekannt, alle Spiele ohne Kopierschutz zu verkaufen und das immer wieder auch zum Sonderpreis mit bis zu 90 % Rabatt. Diese Woche sind darunter auch Klassiker wie Caesar (Teile 1 bis 4) oder der Indie-Überraschungshit House Flipper.

Bei HumbleBundle gibt es für Sparfüchse momentan ein besonders gutes Spiele-Bundle. Das Paket enthält neun Spiele aus der LEGO-Reihe, darunter The LEGO Movie – Videogame oder LEGO Marvel Super Heroes, zu einem Minimalpreis von knapp 10 Euro. Da das Bundle einen Wert von über 225 Euro hat, bekommen Sie es also 96 % günstiger. Wer mehr ausgeben möchte, darf dies aber gern tun, denn den Endpreis bestimmt der Nutzer selbst.

Während des Prime Days bietet auch der Schweizer Anbieter pCloud seinen sicheren Cloudspeicher zum Einmalkauf mit bis zu 80 Prozent Ersparnis an – der Speicher lässt sich dann ohne Abogebühren ein Leben lang nutzen. 2 TB Speicher erhält man für einmalig 350 Euro (statt 980 Euro), 10 TB für 990 Euro (statt 4900 Euro).

Wer sich drei Jahre an einen VPN-Dienst binden möchte, kommt bei CyberGhost mit etwa 2 Euro pro Monat momentan am günstigsten weg und erhält obendrauf noch drei Monate gratis dazu. CyberGhost ist unter anderem aufgrund der großen Server-Auswahl Preis-Leistungs-Tipp im VPN-Anbieter-Vergleich von heise Download.

Das Usenet ist ein großes Netzwerk zum Austausch von Nachrichten und Binärdaten. Wer uneingeschränkten Zugang möchte, benötigt dafür einen Premium-Provider wie Newshosting. Die US-Amerikaner sind einer der populärsten Usenet-Zugangsprovider weltweit und gewähren unseren Nutzern derzeit 70 Prozent Rabatt. Unbegrenztes Datenvolumen, unbegrenzte Geschwindigkeit sowie die nötige Such-Software sind zum Aktionspreis von monatlich 5,99 US-$ erhältlich (statt regulär 19,95 US-$). Auch hier gibt es drei Monate kostenlos dazu.

Auch der deutsche Security-Anbieter Avira hat aktuell ein Schnäppchen im Angebot. Die umfangreiche Security-Suite Avira Prime enthält sieben Produkte des Herstellers und ist als Jahreslizenz mit 60 % Rabatt für 40 statt 100 Euro im ersten Jahr erhältlich.

Gerade in Zeiten von Online-Banking und -Shopping sind sichere Passwörter das A & O. NordPass (Test auf heise Download) ist ein solider Passwort-Manager, der in der Grundversion kostenlos ist. Die Premium-Version mit diversen Komfortfunktionen, etwa die parallele Nutzung auf mehreren Geräten ohne ständige Neueingabe des Master-Passwortes ist aktuell im 2-Jahres-Abonnement 60 % günstiger zum Monatspreis von rund 1,30 Euro erhältlich.

Die Lightroom-Alternative Skylum Luminar mit KI-Technologie für die Bildbearbeitung gibt es heute bis zu 52 % günstiger. So ist das Bundle als Einmalkauf mit Luminar, dem neuen Luminar Neo und Aurora HDR momentan für 128 Euro statt 267 Euro zu haben.

